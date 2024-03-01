Прошутто – это не просто итальянская ветчина. Это настоящий утонченный источник вкуса, который может сделать любой салат непревзойденным!

Итак, делимся замечательными рецептами салатов с прошутто. Каждый из них – это элегантное изящество и вкус, который запомнится надолго. Будет не просто вкусно, а очень вкусно!

Современные салаты с прошутто, независимо от дополнительных ингредиентов, готовится очень просто и, что не менее важно, быстро.

Салат с прошутто и рукколой

Прошутто и руккола – классический дуэт. А если добавить апельсины, получится невероятная гармония вкуса!

Ингредиенты:

руккола – 200 г

прошутто – 8-9 слайсов

апельсин – 1 шт.

пармезан – 50 г

Для заправки:

оливковое масло – 3 ст. л.

сок лимона – 1 ст. л.

мед – 1 ст. л.

бальзамический уксус – 1 ст. л.

соль, молотый черный перец – по вкусу

Как приготовить салат с прошутто и рукколой:

Все ингредиенты для заправки соединить в небольшой стеклянной баночке, закрыть крышкой и хорошо взболтать. Поместить заправку в холодильник. На плоскую тарелку выкладываем рукколу. Затем раскладываем тоненькие слайсы прошутто и кружочки почищенных апельсинов. Перед подачей поливаем салат охлажденной заправкой.

Салат с прошутто и фетой

Нежный вкус прошутто прекрасно дополняется сырной ноткой феты. Добавьте к этому немного свежих овощей и зелени, заправьте оливковым маслом – и вы готовы к наслаждению.

Ингредиенты:

прошутто – 8 слайсов

фета – 80 г

яйца перепелиные вареные – 6 шт.

помидоры черри – 7-8 шт.

салат беби микс – 1 упаковка (75 г)

луковица фиолетовая – 1 шт.

Для заправки:

оливковое масло – 4 ст. л.

сок лимона – 1 ст. л.

итальянские травы – 0,5 ч. л.

орехи грецкие – по вкусу

соль – по вкусу

Как приготовить салат с прошуто и фетой:

В глубокую тарелку выкладываем салат беби микс, добавляем нарезанный тонкими кольцами или полукольцами лук, разрезанные пополам яйца и помидоры черри. Перемешиваем. Выкладываем нарезанную кубиками или измельченную фету и прошутто. Для заправки орехи измельчаем, добавляем масло, соль, сок лимона и хорошо перемешиваем. Поливаем заправкой салат и подаем к столу.

Салат с прошуто и грушей

Это сочетание обожают все гурманы, и не зря! Прошутто и груша создают отличный баланс сладкого и соленого вкуса. Добавьте немножко орехов и рукколы – и получите салат, который будет побуждать отправиться в незабываемое путешествие.

Ингредиенты:

прошутто – по вкусу

руккола – 150 г

груши – 2 шт.

пармезан – 60 г

грецкие орехи – по вкусу

соль, свежемолотый черный или белый перец – по вкусу

соус или заправка – по вкусу

Как приготовить салат прошутто и грушей:

Груши нарезаем тонкими ломтиками. Сыр нарезаем тонкими слайсами. В тарелку выкладываем зелень, груши и измельченные орехи, немного солим, перчим, перемешиваем. Затем добавляем прошутто и пармезан. Перед подачей к столу поливаем салат любой любимой заправкой без майонеза.

Салат с прошуто и моцарелой

Кто бы мог отказаться от сочетания прошутто и моцареллы? Это просто невероятно! Добавьте немножко сочных помидоров, зелени и оливкового масла – и вкусовой бум готов!

Ингредиенты:

салатная зелень по вашему вкусу – 150 г

прошутто – по вкусу

моцарелла (шарики) – 150 г

помидоры черри – 8-10 шт.

соус песто – 1 ст. л.

растительное масло – 1 ст. л.

соль – по вкусу

Как приготовить салат прошутто и моцареллой:

В тарелку выкладываем зелень и нарезанные половинками помидоры черри. Поливаем маслом и солим, перемешиваем. Затем выкладываем прошутто и шарики моцареллы. Блюдо украшаем соусом песто. Приятного аппетита!

Салат с прошуто и авокадо

Авокадо – это всегда хорошая идея! Добавьте к нему немного прошутто, нарезанные помидоры и сок лимона и получите салат, который вдохновляет к новым кулинарным экспериментам.

Ингредиенты:

авокадо мягкое – 2 шт.

прошутто – 8 тонких слайсов

моцарелла, брынза или фета – 70 г

помидоры – 2 шт.

сок лимона – 2 ч. л.

соус или заправка на основе оливкового масла – по вкусу

Как приготовить салат с прошутто и авокадо:

Почищенное авокадо нарезаем ломтиками, поливаем соком лимона и выкладываем на тарелку для подачи. Затем добавляем нарезанные помидоры, моцареллу, прошутто. Заправляем салат соусом. Приятного аппетита!

Салат с прошутто – это не просто блюдо, это настоящая кулинарная магия, которая может сделать любой обед или ужин незабываемым. Итак, давайте экспериментировать со вкусами и составляющими!

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.