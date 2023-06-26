Ароматне й смачне варення з малини прекрасно доповнює сніданок, різні десерти й випічку. Крім цього, малина відома цілющими властивостями, тому малинове варення це варіант не тільки смачного, а й корисного десерту. Як приготувати варення з малини – читайте в матеріалі.
Варення з малини: швидкий рецепт
Інгредієнти:
- 1 кг малини;
- 1 кг цукру.
Спосіб приготування:
- Помийте малину. Помістіть ягоди в каструлю і засипте цукром.
- Залиште на ніч, щоб малина пустила сік.
- Після цього поставте каструлю на маленький вогонь і варіть.
- У процесі приготування знімайте пінку.
Варення з малини в мультиварці: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 1 кг малини;
- 1 кг цукру;
- 100 мл води.
Спосіб приготування:
- Насамперед промийте водою малину і покладіть в чашу мультиварки.
- Додайте воду, закрийте кришку і встановіть режим Тушкування на 1 год.
- Через 30 хв відкрийте кришку мультиварки та додайте цукор. Закрийте кришку мультиварки.
- Після цього переключіть мультиварку в режим Варення.
- На ньому варіть майбутнє варення до 15 хв.
- Коли варення провариться, відкрийте кришку мультиварки та розлийте його по стерилізованих банках.
Джем з малини: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 1.2 кг малини;
- 100 мл води;
- 800 г цукру;
- 2 г лимонної кислоти.
Спосіб приготування:
- Подрібніть малину блендером. Після цього засипте ягоди в каструлю, додайте воду і поставте на повільний вогонь.
- Знімаючи пінку, доведіть суміш до кипіння. Варіть 3-5 хв. Потім вимкніть вогонь, пропустіть малину через сито і покладіть в іншу каструлю.
- Додайте цукор і перемішайте. Знову поставте кастрюлю на повільний вогонь, доведіть до кипіння і варіть до 30 хв.
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