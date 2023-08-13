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Їжа

Що можна їсти, коли немає світла: варіанти швидких та простих страв

13 Серпня 2023, 11:42
Анна Голішевська редакторка стрічки
Їжа
Джерело: Unsplash

В Україні вже зараз триває підготовка до воєнного осінньо-зимового періоду. Тому варто вже зараз подумати, які продукти обрати для приготування страв і як зберігати їжу теплою. Що можна їсти, коли немає світла – читайте в матеріалі.

Що можна їсти, коли немає світла: варіанти корисних та цікавих страв

Якщо у вас вдома залишився пальник або плита після зими 2022, то можете забезпечити собі раціон з наступних страв:

  1. Варені яйця з кашею швидкого приготування та свіжі або консервовані овочі.
  2. Лаваш з сиром і зеленню, хлібці та консервована риба.
  3. Квашена капуста або корейська морква з хлібцями з паштетом та каша швидкого приготування.
  4. Запарена вівсянка з сухофруктами й горіхами, йогурт та свіжі фрукти.
  5. Варені яйця, хлібці, консервована риба та консервовані овочі.

Що можна їсти, коли немає світла: варіанти десертів

В якості солодкого, можна запастися хлібцями та арахісовою пастою. Також не оминайте такі продукти:

  • згущене молоко;
  • варення;
  • поживні батончики;
  • печиво;
  • сухарі;
  • свіжі фрукти.

Які страви можна приготувати багатті:

  • кашу з тушонкою і спеціями;
  • суп з картоплею, крупою, м’ясом і спеціями;
  • солодка каша з родзинками й згущеним молоком;
  • овочі, запечені у фользі;
  • картопля з салом, смажені сосиски.
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