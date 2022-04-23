23 апреля 2022, 15:17 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Краффин – выпечка, которая является гибридом слоеного круасана и маффина, его база – сдобное дрожжевое тесто. Его можно приготовить на Пасху вместо классической паски. Как это сделать? Рецепт краффина Ингредиенты 150 мл теплого молока

20 г живых дрожжей

100 г сахара

ванильный сахар

0,5 ч. л. соли

1 яйцо и 2 желтка

50 г масла

500 г муки

цукаты, орешки, изюм Читайте также: Творожный кулич без выпекания — как приготовить Приготовление Приготовить опару. В теплое молоко добавить дрожжи, ложку сахара и муки. Накрыть пленкой и поставить на 15 минут в теплое место. Яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром взбить до белой массы миксером. Добавить яичную смесь в опару, затем – растопленное масло. Все хорошо перемешать. Порциями всыпать муку, замесить тесто. Положить его в тарелку, смазанную маслом, накрыть полотенцем и подождать 40 минут. Тесто, которое подошло, еще раз вымешать, разделить на четыре части, накрыть полотенцем и подождать 10 минут. Из каждой части сформовать тонкий прямоугольник, смазать его маслом и выложить начинку. Все свернуть в трубочку. Накрыть их полотенцем и оставить на 10 минут. Затем сделать желаемую форму из каждой трубочки. Краффины в разогретой до 170 градусов духовке выспечь до готовности. Украсить по желанию. Источник: _nastya_kyho_varut

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