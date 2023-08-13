В Украине уже сейчас идет подготовка к военному осенне-зимнему периоду. Поэтому стоит сейчас подумать, какие продукты выбрать для приготовления блюд и как хранить еду теплой. Что можно есть, когда нет света – читайте в материале.
Что можно есть, когда нет света: варианты полезных и интересных блюд
Если у вас дома осталась горелка или плита после зимы 2022, то можете обеспечить себе рацион из следующих блюд:
- Вареные яйца с кашей быстрого приготовления и свежие или консервированные овощи.
- Лаваш с сыром и зеленью, хлебцы и консервированная рыба.
- Квашеная капуста или корейская морковь с хлебцами с паштетом и каша быстрого приготовления.
- Запаренная овсянка с сухофруктами и орехами, йогурт и свежие фрукты.
- Вареные яйца, хлебцы, консервированная рыба и консервированные овощи.
Что можно есть, когда нет света: варианты десертов
В качестве сладкого, можно запастись хлебцами и арахисовой пастой. Также не обходите следующее:
- сгущенное молоко;
- варенье;
- питательные батончики;
- печенье;
- сухари;
- свежие фрукты.
Какие блюда можно приготовить на костре:
- кашу с тушенкой и специями;
- суп с картофелем, крупой, мясом и специями;
- сладкая каша с изюмом и сгущенкой;
- овощи, запеченные в фольге;
- картофель с салом, жареные сосиски.
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