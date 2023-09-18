Салат с рисом на зиму – сытная, быстрая и простая закуска, которую можно употреблять как самостоятельное блюдо, так и в составе овощного или мясного супа. Как приготовить салат с рисом на зиму – рецепт приготовления читайте в материале.

Салат с рисом на зиму: рецепт вкусной закуски

Ингредиенты:

1 кг лука;

1 кг моркови;

1 кг болгарского перца;

3 кг помидоров;

420 г риса;

200 г сахара;

3 ст. л соли;

100 г уксуса;

700 г растительного масла;

1,5 ч. л. молотой паприки.

Способ приготовления:

Сейчас смотрят