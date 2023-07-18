Йошта – это ягодный кустарник, гибрид смородины и крыжовника. Как правило плоды этого растения черные и фиолетовые. Они имеют плотную кожуру, а размером и формой похожи на вишню. Кисло-сладкие ягоды с приятным мускатным привкусом добавляют во множество блюд. Что можно приготовить из йошты: пошаговые рецепты читайте в материале.

Что можно приготовить из йошты: список блюд

Из йошты делают варенье, пироги, компоты и другие заготовки. Кроме того, свежие ягоды замораживают, чтобы зимой готовить компоты или добавлять в выпечку. Можно сделать из йошты домашнее вино, наливку и другие алкогольные напитки.

Пирог с йоштой: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

200 г сливочного масла;

4 яйца;

1 ст. сахара;

1 ст. какао;

2 ст. йошты;

1/4 ч. л. мускатного ореха;

1 ч. л. ванильного сахара.

Способ приготовления:

Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром до пышности, не прекращая взбивание. По одному вводите яйца, каждый раз перемешивая до однородности. Добавьте ваниль и мускатный орех. Введите какао в тесто и перемешайте до однородности. Добавьте туда йошту и перемешайте. В форму с пергаментом выложите тесто и отправьте в разогретую духовку до 175 градусов на 30 минут. Остудите пирог в форме, затем осторожно выложите на тарелку.

Варенье из йошты: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты:

1 кг йошты;

500 г сахара.

Способ приготовления:

Промойте ягоды, удалите хвостики и просушите на полотенце. В удобную миску пересыпьте ягоды йошты и засыпьте их сахаром. Накройте миску газетами или полотенцем и оставьте на ночь. После того как ягода даст сок, миску можно ставить на плиту. Доведите сироп до кипения. Варите варенье на умеренном огне около 30 минут, убирая пенку. После этого разлейте варенье в банки, закройте подготовленными крышками. Укутайте банки полотенцем до полного охлаждения. Уберите его в прохладное место.

Компот с йоштой: как приготовить в домашних условиях

Ингредиенты:

1 л йошты;

200 г сахара;

0,5 ч. л. лимонной кислоты;

кипяток.

Способ приготовления: