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Ще один варіант великодньої випічки. Як приготувати крафін

23 Квітня 2022, 15:17
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Ще один варіант великодньої випічки. Як приготувати крафін
Джерело: Pixabay

Крафін – випічка, яка є гібридом листкового круасану та мафіну, його база – здобне дріжджове тісто. Його можна приготувати на Великдень замість класичної паски.

Як це зробити?

Рецепт крафіна

Інгредієнти

  • 150 мл теплого молока
  • 20 г живих дріжджів
  • 100 г цукру
  • ванільний цукор
  • 0,5 ч. л. солі
  • 1 яйце та 2 жовтки
  • 50 г масла
  • 500 г борошна
  • цукати, горішки, родзинки
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Приготування

  1. Приготувати опару. В тепле молоко додати дріжджі, ложку цукру та борошна. Накрити плівкою та поставити на 15 хвилин в тепле місце.
  2. Яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром збити міксером до білої маси.
  3. Додати яєчну суміш в опару, потім – розтоплене масло. Все добре перемішати.
  4. Порціями всипати борошно, замішати тісто. Покласти його у тарілку, змащену маслом, накрити рушником та 40 хвилин почекати.
  5. Тісто, яке підійшло, ще раз вимішати, розділити на чотири частини, накрити рушником та зачекати 10 хвилин.
  6. С кожної частини сформувати тонкий прямокутник, змастити його маслом і викласти начинку.
  7. Все згорнути в трубочку. Накрити їх рушником і лишити на 10 хвилин.
  8. Потім зробити бажану форму з кожної трубочки.
  9. Крафіни в розігрітій до 170 градусів духовці випекти до готовності.
  10. Прикрасити за бажанням.

Джерело: _nastya_kyho_varut

Теги
Великдень, Кулінарні рецепти, Рецепт
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