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Еда

Что приготовить на день рождения дома: 6 блюд на любой вкус

8 ноября 2022, 16:21
Анна Голишевская Редактор сайта
День народження
Источник: Unsplash

В этом году многие украинцы празднуют дни рождения дома, в семейном кругу.

Для того чтобы сделать праздничный стол интересным и разнообразным, нужно загодя составить меню.

Идеи шести блюд на день рождения смотрите в нашем материале.

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Салат Капрезе

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • помидор – 1 шт;
  • моцарелла – 1 пачка;
  • базилик – 2 веточки;
  • оливковое масло;
  • соль и черный перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Помидор помойте, нарежьте кольцами толщиной до 5 мм.
  2. Моцареллу нарежьте такими же кольцами.
  3. На тарелку выложите кольца помидоров.
  4. Чередуя с помидорами, добавьте ломтики моцареллы.
  5. Приправьте продукты солью с молотым перцем и сбрызните оливковым маслом.
  6. Базилик помойте, с веточек срежьте листья и выложите на закуску.

Греческий салат

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • помидоры – 3 шт;
  • огурцы – 2 шт;
  • лук – 1 шт;
  • зеленый перец – 1 шт;
  • зубчик чеснока;
  • сыр фета – 200 г;
  • маслины без косточек – пол банки;
  • сок лимона – 1,5 ст. л;
  • оливковое масло – 3 ст. л;
  • орегано – 1 ч. л;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Соедините оливковое масло, сок лимона, измельченный чеснок, орегано, соль и перец. Перемешайте и сделайте заправку.
  2. Помидоры, огурцы и перец порежьте. Сыр – большими кубиками.
  3. Смешайте нарезанные овощи и фету, добавьте оливки.
  4. Полейте заправкой и перемешайте.

Запеченная рыба

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • тушка любой рыбы – 1 шт;
  • лук – 1 шт;
  • соль – 3 щепотки;
  • базилик, эстрагон, чабрец и белый перец – по щепотке;
  • лимон – половина;
  • подсолнечное масло – 1 ст. л;
  • укроп или розмарин.

Приготовление:

  1. В первую очередь промойте рыбу.
  2. Выньте из нее внутренности и нагрейте духовку до 200°С.
  3. Обмажьте рыбу изнутри солью и специями, а снаружи исключительно специями.
  4. Очищенный лук нарежьте кольцами, лимон кружочками, укроп или розмарин помойте.
  5. В рыбу положите лук, веточку розмарина, укроп и несколько ломтиков лимона.
  6. Фольгу смажьте растительным маслом. Заверните в нее рыбу, посыпьте специями.
  7. Выпекайте рыбу около 40 минут.

Свинина с картофелем в сливках

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • свинина – 600 г;
  • картофель – 1 кг;
  • лук репчатый – 1-2 шт;
  • паприка – 0,5 ч. л;
  • куркума – 0,5 ч. л;
  • перец молотый – 0,5 ч. л;
  • масло подсолнечное;
  • мука;
  • сливки – 200 мл;
  • соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Свинину нашинкуйте, посолите и поперчите.
  2. Обваляйте мясо в муке и обжарьте на масле до румяной корочки.
  3. Картофель почистите. Нарежьте большими кусками и посыпьте паприкой. Перемешайте. Слегка обжарьте ее в разогретом масле.
  4. В форму выложите мясо, сверху выложите картофель и посолите.
  5. Нарежьте большими кусками лук и разложите его между картофелем.
  6. Залейте картофель с мясом сливками.
  7. Запекайте в духовке при 180 °С 40 минут.

Бутерброды с ветчиной и ананасами

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • хлеб – 8 кус.;
  • масло – 4 ч. л;
  • ветчина – 8 кус.;
  • консервированные ананасы – 8 кус.;
  • сыр твердый.

Приготовление:

  1. Кусочки хлеба намажьте маслом.
  2. Положите ветчину, после этого кусочек ананаса, а сверху – твердый сыр.
  3. Запекайте в духовке бутерброды до тех пор, пока сыр не расплавится.

Тирамису

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • сыр маскарпоне – 250 г;
  • печенье савоярди – 15–20 шт.;
  • жирные сливки – 250 мл;
  • сахарная пудра – 120 г;
  • кофе эспрессо – 200 мл;
  • миндальный ликер – 3 ст. л;
  • какао – 3 ст. л.

Приготовление:

  1. В первую очередь сделайте кофе. Варите его в турке.
  2. В кофе, когда он остынет, добавьте амаретто.
  3. Взбивайте сливки вместе с сахарной пудрой до кремового состояния.
  4. Добавьте маскарпоне, взбейте все вместе на миксере.
  5. Возьмите форму и начинайте составлять тирамису.
  6. Печенье замачивайте в кофе с ликером, выложите в форму и накройте кремом (несколько слоев). Последним слоем должен быть крем.
  7. С помощью сита равномерно посыпьте тирамису какао порошком.
  8. Поставьте в холодильник на несколько часов.
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