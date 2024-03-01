Прошутто – это не просто итальянская ветчина. Это настоящий утонченный источник вкуса, который может сделать любой салат непревзойденным!
Итак, делимся замечательными рецептами салатов с прошутто. Каждый из них – это элегантное изящество и вкус, который запомнится надолго. Будет не просто вкусно, а очень вкусно!
Современные салаты с прошутто, независимо от дополнительных ингредиентов, готовится очень просто и, что не менее важно, быстро.
Салат с прошутто и рукколой
Прошутто и руккола – классический дуэт. А если добавить апельсины, получится невероятная гармония вкуса!
Ингредиенты:
- руккола – 200 г
- прошутто – 8-9 слайсов
- апельсин – 1 шт.
- пармезан – 50 г
Для заправки:
- оливковое масло – 3 ст. л.
- сок лимона – 1 ст. л.
- мед – 1 ст. л.
- бальзамический уксус – 1 ст. л.
- соль, молотый черный перец – по вкусу
Как приготовить салат с прошутто и рукколой:
- Все ингредиенты для заправки соединить в небольшой стеклянной баночке, закрыть крышкой и хорошо взболтать.
- Поместить заправку в холодильник.
- На плоскую тарелку выкладываем рукколу.
- Затем раскладываем тоненькие слайсы прошутто и кружочки почищенных апельсинов.
- Перед подачей поливаем салат охлажденной заправкой.
Салат с прошутто и фетой
Нежный вкус прошутто прекрасно дополняется сырной ноткой феты. Добавьте к этому немного свежих овощей и зелени, заправьте оливковым маслом – и вы готовы к наслаждению.
Ингредиенты:
- прошутто – 8 слайсов
- фета – 80 г
- яйца перепелиные вареные – 6 шт.
- помидоры черри – 7-8 шт.
- салат беби микс – 1 упаковка (75 г)
- луковица фиолетовая – 1 шт.
Для заправки:
- оливковое масло – 4 ст. л.
- сок лимона – 1 ст. л.
- итальянские травы – 0,5 ч. л.
- орехи грецкие – по вкусу
- соль – по вкусу
Как приготовить салат с прошуто и фетой:
- В глубокую тарелку выкладываем салат беби микс, добавляем нарезанный тонкими кольцами или полукольцами лук, разрезанные пополам яйца и помидоры черри. Перемешиваем.
- Выкладываем нарезанную кубиками или измельченную фету и прошутто.
- Для заправки орехи измельчаем, добавляем масло, соль, сок лимона и хорошо перемешиваем.
- Поливаем заправкой салат и подаем к столу.
Салат с прошуто и грушей
Это сочетание обожают все гурманы, и не зря! Прошутто и груша создают отличный баланс сладкого и соленого вкуса. Добавьте немножко орехов и рукколы – и получите салат, который будет побуждать отправиться в незабываемое путешествие.
Ингредиенты:
- прошутто – по вкусу
- руккола – 150 г
- груши – 2 шт.
- пармезан – 60 г
- грецкие орехи – по вкусу
- соль, свежемолотый черный или белый перец – по вкусу
- соус или заправка – по вкусу
Как приготовить салат прошутто и грушей:
- Груши нарезаем тонкими ломтиками.
- Сыр нарезаем тонкими слайсами.
- В тарелку выкладываем зелень, груши и измельченные орехи, немного солим, перчим, перемешиваем.
- Затем добавляем прошутто и пармезан.
- Перед подачей к столу поливаем салат любой любимой заправкой без майонеза.
Салат с прошуто и моцарелой
Кто бы мог отказаться от сочетания прошутто и моцареллы? Это просто невероятно! Добавьте немножко сочных помидоров, зелени и оливкового масла – и вкусовой бум готов!
Ингредиенты:
- салатная зелень по вашему вкусу – 150 г
- прошутто – по вкусу
- моцарелла (шарики) – 150 г
- помидоры черри – 8-10 шт.
- соус песто – 1 ст. л.
- растительное масло – 1 ст. л.
- соль – по вкусу
Как приготовить салат прошутто и моцареллой:
- В тарелку выкладываем зелень и нарезанные половинками помидоры черри.
- Поливаем маслом и солим, перемешиваем.
- Затем выкладываем прошутто и шарики моцареллы.
- Блюдо украшаем соусом песто. Приятного аппетита!
Салат с прошуто и авокадо
Авокадо – это всегда хорошая идея! Добавьте к нему немного прошутто, нарезанные помидоры и сок лимона и получите салат, который вдохновляет к новым кулинарным экспериментам.
Ингредиенты:
- авокадо мягкое – 2 шт.
- прошутто – 8 тонких слайсов
- моцарелла, брынза или фета – 70 г
- помидоры – 2 шт.
- сок лимона – 2 ч. л.
- соус или заправка на основе оливкового масла – по вкусу
Как приготовить салат с прошутто и авокадо:
- Почищенное авокадо нарезаем ломтиками, поливаем соком лимона и выкладываем на тарелку для подачи.
- Затем добавляем нарезанные помидоры, моцареллу, прошутто.
- Заправляем салат соусом. Приятного аппетита!
Салат с прошутто – это не просто блюдо, это настоящая кулинарная магия, которая может сделать любой обед или ужин незабываемым. Итак, давайте экспериментировать со вкусами и составляющими!
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.