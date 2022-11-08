В этом году многие украинцы празднуют дни рождения дома, в семейном кругу.
Для того чтобы сделать праздничный стол интересным и разнообразным, нужно загодя составить меню.
Идеи шести блюд на день рождения смотрите в нашем материале.
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Салат Капрезе
Ингредиенты:
- помидор – 1 шт;
- моцарелла – 1 пачка;
- базилик – 2 веточки;
- оливковое масло;
- соль и черный перец – по вкусу.
Приготовление:
- Помидор помойте, нарежьте кольцами толщиной до 5 мм.
- Моцареллу нарежьте такими же кольцами.
- На тарелку выложите кольца помидоров.
- Чередуя с помидорами, добавьте ломтики моцареллы.
- Приправьте продукты солью с молотым перцем и сбрызните оливковым маслом.
- Базилик помойте, с веточек срежьте листья и выложите на закуску.
Греческий салат
Ингредиенты:
- помидоры – 3 шт;
- огурцы – 2 шт;
- лук – 1 шт;
- зеленый перец – 1 шт;
- зубчик чеснока;
- сыр фета – 200 г;
- маслины без косточек – пол банки;
- сок лимона – 1,5 ст. л;
- оливковое масло – 3 ст. л;
- орегано – 1 ч. л;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Соедините оливковое масло, сок лимона, измельченный чеснок, орегано, соль и перец. Перемешайте и сделайте заправку.
- Помидоры, огурцы и перец порежьте. Сыр – большими кубиками.
- Смешайте нарезанные овощи и фету, добавьте оливки.
- Полейте заправкой и перемешайте.
Запеченная рыба
Ингредиенты:
- тушка любой рыбы – 1 шт;
- лук – 1 шт;
- соль – 3 щепотки;
- базилик, эстрагон, чабрец и белый перец – по щепотке;
- лимон – половина;
- подсолнечное масло – 1 ст. л;
- укроп или розмарин.
Приготовление:
- В первую очередь промойте рыбу.
- Выньте из нее внутренности и нагрейте духовку до 200°С.
- Обмажьте рыбу изнутри солью и специями, а снаружи исключительно специями.
- Очищенный лук нарежьте кольцами, лимон кружочками, укроп или розмарин помойте.
- В рыбу положите лук, веточку розмарина, укроп и несколько ломтиков лимона.
- Фольгу смажьте растительным маслом. Заверните в нее рыбу, посыпьте специями.
- Выпекайте рыбу около 40 минут.
Свинина с картофелем в сливках
Ингредиенты:
- свинина – 600 г;
- картофель – 1 кг;
- лук репчатый – 1-2 шт;
- паприка – 0,5 ч. л;
- куркума – 0,5 ч. л;
- перец молотый – 0,5 ч. л;
- масло подсолнечное;
- мука;
- сливки – 200 мл;
- соль – по вкусу.
Приготовление:
- Свинину нашинкуйте, посолите и поперчите.
- Обваляйте мясо в муке и обжарьте на масле до румяной корочки.
- Картофель почистите. Нарежьте большими кусками и посыпьте паприкой. Перемешайте. Слегка обжарьте ее в разогретом масле.
- В форму выложите мясо, сверху выложите картофель и посолите.
- Нарежьте большими кусками лук и разложите его между картофелем.
- Залейте картофель с мясом сливками.
- Запекайте в духовке при 180 °С 40 минут.
Бутерброды с ветчиной и ананасами
Ингредиенты:
- хлеб – 8 кус.;
- масло – 4 ч. л;
- ветчина – 8 кус.;
- консервированные ананасы – 8 кус.;
- сыр твердый.
Приготовление:
- Кусочки хлеба намажьте маслом.
- Положите ветчину, после этого кусочек ананаса, а сверху – твердый сыр.
- Запекайте в духовке бутерброды до тех пор, пока сыр не расплавится.
Тирамису
Ингредиенты:
- сыр маскарпоне – 250 г;
- печенье савоярди – 15–20 шт.;
- жирные сливки – 250 мл;
- сахарная пудра – 120 г;
- кофе эспрессо – 200 мл;
- миндальный ликер – 3 ст. л;
- какао – 3 ст. л.
Приготовление:
- В первую очередь сделайте кофе. Варите его в турке.
- В кофе, когда он остынет, добавьте амаретто.
- Взбивайте сливки вместе с сахарной пудрой до кремового состояния.
- Добавьте маскарпоне, взбейте все вместе на миксере.
- Возьмите форму и начинайте составлять тирамису.
- Печенье замачивайте в кофе с ликером, выложите в форму и накройте кремом (несколько слоев). Последним слоем должен быть крем.
- С помощью сита равномерно посыпьте тирамису какао порошком.
- Поставьте в холодильник на несколько часов.