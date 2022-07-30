Рыба – это всегда хорошая идея для вкусного обеда или ужина. К ней можно готовить гарнир из круп, картофеля и спагетти. А можно и без гарнира, говорит шеф Евгений Клопотенко. Просто жареная рыба и свежий багет. Невероятно вкусно!
Ингредиенты
- 500 г сардины или салаки
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. сушеного укропа
- 2 ст. л. томатной пасты
- половина перца
- 3 веточки петрушки
- 4 ст. л. панировочных сухарей
- пачка сухого укропа
- 4 ст. л. оливкового масла для жарки
- половина лимона
- соль до вкуса
Нарежьте половину перца чили, а зубчики чеснока раздавите ножом.
На сковороде разогрейте оливковое масло, выложите салаку, а затем перец чили и зубчики чеснока. Жарьте примерно 3-4 минуты.
Затем добавьте томатную пасту. Аккуратно размешайте деревянной ложкой, чтобы рыба осталась целой.
Полейте рыбу соком половины лимона.
Добавьте в рыбу панировочные сухари, смешанные с сухим укропом. Готовьте еще 5 минут. Порубите 3 веточки петрушки и подавайте салаку с зеленью и лимоном.
Если нет сардин – можно купить соленую салаку, но предварительно замочить ее в молоке на 30 минут.
Источник: Евгений Клопотенко