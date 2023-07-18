Йошта — це ягідний чагарник, гібрид смородини та аґрусу. Зазвичай, плоди цієї рослини чорні й фіолетові. Вони мають щільну шкірку, а розміром і формою вони схожі на вишню. Кисло-солодкі ягоди, з приємним мускатним присмаком, додають у безліч страв. Що можна приготувати з йошти: покрокові рецепти – читайте в матеріалі.

Що можна приготувати з йошти: перелік страв

На зиму з йошти роблять варення, пироги, компоти та інші заготівлі. Крім цього, свіжі ягоди заморожують, аби взимку готувати компоти чи додавати до випічки. Можна зробити з йошти домашнє вино, наливку та інші алкогольні напої.

Пиріг з йоштою: покроковий рецепт

Інгредієнти:

200 г вершкового масла;

4 яйця;

1 скл цукру;

1 скл какао;

2 скл йошти;

1/4 ч.л мускатного горіха;

1 ч.л ванільного цукру.

Спосіб приготування:

Розм’якшене вершкове масло збийте з цукром до пишності, не припиняючи збивання. По одному вводьте яйця, щоразу перемішуючи до однорідності. Додайте ваніль та мускатний горіх. Введіть в тісто какао та перемішайте до однорідності. Додайте туди йошту та перемішайте. У форму з пергаментом викладіть тісто і відправте в духовку розігріту до 175 С на 30 хвилин. Остудіть пиріг у формі, потім обережно викладіть на тарілку.

Варення з йошти: рецепт приготування покроково

Інгредієнти:

1 кг йошти;

500 г цукру.

Спосіб приготування:

Промийте ягоди, видаліть хвостики й просушіть на рушнику. У зручну миску пересипте ягоди йошти й засипте їх цукром. Накрийте миску газетами або рушником і залиште на ніч. Після того, як ягода дасть сік, миску можна ставити на плиту і доводити сироп до закипання. Варіть варення на помірному вогні близько 30 хвилин, прибираючи пінку. Після цього розлийте варення в банки, закрийте підготовленими кришками. Вкутайте банки рушником до повного охолодження. Приберіть його в комору.

Компот з йоштою: як приготувати в домашніх умовах

Інгредієнти:

1 л йошти;

200 г цукру;

0,5 ч. л лимонної кислоти;

окріп.

Спосіб приготування: