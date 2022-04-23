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Еда

Еще один вариант пасхальной выпечки. Как приготовить краффин

23 апреля 2022, 15:17
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Еще один вариант пасхальной выпечки. Как приготовить краффин
Источник: Pixabay

Краффин – выпечка, которая является гибридом слоеного круасана и маффина, его база – сдобное дрожжевое тесто. Его можно приготовить на Пасху вместо классической паски.

Как это сделать?

Рецепт краффина

Ингредиенты

  • 150 мл теплого молока
  • 20 г живых дрожжей
  • 100 г сахара
  • ванильный сахар
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 яйцо и 2 желтка
  • 50 г масла
  • 500 г муки
  • цукаты, орешки, изюм
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Приготовление

  1. Приготовить опару. В теплое молоко добавить дрожжи, ложку сахара и муки. Накрыть пленкой и поставить на 15 минут в теплое место.
  2. Яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром взбить до белой массы миксером.
  3. Добавить яичную смесь в опару, затем – растопленное масло. Все хорошо перемешать.
  4. Порциями всыпать муку, замесить тесто. Положить его в тарелку, смазанную маслом, накрыть полотенцем и подождать 40 минут.
  5. Тесто, которое подошло, еще раз вымешать, разделить на четыре части, накрыть полотенцем и подождать 10 минут.
  6. Из каждой части сформовать тонкий прямоугольник, смазать его маслом и выложить начинку.
  7. Все свернуть в трубочку. Накрыть их полотенцем и оставить на 10 минут.
  8. Затем сделать желаемую форму из каждой трубочки.
  9. Краффины в разогретой до 170 градусов духовке выспечь до готовности.
  10. Украсить по желанию.

Источник: _nastya_kyho_varut

Теги
Пасха, Кулінарні рецепти, Рецепт
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