В украинской кулинарии особое место занимают разнообразные рецепты варенья. Хозяйки готовят их не только из ягод и фруктов, но и с несъедобных, на первый взгляд, лепестков роз.

Как приготовить изысканное варенье из розы, читайте в материале Фактов ICTV.

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкусное варенье из розы, вам понадобится:

Лепестки розовых или красных роз — 100 г.

Лимонная кислота — щепотка.

Сахар — 500 г.

Готовить варенье из покупных цветов нельзя, они проходят обработку специальными консервантами для сохранения внешнего вида, поэтому употреблять их опасно.

Для варенья используйте только домашние розы.

Как готовить

Сначала подготовьте розы: оторвите от бутонов лепестки и отрежьте белую часть, которой лепестки крепятся к цветку.

Промойте их под проточной водой и залейте кипятком. Через 3-5 мин слейте горячую воду и залейте розу холодной на 15-20 мин.

Затем слейте воду и выложите лепесточки на бумажное полотенце и просушите.

В миске смешайте лепестки роз, лимонную кислоту и 1/3 сахара. Оставьте на 6 ч, а по истечению времени залейте ингредиенты водой и поставьте на огонь.

Доведите варенье до кипения и варите около 5 мин. Всыпьте остатки сахара и варите сироп еще 15 мин. Когда лепестки станут мягкими, варенье готово.

Разлейте готовую массу по стерильным банкам и закатайте крышками.

Другой рецепт варенья из розы

Для него вам понадобится:

Розы — 300 г.

Сахар — 300 г.

Лимонная кислота — щепотка.

Вода — 250 мл (1 стакан).

Приготовление: