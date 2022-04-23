23 Квітня 2022, 15:17 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Крафін – випічка, яка є гібридом листкового круасану та мафіну, його база – здобне дріжджове тісто. Його можна приготувати на Великдень замість класичної паски. Як це зробити? Рецепт крафіна Інгредієнти 150 мл теплого молока

20 г живих дріжджів

100 г цукру

ванільний цукор

0,5 ч. л. солі

1 яйце та 2 жовтки

50 г масла

500 г борошна

цукати, горішки, родзинки Читайте також: Сирна паска без випікання – як приготувати Приготування Приготувати опару. В тепле молоко додати дріжджі, ложку цукру та борошна. Накрити плівкою та поставити на 15 хвилин в тепле місце. Яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром збити міксером до білої маси. Додати яєчну суміш в опару, потім – розтоплене масло. Все добре перемішати. Порціями всипати борошно, замішати тісто. Покласти його у тарілку, змащену маслом, накрити рушником та 40 хвилин почекати. Тісто, яке підійшло, ще раз вимішати, розділити на чотири частини, накрити рушником та зачекати 10 хвилин. С кожної частини сформувати тонкий прямокутник, змастити його маслом і викласти начинку. Все згорнути в трубочку. Накрити їх рушником і лишити на 10 хвилин. Потім зробити бажану форму з кожної трубочки. Крафіни в розігрітій до 170 градусів духовці випекти до готовності. Прикрасити за бажанням. Джерело: _nastya_kyho_varut

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