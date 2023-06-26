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Їжа

Смачно та просто: як приготувати варення з малини

26 Червня 2023, 11:29
Анна Голішевська редакторка стрічки
Варення
Джерело: Unsplash

Ароматне й смачне варення з малини прекрасно доповнює сніданок, різні десерти й випічку. Крім цього, малина відома цілющими властивостями, тому малинове варення це варіант не тільки смачного, а й корисного десерту. Як приготувати варення з малини – читайте в матеріалі.

Варення з малини: швидкий рецепт

Інгредієнти:

  • 1 кг малини;
  • 1 кг цукру.

Спосіб приготування:

  1. Помийте малину. Помістіть ягоди в каструлю і засипте цукром.
  2. Залиште на ніч, щоб малина пустила сік.
  3. Після цього поставте каструлю на маленький вогонь і варіть.
  4. У процесі приготування знімайте пінку.

Варення з малини в мультиварці: покроковий рецепт

Інгредієнти:​​

  • 1 кг малини;
  • 1 кг цукру;
  • 100 мл води.

Спосіб приготування:

  1. Насамперед промийте водою малину і покладіть в чашу мультиварки.
  2. Додайте воду, закрийте кришку і встановіть режим Тушкування на 1 год.
  3. Через 30 хв відкрийте кришку мультиварки та додайте цукор. Закрийте кришку мультиварки.
  4. Після цього переключіть мультиварку в режим Варення.
  5. На ньому варіть майбутнє варення до 15 хв.
  6. Коли варення провариться, відкрийте кришку мультиварки та розлийте його по стерилізованих банках.

Джем з малини: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • 1.2 кг малини;
  • 100 мл води;
  • 800 г цукру;
  • 2 г лимонної кислоти.

Спосіб приготування:

  1. Подрібніть малину блендером. Після цього засипте ягоди в каструлю, додайте воду і поставте на повільний вогонь.
  2. Знімаючи пінку, доведіть суміш до кипіння. Варіть 3-5 хв. Потім вимкніть вогонь, пропустіть малину через сито і покладіть в іншу каструлю.
  3. Додайте цукор і перемішайте. Знову поставте кастрюлю на повільний вогонь, доведіть до кипіння і варіть до 30 хв.
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