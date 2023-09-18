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Їжа

Салат з рисом на зиму: рецепт приготування покроково

18 Вересня 2023, 14:33
Анна Голішевська редакторка стрічки
Салат з рисом на зиму: рецепт приготування покроково
Джерело: Unsplash

Салат із рисом на зиму – ситна, швидка і проста закуска, яку можна вживати як самостійну страву, так і в складі овочевого або м’ясного супу. Як приготувати салат з рисом на зиму – рецепт приготування читайте в матеріалі.

Салат із рисом на зиму: рецепт смачної закуски

Інгредієнти:

  • 1 кг цибулі;
  • 1 кг моркви;
  • 1 кг болгарського перцю;
  • 3 кг помідорів;
  • 420 г рису;
  • 200 г цукру;
  • 3 ст. л солі;
  • 100 г оцту;
  • 700 г рослинної олії;
  • 1,5 ч. л. меленої паприки.

Спосіб приготування:

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  1. Цибулю очистьте від лушпиння, наріжте дрібним кубиком і обсмажте на сковороді з рослинною олією приблизно 10 хвилин.
  2. Моркву почистьте, натріть на середній терці, додайте до обсмаженої цибулі в сковороду, додайте олію. Тушкуйте на середньому вогні ще 10 хвилин.
  3. Обсмажені овочі перекладіть у велику каструлю, додайте очищений від насіння та нарізаний соломкою болгарський перець. Перемішайте, тушкуйте ще 10 хвилин.
  4. Помідори сполосніть, наріжте півкільцями. Додайте їх у каструлю з рештою овочів.
  5. Рис промийте в кількох водах, відваріть до напівготовності в окремій каструлі (7 хвилин після закипання), відкиньте на друшляк і промийте проточною водою.
  6. Додайте його тушкуватися до овочів разом із сіллю, перцем та меленою червоною паприкою.
  7. Варіть все разом приблизно 30 хвилин на слабкому вогні, періодично помішуючи. За 5 хвилин до закінчення влийте оцет.
  8. Тим часом підготуйте банки для консервації: промийте їх та стерилізуйте в духовці при температурі 110°C 5 хвилин. Кришки кип’ятіть у каструлі з водою приблизно 5 хвилин.
  9. Стерилізуйте заготівлю: ставте на плиту велику каструлю, на дно якої кладіть рушник. Викладіть в неї банки з салатом, залийте їх водою по плічка. Стерилізуйте близько 40 хвилин після закипання води.
  10. Герметично закрийте, переверніть догори дном і в такому положенні залиште до охолодження.
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