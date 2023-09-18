Салат із рисом на зиму – ситна, швидка і проста закуска, яку можна вживати як самостійну страву, так і в складі овочевого або м’ясного супу. Як приготувати салат з рисом на зиму – рецепт приготування читайте в матеріалі.

Салат із рисом на зиму: рецепт смачної закуски

Інгредієнти:

1 кг цибулі;

1 кг моркви;

1 кг болгарського перцю;

3 кг помідорів;

420 г рису;

200 г цукру;

3 ст. л солі;

100 г оцту;

700 г рослинної олії;

1,5 ч. л. меленої паприки.

Спосіб приготування:

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