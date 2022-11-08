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Їжа

Що приготувати на день народження вдома: 6 страв на будь-який смак

8 Листопада 2022, 16:21
Анна Голішевська Редакторка сайту
День народження
Джерело: Unsplash

Цьогоріч багато українців святкують дні народження вдома, у сімейному колі. Аби зробити святковий стіл цікавим і різноманітним, потрібно скласти заздалегідь меню.

Ідеї шести страв на день народження дивіться у нашому матеріалі.

Салат Капрезе

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

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  • помідор – 1 шт;
  • моцарелла –  1 пачка;
  • базилік – 2 гілочки;
  • оливкова олія;
  • сіль та чорний перець –  за смаком.

Приготування:

  1. Помідор вимийте, наріжте кільцями товщиною до 5 мм.
  2. Моцареллу наріжте такими ж кільцями.
  3. Візьміть тарілку і викладіть на неї кільця помідорів.
  4. Чергуючи з помідорами, додайте скибочки моцарелли.
  5. Приправте продукти сіллю з меленим перцем і збризніть оливковим маслом.
  6. Базилік помийте, з гілочок зріжте листочки і викладіть на закуску.

Грецький салат

Фото – Unsplash

Інгредієнти: 

  • помідори –  3 шт;
  • огірки –  2 шт;
  • цибуля –  1 шт;
  • зелений перець –  1 шт;
  • зубчик часнику;
  • сир фета –  200 г;
  • маслини без кісточок –  пів банки;
  • сік лимона –  1,5 ст. л;
  • оливкова олія –  3 ст. л;
  • орегано –  1 ч. л;
  • сіль та перець за смаком.

Приготування:

  1. З’єднайте оливкову олію, сік лимона, подрібнений часник, орегано, сіль і перець. Перемішайте та зробіть заправку.
  2. Помідори, огірки та перець наріжте. Сир — великими кубиками.
  3. Змішайте нарізані овочі та фету, додайте маслини.
  4. Полийте заправкою і перемішайте.

Запечена риба

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • тушка будь-якої риби – 1 шт;
  • цибуля – 1 шт;
  • сіль – 3 дрібки;
  • базилік, естрагон, чебрець і білий перець – по дрібці;
  • лимон – половинка;
  • соняшникова олія – 1 ст. л;
  • кріп або розмарин;

Приготування: 

  1. Промийте рибу.
  2. Заберіть нутрощі та нагрійте духовку до 200 °С.
  3. Обмажте рибу зсередини сіллю і спеціями, а зовні виключно спеціями.
  4. Очищену цибулю наріжте кільцями, лимон кружальцями, кріп або розмарин помийте.
  5. В рибу покладіть цибулю, гілочку розмарину, кріп і кілька частинок лимону.
  6. Фольгу змастіть олією. Загорніть в неї рибу, присипте спеціями.
  7. Випікайте рибу близько 40 хвилин.

Свинина з картоплею у вершках

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • свинина –  600 г;
  • картопля –  1 кг;
  • цибуля ріпчаста – 1-2 шт;
  • паприка – 0,5 ч. л;
  • куркума – 0,5 ч. л;
  • перець мелений – 0,5 ч. л;
  • олія соняшникова;
  • борошно;
  • вершки –  200 мл;
  • сіль –  за смаком.

Приготування:

  1. Свинину наріжте, посоліть та поперчіть.
  2. Обваляйте м’ясо в борошні й обсмажте на олії до рум’яної скоринки.
  3. Картоплю почистіть. Наріжте великими шматками і посипте паприкою. Перемішайте. Злегка обсмажте її у розігрітій олії.
  4. У форму викладіть м’ясо, зверху викладіть картоплю та посоліть.
  5. Наріжте великими шматками цибулю та розкладіть її між картоплею.
  6. Залийте картоплю з м’ясом вершками.
  7. Запікайте в духовці при 180°С 40 хвилин.

Бутерброди з шинкою і ананасами

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • хліб –  8 шм;
  • масло –  4 ч.л;
  • шинка –  8 шм;
  • консервовані ананаси –  8 шм;
  • сир твердий.

Приготування: 

  1. Шматочки хліба намастіть маслом.
  2. Покладіть шинку, після цього шматочок ананасу, а зверху — твердий сир.
  3. Запікайте в духовці бутерброди доти, поки не розплавиться сир.

Тирамісу 

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • сир маскарпоне –  250 г;
  • печиво савоярді –  15–20 шт.;
  • жирні вершки –  250 мл;
  • цукрова пудра –  120 г;
  • кава еспресо –  200 мл;
  • мигдальний лікер –  3 ст. л;
  • какао –  3 ст. л.

Приготування:

  1. Каву заріть у турці.
  2. У каву, коли вона вистигне, додайте амаретто.
  3. Збивайте вершки разом із цукровою пудрою до кремового стану.
  4. Додайте маскарпоне, збийте все разом на міксері.
  5. Візьміть форму і починайте складати тірамісу.
  6. Печиво замочуйте в каві з лікером, викладіть у форму і накрийте кремом (декілька шарів). Останнім шаром має бути крем.
  7. За допомогою сита рівномірно посипте тирамісу какао порошком.
  8. Поставте у холодильник на декілька годин.
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