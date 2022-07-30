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Еда

Сардины, жареные с перцем чили

30 июля 2022, 19:01
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Сардины, жареные с перцем чили
Источник: Depositphotos

Рыба – это всегда хорошая идея для вкусного обеда или ужина. К ней можно готовить гарнир из круп, картофеля и спагетти. А можно и без гарнира, говорит шеф Евгений Клопотенко. Просто жареная рыба и свежий багет. Невероятно вкусно!

Ингредиенты

  • 500 г сардины или салаки
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. сушеного укропа
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • половина перца
  • 3 веточки петрушки
  • 4 ст. л. панировочных сухарей
  • пачка сухого укропа
  • 4 ст. л. оливкового масла для жарки
  • половина лимона
  • соль до вкуса

Нарежьте половину перца чили, а зубчики чеснока раздавите ножом.

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На сковороде разогрейте оливковое масло, выложите салаку, а затем перец чили и зубчики чеснока. Жарьте примерно 3-4 минуты.

Затем добавьте томатную пасту. Аккуратно размешайте деревянной ложкой, чтобы рыба осталась целой.

Полейте рыбу соком половины лимона.

Добавьте в рыбу панировочные сухари, смешанные с сухим укропом. Готовьте еще 5 минут. Порубите 3 веточки петрушки и подавайте салаку с зеленью и лимоном.

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Если нет сардин – можно купить соленую салаку, но предварительно замочить ее в молоке на 30 минут.

Источник: Евгений Клопотенко

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