В українській кулінарії особливе місце займають різноманітні рецепти варення. Господині готують їх не лише з ягід та фруктів, а й з неїстівних, на перший погляд, пелюсток троянд.

Як приготувати вишукане варення з троянди, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Інгредієнти

Аби приготувати смачне варення з троянди, вам знадобиться:

Пелюстки червоних чи рожевих троянд – 100 г.

Лимонна кислота – щіпка.

Цукор – 500 г.

Готувати варення з покупних квітів не можна, вони проходять обробку спеціальними консервантами для збереження зовнішнього вигляду, тому вживати їх небезпечно.

Для варення використовуйте лише домашні троянди.

Як готувати

Спершу підготуйте троянди: відірвіть від бутонів пелюстки та відріжте білу частину, якою пелюстки кріпляться до квітки.

Промийте їх під проточною водою та залийте окропом. Через 3-5 хв злийте гарячу та залийте троянду холодною водою на 15-20 хв.

Потім злийте воду та викладіть пелюсточки на паперовий рушник і просушіть.

У мисці змішайте пелюстки троянди, лимонну кислоту та 1/3 цукру. Залиште на 6 год, а по закінченню часу залийте інгредієнти водою та поставте на вогонь.

Доведіть варення до кипіння та варіть близько 5 хв. Всипте залишки цукру та варіть сироп ще 15 хв. Коли пелюстки стануть мʼякими, варення готове.

Розлийте готову масу по стерильним банкам та закатайте кришками.

Інший рецепт трояндового варення

Для нього вам знадобиться:

Троянди – 300 г

Цукор – 300 г

Лимонна кислота – щіпка.

Вода – 250 мл (1 склянка).

Приготування: