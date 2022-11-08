В этом году многие украинцы празднуют дни рождения дома, в семейном кругу.

Для того чтобы сделать праздничный стол интересным и разнообразным, нужно загодя составить меню.

Идеи шести блюд на день рождения смотрите в нашем материале.

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Салат Капрезе

Ингредиенты:

помидор – 1 шт;

моцарелла – 1 пачка;

базилик – 2 веточки;

оливковое масло;

соль и черный перец – по вкусу.

Приготовление:

Помидор помойте, нарежьте кольцами толщиной до 5 мм. Моцареллу нарежьте такими же кольцами. На тарелку выложите кольца помидоров. Чередуя с помидорами, добавьте ломтики моцареллы. Приправьте продукты солью с молотым перцем и сбрызните оливковым маслом. Базилик помойте, с веточек срежьте листья и выложите на закуску.

Греческий салат

Ингредиенты:

помидоры – 3 шт;

огурцы – 2 шт;

лук – 1 шт;

зеленый перец – 1 шт;

зубчик чеснока;

сыр фета – 200 г;

маслины без косточек – пол банки;

сок лимона – 1,5 ст. л;

оливковое масло – 3 ст. л;

орегано – 1 ч. л;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Соедините оливковое масло, сок лимона, измельченный чеснок, орегано, соль и перец. Перемешайте и сделайте заправку. Помидоры, огурцы и перец порежьте. Сыр – большими кубиками. Смешайте нарезанные овощи и фету, добавьте оливки. Полейте заправкой и перемешайте.

Запеченная рыба

Ингредиенты:

тушка любой рыбы – 1 шт;

лук – 1 шт;

соль – 3 щепотки;

базилик, эстрагон, чабрец и белый перец – по щепотке;

лимон – половина;

подсолнечное масло – 1 ст. л;

укроп или розмарин.

Приготовление:

В первую очередь промойте рыбу. Выньте из нее внутренности и нагрейте духовку до 200°С. Обмажьте рыбу изнутри солью и специями, а снаружи исключительно специями. Очищенный лук нарежьте кольцами, лимон кружочками, укроп или розмарин помойте. В рыбу положите лук, веточку розмарина, укроп и несколько ломтиков лимона. Фольгу смажьте растительным маслом. Заверните в нее рыбу, посыпьте специями. Выпекайте рыбу около 40 минут.

Свинина с картофелем в сливках

Ингредиенты:

свинина – 600 г;

картофель – 1 кг;

лук репчатый – 1-2 шт;

паприка – 0,5 ч. л;

куркума – 0,5 ч. л;

перец молотый – 0,5 ч. л;

масло подсолнечное;

мука;

сливки – 200 мл;

соль – по вкусу.

Приготовление:

Свинину нашинкуйте, посолите и поперчите. Обваляйте мясо в муке и обжарьте на масле до румяной корочки. Картофель почистите. Нарежьте большими кусками и посыпьте паприкой. Перемешайте. Слегка обжарьте ее в разогретом масле. В форму выложите мясо, сверху выложите картофель и посолите. Нарежьте большими кусками лук и разложите его между картофелем. Залейте картофель с мясом сливками. Запекайте в духовке при 180 °С 40 минут.

Бутерброды с ветчиной и ананасами

Ингредиенты:

хлеб – 8 кус.;

масло – 4 ч. л;

ветчина – 8 кус.;

консервированные ананасы – 8 кус.;

сыр твердый.

Приготовление:

Кусочки хлеба намажьте маслом. Положите ветчину, после этого кусочек ананаса, а сверху – твердый сыр. Запекайте в духовке бутерброды до тех пор, пока сыр не расплавится.

Тирамису

Ингредиенты:

сыр маскарпоне – 250 г;

печенье савоярди – 15–20 шт.;

жирные сливки – 250 мл;

сахарная пудра – 120 г;

кофе эспрессо – 200 мл;

миндальный ликер – 3 ст. л;

какао – 3 ст. л.

Приготовление: