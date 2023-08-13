В Україні вже зараз триває підготовка до воєнного осінньо-зимового періоду. Тому варто вже зараз подумати, які продукти обрати для приготування страв і як зберігати їжу теплою. Що можна їсти, коли немає світла – читайте в матеріалі.
Що можна їсти, коли немає світла: варіанти корисних та цікавих страв
Якщо у вас вдома залишився пальник або плита після зими 2022, то можете забезпечити собі раціон з наступних страв:
- Варені яйця з кашею швидкого приготування та свіжі або консервовані овочі.
- Лаваш з сиром і зеленню, хлібці та консервована риба.
- Квашена капуста або корейська морква з хлібцями з паштетом та каша швидкого приготування.
- Запарена вівсянка з сухофруктами й горіхами, йогурт та свіжі фрукти.
- Варені яйця, хлібці, консервована риба та консервовані овочі.
Що можна їсти, коли немає світла: варіанти десертів
В якості солодкого, можна запастися хлібцями та арахісовою пастою. Також не оминайте такі продукти:
- згущене молоко;
- варення;
- поживні батончики;
- печиво;
- сухарі;
- свіжі фрукти.
Які страви можна приготувати багатті:
- кашу з тушонкою і спеціями;
- суп з картоплею, крупою, м’ясом і спеціями;
- солодка каша з родзинками й згущеним молоком;
- овочі, запечені у фользі;
- картопля з салом, смажені сосиски.
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