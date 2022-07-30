Риба – це завжди гарна ідея для смачного обіду або вечері. До неї можна готувати гарнір із круп, картоплі та спагеті. А можна і без гарніру. говорить шеф Євген Клопотенко. Просто смажена риба і свіжий багет. Неймовірно смачно!

Інгредієнти

500 г сардини або салаки

2 зубчики часнику

2 ст. л. сушеного кропу

2 ст. л. томатної пасти

половина перцю чилі

3 гілочки петрушки

4 ст. л. панірувальних сухарів

пачка сухого кропу

4 ст. л. оливкової олії для смаження

половина лимона

сіль до смаку

Наріжте половину перцю чилі, а зубчики часнику роздавіть ножем.

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На пательні розігрійте оливкову олію, викладіть салаку, а слідом перець чилі та зубчики часнику. Смажте приблизно 3-4 хвилини.

Потім додайте томатну пасту. Акуратно перемішайте дерев’яною ложкою, щоб риба залишилася цілою.

Полийте рибу соком половини лимона.

Додайте до риби панірувальні сухарі, змішані із сушеним кропом. Готуйте ще 5 хвилин. Порубайте 3 гілочки петрушки і подавайте салаку із зеленню та лимон.

Якщо немає сардин – можна купити солону салаку, але попередньо замочити її в молоці на 30 хвилин.

Джерело: Євген Клопотенко