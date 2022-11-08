8 Листопада 2022, 16:21 Анна Голішевська Редакторка сайту

Цьогоріч багато українців святкують дні народження вдома, у сімейному колі. Аби зробити святковий стіл цікавим і різноманітним, потрібно скласти заздалегідь меню. Ідеї шести страв на день народження дивіться у нашому матеріалі. Салат Капрезе Інгредієнти: Зараз дивляться помідор – 1 шт;

моцарелла – 1 пачка;

базилік – 2 гілочки;

оливкова олія;

сіль та чорний перець – за смаком. Приготування: Помідор вимийте, наріжте кільцями товщиною до 5 мм. Моцареллу наріжте такими ж кільцями. Візьміть тарілку і викладіть на неї кільця помідорів. Чергуючи з помідорами, додайте скибочки моцарелли. Приправте продукти сіллю з меленим перцем і збризніть оливковим маслом. Базилік помийте, з гілочок зріжте листочки і викладіть на закуску. Грецький салат Інгредієнти: помідори – 3 шт;

огірки – 2 шт;

цибуля – 1 шт;

зелений перець – 1 шт;

зубчик часнику;

сир фета – 200 г;

маслини без кісточок – пів банки;

сік лимона – 1,5 ст. л;

оливкова олія – 3 ст. л;

орегано – 1 ч. л;

сіль та перець за смаком. Приготування: З’єднайте оливкову олію, сік лимона, подрібнений часник, орегано, сіль і перець. Перемішайте та зробіть заправку. Помідори, огірки та перець наріжте. Сир — великими кубиками. Змішайте нарізані овочі та фету, додайте маслини. Полийте заправкою і перемішайте. Запечена риба Інгредієнти: тушка будь-якої риби – 1 шт;

цибуля – 1 шт;

сіль – 3 дрібки;

базилік, естрагон, чебрець і білий перець – по дрібці;

лимон – половинка;

соняшникова олія – 1 ст. л;

кріп або розмарин; Приготування: Промийте рибу. Заберіть нутрощі та нагрійте духовку до 200 °С. Обмажте рибу зсередини сіллю і спеціями, а зовні виключно спеціями. Очищену цибулю наріжте кільцями, лимон кружальцями, кріп або розмарин помийте. В рибу покладіть цибулю, гілочку розмарину, кріп і кілька частинок лимону. Фольгу змастіть олією. Загорніть в неї рибу, присипте спеціями. Випікайте рибу близько 40 хвилин. Свинина з картоплею у вершках Інгредієнти: свинина – 600 г;

картопля – 1 кг;

цибуля ріпчаста – 1-2 шт;

паприка – 0,5 ч. л;

куркума – 0,5 ч. л;

перець мелений – 0,5 ч. л;

олія соняшникова;

борошно;

вершки – 200 мл;

сіль – за смаком. Приготування: Свинину наріжте, посоліть та поперчіть. Обваляйте м’ясо в борошні й обсмажте на олії до рум’яної скоринки. Картоплю почистіть. Наріжте великими шматками і посипте паприкою. Перемішайте. Злегка обсмажте її у розігрітій олії. У форму викладіть м’ясо, зверху викладіть картоплю та посоліть. Наріжте великими шматками цибулю та розкладіть її між картоплею. Залийте картоплю з м’ясом вершками. Запікайте в духовці при 180°С 40 хвилин. Бутерброди з шинкою і ананасами Інгредієнти: хліб – 8 шм;

масло – 4 ч.л;

шинка – 8 шм;

консервовані ананаси – 8 шм;

сир твердий. Приготування: Шматочки хліба намастіть маслом. Покладіть шинку, після цього шматочок ананасу, а зверху — твердий сир. Запікайте в духовці бутерброди доти, поки не розплавиться сир. Тирамісу Інгредієнти: сир маскарпоне – 250 г;

печиво савоярді – 15–20 шт.;

жирні вершки – 250 мл;

цукрова пудра – 120 г;

кава еспресо – 200 мл;

мигдальний лікер – 3 ст. л;

какао – 3 ст. л. Приготування: Каву заріть у турці. У каву, коли вона вистигне, додайте амаретто. Збивайте вершки разом із цукровою пудрою до кремового стану. Додайте маскарпоне, збийте все разом на міксері. Візьміть форму і починайте складати тірамісу. Печиво замочуйте в каві з лікером, викладіть у форму і накрийте кремом (декілька шарів). Останнім шаром має бути крем. За допомогою сита рівномірно посипте тирамісу какао порошком. Поставте у холодильник на декілька годин. Читайте також: Домашні вафлі в електровафельниці: швидкі рецепти на будь-який смак

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