Ароматное и вкусное варенье из малины прекрасно дополняет завтрак, разные десерты и выпечку. Кроме этого, малина известна целебными свойствами, поэтому малиновое варенье – это вариант не только вкусного, но и полезного десерта. Как приготовить варенье из малины – читайте в материале.
Варенье из малины: быстрый рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг малины;
- 1 кг сахара.
Способ приготовления:
- Помойте малину. Поместите ягоды в кастрюлю и засыпьте сахаром.
- Оставьте на ночь, чтоб малина пустила сок.
- После этого поставьте емкость на маленький огонь и варите еще 5 минут.
- В процессе приготовления снимайте пенку.
Варенье из малины в мультиварке: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг малины;
- 1 кг сахара;
- 100мл воды.
Способ приготовления:
- В первую очередь промойте водой малину и уложите в чашу мультиварки.
- Добавьте воду, закройте крышку и установите режим тушения на 1 час.
- Через 30 мин откройте крышку мультиварки и добавьте сахар. Закройте крышку мультиварки.
- После этого переключите мультиварку в режим Варенья.
- На нем варите будущее варенье до 15 мин.
- Когда варенье проварится, откройте крышку мультиварки и разлейте его по стерилизованным банкам.
Джем из малины: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 1.2 кг малины;
- 100 мл воды;
- 800 г сахара;
- 2 г лимонной кислоты.
Способ приготовления:
- Измельчите малину блендером. После этого засыпьте ягоды в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на медленный огонь.
- Снимая пенку, доведите смесь до кипения. Варите 3-5 мин. Затем выключите огонь, пропустите малину через сито и уложите в другую кастрюлю.
- Добавьте сахар и перемешайте. Снова поставьте емкость на медленный огонь, доведите до кипения и варите до 30 мин.
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