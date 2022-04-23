Крафін – випічка, яка є гібридом листкового круасану та мафіну, його база – здобне дріжджове тісто. Його можна приготувати на Великдень замість класичної паски.
Як це зробити?
Рецепт крафіна
Інгредієнти
- 150 мл теплого молока
- 20 г живих дріжджів
- 100 г цукру
- ванільний цукор
- 0,5 ч. л. солі
- 1 яйце та 2 жовтки
- 50 г масла
- 500 г борошна
- цукати, горішки, родзинки
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Приготування
- Приготувати опару. В тепле молоко додати дріжджі, ложку цукру та борошна. Накрити плівкою та поставити на 15 хвилин в тепле місце.
- Яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром збити міксером до білої маси.
- Додати яєчну суміш в опару, потім – розтоплене масло. Все добре перемішати.
- Порціями всипати борошно, замішати тісто. Покласти його у тарілку, змащену маслом, накрити рушником та 40 хвилин почекати.
- Тісто, яке підійшло, ще раз вимішати, розділити на чотири частини, накрити рушником та зачекати 10 хвилин.
- С кожної частини сформувати тонкий прямокутник, змастити його маслом і викласти начинку.
- Все згорнути в трубочку. Накрити їх рушником і лишити на 10 хвилин.
- Потім зробити бажану форму з кожної трубочки.
- Крафіни в розігрітій до 170 градусів духовці випекти до готовності.
- Прикрасити за бажанням.
Джерело: _nastya_kyho_varut