Риба – це завжди гарна ідея для смачного обіду або вечері. До неї можна готувати гарнір із круп, картоплі та спагеті. А можна і без гарніру. говорить шеф Євген Клопотенко. Просто смажена риба і свіжий багет. Неймовірно смачно!
Інгредієнти
Наріжте половину перцю чилі, а зубчики часнику роздавіть ножем.
На пательні розігрійте оливкову олію, викладіть салаку, а слідом перець чилі та зубчики часнику. Смажте приблизно 3-4 хвилини.
Потім додайте томатну пасту. Акуратно перемішайте дерев’яною ложкою, щоб риба залишилася цілою.
Полийте рибу соком половини лимона.
Додайте до риби панірувальні сухарі, змішані із сушеним кропом. Готуйте ще 5 хвилин. Порубайте 3 гілочки петрушки і подавайте салаку із зеленню та лимон.
Якщо немає сардин – можна купити солону салаку, але попередньо замочити її в молоці на 30 хвилин.
Джерело: Євген Клопотенко