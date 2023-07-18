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Їжа

Що можна приготувати з йошти: смачні рецепти приготування ягідних пирогів, варень та компотів

18 Липня 2023, 19:28
Анна Голішевська редакторка стрічки
Йошта
Джерело: Unsplash

Йошта — це ягідний чагарник, гібрид смородини та аґрусу. Зазвичай, плоди цієї рослини чорні й фіолетові. Вони мають щільну шкірку, а розміром і формою вони схожі на вишню. Кисло-солодкі ягоди, з приємним мускатним присмаком, додають у безліч страв. Що можна приготувати з йошти: покрокові рецепти – читайте в матеріалі.

Що можна приготувати з йошти: перелік страв

На зиму з йошти роблять варення, пироги, компоти та інші заготівлі. Крім цього, свіжі ягоди заморожують, аби взимку готувати компоти чи додавати до випічки. Можна зробити з йошти домашнє вино, наливку та інші алкогольні напої.

Пиріг з йоштою: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • 200 г вершкового масла;
  • 4 яйця;
  • 1 скл цукру;
  • 1 скл какао;
  • 2 скл йошти;
  • 1/4 ч.л мускатного горіха;
  • 1 ч.л ванільного цукру.

Спосіб приготування:

  1. Розм’якшене вершкове масло збийте з цукром до пишності, не припиняючи збивання.
  2. По одному вводьте яйця, щоразу перемішуючи до однорідності.
  3. Додайте ваніль та мускатний горіх. Введіть в тісто какао та перемішайте до однорідності.
  4. Додайте туди йошту та перемішайте. У форму з пергаментом викладіть тісто і відправте в духовку розігріту до 175 С на 30 хвилин.
  5. Остудіть пиріг у формі, потім обережно викладіть на тарілку.

Варення з йошти: рецепт приготування покроково

Інгредієнти:

  • 1 кг йошти;
  • 500 г цукру.

Спосіб приготування:

  1. Промийте ягоди, видаліть хвостики й просушіть на рушнику.
  2. У зручну миску пересипте ягоди йошти й засипте їх цукром.
  3. Накрийте миску газетами або рушником і залиште на ніч.
  4. Після того, як ягода дасть сік, миску можна ставити на плиту і доводити сироп до закипання.
  5. Варіть варення на помірному вогні близько 30 хвилин, прибираючи пінку.
  6. Після цього розлийте варення в банки, закрийте підготовленими кришками.
  7. Вкутайте банки рушником до повного охолодження. Приберіть його в комору.

Компот з йоштою: як приготувати в домашніх умовах

Інгредієнти:

  • 1 л йошти;
  • 200 г цукру;
  • 0,5 ч. л лимонної кислоти;
  • окріп.

Спосіб приготування:

  1. Ягоди попередньо помийте. Розкладіть їх у банки.
  2. Додайте туди цукор та лимонну кислоту.
  3. Залийте окропом та герметично закрийте банки кришками.
  4. Занесіть консервацію в комору.
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