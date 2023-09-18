Салат із рисом на зиму – ситна, швидка і проста закуска, яку можна вживати як самостійну страву, так і в складі овочевого або м’ясного супу. Як приготувати салат з рисом на зиму – рецепт приготування читайте в матеріалі.
Салат із рисом на зиму: рецепт смачної закуски
Інгредієнти:
- 1 кг цибулі;
- 1 кг моркви;
- 1 кг болгарського перцю;
- 3 кг помідорів;
- 420 г рису;
- 200 г цукру;
- 3 ст. л солі;
- 100 г оцту;
- 700 г рослинної олії;
- 1,5 ч. л. меленої паприки.
Спосіб приготування:
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- Цибулю очистьте від лушпиння, наріжте дрібним кубиком і обсмажте на сковороді з рослинною олією приблизно 10 хвилин.
- Моркву почистьте, натріть на середній терці, додайте до обсмаженої цибулі в сковороду, додайте олію. Тушкуйте на середньому вогні ще 10 хвилин.
- Обсмажені овочі перекладіть у велику каструлю, додайте очищений від насіння та нарізаний соломкою болгарський перець. Перемішайте, тушкуйте ще 10 хвилин.
- Помідори сполосніть, наріжте півкільцями. Додайте їх у каструлю з рештою овочів.
- Рис промийте в кількох водах, відваріть до напівготовності в окремій каструлі (7 хвилин після закипання), відкиньте на друшляк і промийте проточною водою.
- Додайте його тушкуватися до овочів разом із сіллю, перцем та меленою червоною паприкою.
- Варіть все разом приблизно 30 хвилин на слабкому вогні, періодично помішуючи. За 5 хвилин до закінчення влийте оцет.
- Тим часом підготуйте банки для консервації: промийте їх та стерилізуйте в духовці при температурі 110°C 5 хвилин. Кришки кип’ятіть у каструлі з водою приблизно 5 хвилин.
- Стерилізуйте заготівлю: ставте на плиту велику каструлю, на дно якої кладіть рушник. Викладіть в неї банки з салатом, залийте їх водою по плічка. Стерилізуйте близько 40 хвилин після закипання води.
- Герметично закрийте, переверніть догори дном і в такому положенні залиште до охолодження.