Цьогоріч багато українців святкують дні народження вдома, у сімейному колі. Аби зробити святковий стіл цікавим і різноманітним, потрібно скласти заздалегідь меню.
Ідеї шести страв на день народження дивіться у нашому матеріалі.
Салат Капрезе
Інгредієнти:
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- помідор – 1 шт;
- моцарелла – 1 пачка;
- базилік – 2 гілочки;
- оливкова олія;
- сіль та чорний перець – за смаком.
Приготування:
- Помідор вимийте, наріжте кільцями товщиною до 5 мм.
- Моцареллу наріжте такими ж кільцями.
- Візьміть тарілку і викладіть на неї кільця помідорів.
- Чергуючи з помідорами, додайте скибочки моцарелли.
- Приправте продукти сіллю з меленим перцем і збризніть оливковим маслом.
- Базилік помийте, з гілочок зріжте листочки і викладіть на закуску.
Грецький салат
Інгредієнти:
- помідори – 3 шт;
- огірки – 2 шт;
- цибуля – 1 шт;
- зелений перець – 1 шт;
- зубчик часнику;
- сир фета – 200 г;
- маслини без кісточок – пів банки;
- сік лимона – 1,5 ст. л;
- оливкова олія – 3 ст. л;
- орегано – 1 ч. л;
- сіль та перець за смаком.
Приготування:
- З’єднайте оливкову олію, сік лимона, подрібнений часник, орегано, сіль і перець. Перемішайте та зробіть заправку.
- Помідори, огірки та перець наріжте. Сир — великими кубиками.
- Змішайте нарізані овочі та фету, додайте маслини.
- Полийте заправкою і перемішайте.
Запечена риба
Інгредієнти:
- тушка будь-якої риби – 1 шт;
- цибуля – 1 шт;
- сіль – 3 дрібки;
- базилік, естрагон, чебрець і білий перець – по дрібці;
- лимон – половинка;
- соняшникова олія – 1 ст. л;
- кріп або розмарин;
Приготування:
- Промийте рибу.
- Заберіть нутрощі та нагрійте духовку до 200 °С.
- Обмажте рибу зсередини сіллю і спеціями, а зовні виключно спеціями.
- Очищену цибулю наріжте кільцями, лимон кружальцями, кріп або розмарин помийте.
- В рибу покладіть цибулю, гілочку розмарину, кріп і кілька частинок лимону.
- Фольгу змастіть олією. Загорніть в неї рибу, присипте спеціями.
- Випікайте рибу близько 40 хвилин.
Свинина з картоплею у вершках
Інгредієнти:
- свинина – 600 г;
- картопля – 1 кг;
- цибуля ріпчаста – 1-2 шт;
- паприка – 0,5 ч. л;
- куркума – 0,5 ч. л;
- перець мелений – 0,5 ч. л;
- олія соняшникова;
- борошно;
- вершки – 200 мл;
- сіль – за смаком.
Приготування:
- Свинину наріжте, посоліть та поперчіть.
- Обваляйте м’ясо в борошні й обсмажте на олії до рум’яної скоринки.
- Картоплю почистіть. Наріжте великими шматками і посипте паприкою. Перемішайте. Злегка обсмажте її у розігрітій олії.
- У форму викладіть м’ясо, зверху викладіть картоплю та посоліть.
- Наріжте великими шматками цибулю та розкладіть її між картоплею.
- Залийте картоплю з м’ясом вершками.
- Запікайте в духовці при 180°С 40 хвилин.
Бутерброди з шинкою і ананасами
Інгредієнти:
- хліб – 8 шм;
- масло – 4 ч.л;
- шинка – 8 шм;
- консервовані ананаси – 8 шм;
- сир твердий.
Приготування:
- Шматочки хліба намастіть маслом.
- Покладіть шинку, після цього шматочок ананасу, а зверху — твердий сир.
- Запікайте в духовці бутерброди доти, поки не розплавиться сир.
Тирамісу
Інгредієнти:
- сир маскарпоне – 250 г;
- печиво савоярді – 15–20 шт.;
- жирні вершки – 250 мл;
- цукрова пудра – 120 г;
- кава еспресо – 200 мл;
- мигдальний лікер – 3 ст. л;
- какао – 3 ст. л.
Приготування:
- Каву заріть у турці.
- У каву, коли вона вистигне, додайте амаретто.
- Збивайте вершки разом із цукровою пудрою до кремового стану.
- Додайте маскарпоне, збийте все разом на міксері.
- Візьміть форму і починайте складати тірамісу.
- Печиво замочуйте в каві з лікером, викладіть у форму і накрийте кремом (декілька шарів). Останнім шаром має бути крем.
- За допомогою сита рівномірно посипте тирамісу какао порошком.
- Поставте у холодильник на декілька годин.