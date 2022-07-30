Рыба – это всегда хорошая идея для вкусного обеда или ужина. К ней можно готовить гарнир из круп, картофеля и спагетти. А можно и без гарнира, говорит шеф Евгений Клопотенко. Просто жареная рыба и свежий багет. Невероятно вкусно!

Ингредиенты

500 г сардины или салаки

2 зубчика чеснока

2 ст. л. сушеного укропа

2 ст. л. томатной пасты

половина перца

3 веточки петрушки

4 ст. л. панировочных сухарей

пачка сухого укропа

4 ст. л. оливкового масла для жарки

половина лимона

соль до вкуса

Нарежьте половину перца чили, а зубчики чеснока раздавите ножом.

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На сковороде разогрейте оливковое масло, выложите салаку, а затем перец чили и зубчики чеснока. Жарьте примерно 3-4 минуты.

Затем добавьте томатную пасту. Аккуратно размешайте деревянной ложкой, чтобы рыба осталась целой.

Полейте рыбу соком половины лимона.

Добавьте в рыбу панировочные сухари, смешанные с сухим укропом. Готовьте еще 5 минут. Порубите 3 веточки петрушки и подавайте салаку с зеленью и лимоном.

Если нет сардин – можно купить соленую салаку, но предварительно замочить ее в молоке на 30 минут.

Источник: Евгений Клопотенко