Краффин – выпечка, которая является гибридом слоеного круасана и маффина, его база – сдобное дрожжевое тесто. Его можно приготовить на Пасху вместо классической паски.
Как это сделать?
Рецепт краффина
Ингредиенты
- 150 мл теплого молока
- 20 г живых дрожжей
- 100 г сахара
- ванильный сахар
- 0,5 ч. л. соли
- 1 яйцо и 2 желтка
- 50 г масла
- 500 г муки
- цукаты, орешки, изюм
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Приготовление
- Приготовить опару. В теплое молоко добавить дрожжи, ложку сахара и муки. Накрыть пленкой и поставить на 15 минут в теплое место.
- Яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром взбить до белой массы миксером.
- Добавить яичную смесь в опару, затем – растопленное масло. Все хорошо перемешать.
- Порциями всыпать муку, замесить тесто. Положить его в тарелку, смазанную маслом, накрыть полотенцем и подождать 40 минут.
- Тесто, которое подошло, еще раз вымешать, разделить на четыре части, накрыть полотенцем и подождать 10 минут.
- Из каждой части сформовать тонкий прямоугольник, смазать его маслом и выложить начинку.
- Все свернуть в трубочку. Накрыть их полотенцем и оставить на 10 минут.
- Затем сделать желаемую форму из каждой трубочки.
- Краффины в разогретой до 170 градусов духовке выспечь до готовности.
- Украсить по желанию.
Источник: _nastya_kyho_varut