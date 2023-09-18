Салат с рисом на зиму – сытная, быстрая и простая закуска, которую можно употреблять как самостоятельное блюдо, так и в составе овощного или мясного супа. Как приготовить салат с рисом на зиму – рецепт приготовления читайте в материале.
Салат с рисом на зиму: рецепт вкусной закуски
Ингредиенты:
- 1 кг лука;
- 1 кг моркови;
- 1 кг болгарского перца;
- 3 кг помидоров;
- 420 г риса;
- 200 г сахара;
- 3 ст. л соли;
- 100 г уксуса;
- 700 г растительного масла;
- 1,5 ч. л. молотой паприки.
Способ приготовления:
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- Лук очистите от шелухи, нарежьте мелким кубиком и обжарьте на сковороде с растительным маслом около 10 минут.
- Морковь почистите, натрите на средней терке, добавьте к обжаренному луку в сковороду, добавьте растительное масло. Тушите на среднем огне еще 10 минут.
- Обжаренные овощи переложите в большую кастрюлю, добавьте очищенный от семян и нарезанный соломкой болгарский перец. Перемешайте, тушите еще 10 минут.
- Помидоры ополосните, нарежьте полукольцами. Добавьте их в кастрюлю с остальными овощами.
- Рис промойте в нескольких водах, отварите до полуготовности в отдельной кастрюле (7 минут после закипания), откиньте на дуршлаг и промойте проточной водой.
- Добавьте его к овощам вместе с солью, перцем и молотой красной паприкой.
- Варите все вместе примерно 30 минут на слабом огне, периодически помешивая. За 5 минут до окончания влейте уксус.
- Тем временем подготовьте консервированные банки: промойте их и стерилизуйте в духовке при температуре 110°C 5 минут. Крышки кипятите в кастрюле с водой около 5 минут.
- Стерилизуйте заготовку: ставьте на плиту большую кастрюлю, на дно которой кладите полотенце. Выложите в нее банки с салатом, залейте их водой по плечики. Стерилизуйте около 40 минут после закипания воды.
- Герметически закройте, переверните вверх дном и оставьте в таком положении до охлаждения.