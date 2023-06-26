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Еда

Вкусно и просто: как приготовить варенье из малины

26 июня 2023, 11:29
Анна Голишевская редактор ленты
Варення
Источник: Unsplash

Ароматное и вкусное варенье из малины прекрасно дополняет завтрак, разные десерты и выпечку. Кроме этого, малина известна целебными свойствами, поэтому малиновое варенье – это вариант не только вкусного, но и полезного десерта. Как приготовить варенье из малины – читайте в материале.

Варенье из малины: быстрый рецепт

Ингредиенты:

  • 1 кг малины;
  • 1 кг сахара.

Способ приготовления:

  1. Помойте малину. Поместите ягоды в кастрюлю и засыпьте сахаром.
  2. Оставьте на ночь, чтоб малина пустила сок.
  3. После этого поставьте емкость на маленький огонь и варите еще 5 минут.
  4. В процессе приготовления снимайте пенку.

Варенье из малины в мультиварке: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 1 кг малины;
  • 1 кг сахара;
  • 100мл воды.

Способ приготовления:

  1. В первую очередь промойте водой малину и уложите в чашу мультиварки.
  2. Добавьте воду, закройте крышку и установите режим тушения на 1 час.
  3. Через 30 мин откройте крышку мультиварки и добавьте сахар. Закройте крышку мультиварки.
  4. После этого переключите мультиварку в режим Варенья.
  5. На нем варите будущее варенье до 15 мин.
  6. Когда варенье проварится, откройте крышку мультиварки и разлейте его по стерилизованным банкам.

Джем из малины: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 1.2 кг малины;
  • 100 мл воды;
  • 800 г сахара;
  • 2 г лимонной кислоты.

Способ приготовления:

  1. Измельчите малину блендером. После этого засыпьте ягоды в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на медленный огонь.
  2. Снимая пенку, доведите смесь до кипения. Варите 3-5 мин. Затем выключите огонь, пропустите малину через сито и уложите в другую кастрюлю.
  3. Добавьте сахар и перемешайте. Снова поставьте емкость на медленный огонь, доведите до кипения и варите до 30 мин.
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