Салат с прошутто: 5 рецептов за считанные минуты

1 марта 2024, 19:44
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Салат з прошуто і грушею

Прошутто – это не просто итальянская ветчина. Это настоящий утонченный источник вкуса, который может сделать любой салат непревзойденным!

Итак, делимся замечательными рецептами салатов с прошутто. Каждый из них – это элегантное изящество и вкус, который запомнится надолго. Будет не просто вкусно, а очень вкусно!

Современные салаты с прошутто, независимо от дополнительных ингредиентов, готовится очень просто и, что не менее важно, быстро.

Салат с прошутто и рукколой

Салат з прошуто і руколою

Прошутто и руккола – классический дуэт. А если добавить апельсины, получится невероятная гармония вкуса!

Ингредиенты:

  • руккола – 200 г
  • прошутто – 8-9 слайсов
  • апельсин – 1 шт.
  • пармезан – 50 г

Для заправки:

  • оливковое масло – 3 ст. л.
  • сок лимона – 1 ст. л.
  • мед – 1 ст. л.
  • бальзамический уксус – 1 ст. л.
  • соль, молотый черный перец – по вкусу

Как приготовить салат с прошутто и рукколой:

  1. Все ингредиенты для заправки соединить в небольшой стеклянной баночке, закрыть крышкой и хорошо взболтать.
  2. Поместить заправку в холодильник.
  3. На плоскую тарелку выкладываем рукколу.
  4. Затем раскладываем тоненькие слайсы прошутто и кружочки почищенных апельсинов.
  5. Перед подачей поливаем салат охлажденной заправкой.

Салат с прошутто и фетой

Салат з прошуто і фетою

Нежный вкус прошутто прекрасно дополняется сырной ноткой феты. Добавьте к этому немного свежих овощей и зелени, заправьте оливковым маслом – и вы готовы к наслаждению.

Ингредиенты:

 

  • прошутто – 8 слайсов
  • фета – 80 г
  • яйца перепелиные вареные – 6 шт.
  • помидоры черри – 7-8 шт.
  • салат беби микс – 1 упаковка (75 г)
  • луковица фиолетовая – 1 шт.

Для заправки:

  • оливковое масло – 4 ст. л.
  • сок лимона – 1 ст. л.
  • итальянские травы – 0,5 ч. л.
  • орехи грецкие – по вкусу
  • соль – по вкусу

Как приготовить салат с прошуто и фетой:

  1. В глубокую тарелку выкладываем салат беби микс, добавляем нарезанный тонкими кольцами или полукольцами лук, разрезанные пополам яйца и помидоры черри. Перемешиваем.
  2. Выкладываем нарезанную кубиками или измельченную фету и прошутто.
  3. Для заправки орехи измельчаем, добавляем масло, соль, сок лимона и хорошо перемешиваем.
  4. Поливаем заправкой салат и подаем к столу.
Салат с прошуто и грушей

Салат з прошуто і грушею

Это сочетание обожают все гурманы, и не зря! Прошутто и груша создают отличный баланс сладкого и соленого вкуса. Добавьте немножко орехов и рукколы – и получите салат, который будет побуждать отправиться в незабываемое путешествие.

Ингредиенты:

  • прошутто – по вкусу
  • руккола – 150 г
  • груши – 2 шт.
  • пармезан – 60 г
  • грецкие орехи – по вкусу
  • соль, свежемолотый черный или белый перец – по вкусу
  • соус или заправка – по вкусу

Как приготовить салат прошутто и грушей:

  1. Груши нарезаем тонкими ломтиками.
  2. Сыр нарезаем тонкими слайсами.
  3. В тарелку выкладываем зелень, груши и измельченные орехи, немного солим, перчим, перемешиваем.
  4. Затем добавляем прошутто и пармезан.
  5. Перед подачей к столу поливаем салат любой любимой заправкой без майонеза.

Салат с прошуто и моцарелой

Салат з прошуто і моцарелою

Кто бы мог отказаться от сочетания прошутто и моцареллы? Это просто невероятно! Добавьте немножко сочных помидоров, зелени и оливкового масла – и вкусовой бум готов!

Ингредиенты:

  • салатная зелень по вашему вкусу – 150 г
  • прошутто – по вкусу
  • моцарелла (шарики) – 150 г
  • помидоры черри – 8-10 шт.
  • соус песто – 1 ст. л.
  • растительное масло – 1 ст. л.
  • соль – по вкусу

Как приготовить салат прошутто и моцареллой:

  1. В тарелку выкладываем зелень и нарезанные половинками помидоры черри.
  2. Поливаем маслом и солим, перемешиваем.
  3. Затем выкладываем прошутто и шарики моцареллы.
  4. Блюдо украшаем соусом песто. Приятного аппетита!
Салат с прошуто и авокадо

Салат з прошуто і авокадо

Авокадо – это всегда хорошая идея! Добавьте к нему немного прошутто, нарезанные помидоры и сок лимона и получите салат, который вдохновляет к новым кулинарным экспериментам.

Ингредиенты:

  • авокадо мягкое – 2 шт.
  • прошутто – 8 тонких слайсов
  • моцарелла, брынза или фета – 70 г
  • помидоры – 2 шт.
  • сок лимона – 2 ч. л.
  • соус или заправка на основе оливкового масла – по вкусу

Как приготовить салат с прошутто и авокадо:

  1. Почищенное авокадо нарезаем ломтиками, поливаем соком лимона и выкладываем на тарелку для подачи.
  2. Затем добавляем нарезанные помидоры, моцареллу, прошутто.
  3. Заправляем салат соусом. Приятного аппетита!

Салат с прошутто – это не просто блюдо, это настоящая кулинарная магия, которая может сделать любой обед или ужин незабываемым. Итак, давайте экспериментировать со вкусами и составляющими!

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

