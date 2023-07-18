Йошта – это ягодный кустарник, гибрид смородины и крыжовника. Как правило плоды этого растения черные и фиолетовые. Они имеют плотную кожуру, а размером и формой похожи на вишню. Кисло-сладкие ягоды с приятным мускатным привкусом добавляют во множество блюд. Что можно приготовить из йошты: пошаговые рецепты читайте в материале.
Что можно приготовить из йошты: список блюд
Из йошты делают варенье, пироги, компоты и другие заготовки. Кроме того, свежие ягоды замораживают, чтобы зимой готовить компоты или добавлять в выпечку. Можно сделать из йошты домашнее вино, наливку и другие алкогольные напитки.
Пирог с йоштой: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 200 г сливочного масла;
- 4 яйца;
- 1 ст. сахара;
- 1 ст. какао;
- 2 ст. йошты;
- 1/4 ч. л. мускатного ореха;
- 1 ч. л. ванильного сахара.
Способ приготовления:
- Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром до пышности, не прекращая взбивание.
- По одному вводите яйца, каждый раз перемешивая до однородности.
- Добавьте ваниль и мускатный орех. Введите какао в тесто и перемешайте до однородности.
- Добавьте туда йошту и перемешайте. В форму с пергаментом выложите тесто и отправьте в разогретую духовку до 175 градусов на 30 минут.
- Остудите пирог в форме, затем осторожно выложите на тарелку.
Варенье из йошты: рецепт приготовления пошагово
Ингредиенты:
- 1 кг йошты;
- 500 г сахара.
Способ приготовления:
- Промойте ягоды, удалите хвостики и просушите на полотенце.
- В удобную миску пересыпьте ягоды йошты и засыпьте их сахаром.
- Накройте миску газетами или полотенцем и оставьте на ночь.
- После того как ягода даст сок, миску можно ставить на плиту. Доведите сироп до кипения.
- Варите варенье на умеренном огне около 30 минут, убирая пенку.
- После этого разлейте варенье в банки, закройте подготовленными крышками.
- Укутайте банки полотенцем до полного охлаждения. Уберите его в прохладное место.
Компот с йоштой: как приготовить в домашних условиях
Ингредиенты:
- 1 л йошты;
- 200 г сахара;
- 0,5 ч. л. лимонной кислоты;
- кипяток.
Способ приготовления:
- Ягоды предварительно помойте. Разложите их в банки.
- Добавьте сахар и лимонную кислоту.
- Залейте кипятком и герметично закройте банки крышками.
- Занесите консервацию в прохладное место.
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