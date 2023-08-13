В Україні вже зараз триває підготовка до воєнного осінньо-зимового періоду. Тому варто вже зараз подумати, які продукти обрати для приготування страв і як зберігати їжу теплою. Що можна їсти, коли немає світла – читайте в матеріалі.

Що можна їсти, коли немає світла: варіанти корисних та цікавих страв

Якщо у вас вдома залишився пальник або плита після зими 2022, то можете забезпечити собі раціон з наступних страв:

Варені яйця з кашею швидкого приготування та свіжі або консервовані овочі. Лаваш з сиром і зеленню, хлібці та консервована риба. Квашена капуста або корейська морква з хлібцями з паштетом та каша швидкого приготування. Запарена вівсянка з сухофруктами й горіхами, йогурт та свіжі фрукти. Варені яйця, хлібці, консервована риба та консервовані овочі.

Що можна їсти, коли немає світла: варіанти десертів

В якості солодкого, можна запастися хлібцями та арахісовою пастою. Також не оминайте такі продукти:

згущене молоко;

варення;

поживні батончики;

печиво;

сухарі;

свіжі фрукти.

Які страви можна приготувати багатті: