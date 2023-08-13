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Еда

Что можно есть, когда нет света: варианты быстрых и простых блюд

13 августа 2023, 11:42
Анна Голишевская редактор ленты
Їжа
Источник: Unsplash

В Украине уже сейчас идет подготовка к военному осенне-зимнему периоду. Поэтому стоит сейчас подумать, какие продукты выбрать для приготовления блюд и как хранить еду теплой. Что можно есть, когда нет света – читайте в материале.

Что можно есть, когда нет света: варианты полезных и интересных блюд

Если у вас дома осталась горелка или плита после зимы 2022, то можете обеспечить себе рацион из следующих блюд:

  1. Вареные яйца с кашей быстрого приготовления и свежие или консервированные овощи.
  2. Лаваш с сыром и зеленью, хлебцы и консервированная рыба.
  3. Квашеная капуста или корейская морковь с хлебцами с паштетом и каша быстрого приготовления.
  4. Запаренная овсянка с сухофруктами и орехами, йогурт и свежие фрукты.
  5. Вареные яйца, хлебцы, консервированная рыба и консервированные овощи.

Что можно есть, когда нет света: варианты десертов

В качестве сладкого, можно запастись хлебцами и арахисовой пастой. Также не обходите следующее:

  • сгущенное молоко;
  • варенье;
  • питательные батончики;
  • печенье;
  • сухари;
  • свежие фрукты.

Какие блюда можно приготовить на костре:

  • кашу с тушенкой и специями;
  • суп с картофелем, крупой, мясом и специями;
  • сладкая каша с изюмом и сгущенкой;
  • овощи, запеченные в фольге;
  • картофель с салом, жареные сосиски.
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