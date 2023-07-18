Йошта — це ягідний чагарник, гібрид смородини та аґрусу. Зазвичай, плоди цієї рослини чорні й фіолетові. Вони мають щільну шкірку, а розміром і формою вони схожі на вишню. Кисло-солодкі ягоди, з приємним мускатним присмаком, додають у безліч страв. Що можна приготувати з йошти: покрокові рецепти – читайте в матеріалі.
Що можна приготувати з йошти: перелік страв
На зиму з йошти роблять варення, пироги, компоти та інші заготівлі. Крім цього, свіжі ягоди заморожують, аби взимку готувати компоти чи додавати до випічки. Можна зробити з йошти домашнє вино, наливку та інші алкогольні напої.
Пиріг з йоштою: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 200 г вершкового масла;
- 4 яйця;
- 1 скл цукру;
- 1 скл какао;
- 2 скл йошти;
- 1/4 ч.л мускатного горіха;
- 1 ч.л ванільного цукру.
Спосіб приготування:
- Розм’якшене вершкове масло збийте з цукром до пишності, не припиняючи збивання.
- По одному вводьте яйця, щоразу перемішуючи до однорідності.
- Додайте ваніль та мускатний горіх. Введіть в тісто какао та перемішайте до однорідності.
- Додайте туди йошту та перемішайте. У форму з пергаментом викладіть тісто і відправте в духовку розігріту до 175 С на 30 хвилин.
- Остудіть пиріг у формі, потім обережно викладіть на тарілку.
Варення з йошти: рецепт приготування покроково
Інгредієнти:
- 1 кг йошти;
- 500 г цукру.
Спосіб приготування:
- Промийте ягоди, видаліть хвостики й просушіть на рушнику.
- У зручну миску пересипте ягоди йошти й засипте їх цукром.
- Накрийте миску газетами або рушником і залиште на ніч.
- Після того, як ягода дасть сік, миску можна ставити на плиту і доводити сироп до закипання.
- Варіть варення на помірному вогні близько 30 хвилин, прибираючи пінку.
- Після цього розлийте варення в банки, закрийте підготовленими кришками.
- Вкутайте банки рушником до повного охолодження. Приберіть його в комору.
Компот з йоштою: як приготувати в домашніх умовах
Інгредієнти:
- 1 л йошти;
- 200 г цукру;
- 0,5 ч. л лимонної кислоти;
- окріп.
Спосіб приготування:
- Ягоди попередньо помийте. Розкладіть їх у банки.
- Додайте туди цукор та лимонну кислоту.
- Залийте окропом та герметично закрийте банки кришками.
- Занесіть консервацію в комору.
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