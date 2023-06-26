Ароматне й смачне варення з малини прекрасно доповнює сніданок, різні десерти й випічку. Крім цього, малина відома цілющими властивостями, тому малинове варення це варіант не тільки смачного, а й корисного десерту. Як приготувати варення з малини – читайте в матеріалі.

Варення з малини: швидкий рецепт

Інгредієнти:

1 кг малини;

1 кг цукру.

Спосіб приготування:

Помийте малину. Помістіть ягоди в каструлю і засипте цукром. Залиште на ніч, щоб малина пустила сік. Після цього поставте каструлю на маленький вогонь і варіть. У процесі приготування знімайте пінку.

Варення з малини в мультиварці: покроковий рецепт

Інгредієнти:​​

1 кг малини;

1 кг цукру;

100 мл води.

Спосіб приготування:

Насамперед промийте водою малину і покладіть в чашу мультиварки. Додайте воду, закрийте кришку і встановіть режим Тушкування на 1 год. Через 30 хв відкрийте кришку мультиварки та додайте цукор. Закрийте кришку мультиварки. Після цього переключіть мультиварку в режим Варення. На ньому варіть майбутнє варення до 15 хв. Коли варення провариться, відкрийте кришку мультиварки та розлийте його по стерилізованих банках.

Джем з малини: покроковий рецепт

Інгредієнти:

1.2 кг малини;

100 мл води;

800 г цукру;

2 г лимонної кислоти.

Спосіб приготування: