Ароматное и вкусное варенье из малины прекрасно дополняет завтрак, разные десерты и выпечку. Кроме этого, малина известна целебными свойствами, поэтому малиновое варенье – это вариант не только вкусного, но и полезного десерта. Как приготовить варенье из малины – читайте в материале.

Варенье из малины: быстрый рецепт

Ингредиенты:

1 кг малины;

1 кг сахара.

Способ приготовления:

Помойте малину. Поместите ягоды в кастрюлю и засыпьте сахаром. Оставьте на ночь, чтоб малина пустила сок. После этого поставьте емкость на маленький огонь и варите еще 5 минут. В процессе приготовления снимайте пенку.

Варенье из малины в мультиварке: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

1 кг малины;

1 кг сахара;

100мл воды.

Способ приготовления:

В первую очередь промойте водой малину и уложите в чашу мультиварки. Добавьте воду, закройте крышку и установите режим тушения на 1 час. Через 30 мин откройте крышку мультиварки и добавьте сахар. Закройте крышку мультиварки. После этого переключите мультиварку в режим Варенья. На нем варите будущее варенье до 15 мин. Когда варенье проварится, откройте крышку мультиварки и разлейте его по стерилизованным банкам.

Джем из малины: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

1.2 кг малины;

100 мл воды;

800 г сахара;

2 г лимонной кислоты.

Способ приготовления: