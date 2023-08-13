В Украине уже сейчас идет подготовка к военному осенне-зимнему периоду. Поэтому стоит сейчас подумать, какие продукты выбрать для приготовления блюд и как хранить еду теплой. Что можно есть, когда нет света – читайте в материале.

Что можно есть, когда нет света: варианты полезных и интересных блюд

Если у вас дома осталась горелка или плита после зимы 2022, то можете обеспечить себе рацион из следующих блюд:

Вареные яйца с кашей быстрого приготовления и свежие или консервированные овощи. Лаваш с сыром и зеленью, хлебцы и консервированная рыба. Квашеная капуста или корейская морковь с хлебцами с паштетом и каша быстрого приготовления. Запаренная овсянка с сухофруктами и орехами, йогурт и свежие фрукты. Вареные яйца, хлебцы, консервированная рыба и консервированные овощи.

Что можно есть, когда нет света: варианты десертов

В качестве сладкого, можно запастись хлебцами и арахисовой пастой. Также не обходите следующее:

сгущенное молоко;

варенье;

питательные батончики;

печенье;

сухари;

свежие фрукты.

Какие блюда можно приготовить на костре: