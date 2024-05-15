Что приготовить на пикник кроме шашлыка на майские праздники? Приготовить можно множество аппетитных и невероятно вкусных блюд. Шампиньоны, рыба, лаваш с сыром и зеленью, разнообразные овощи, фрукты и маршмеллоу.

Выезд на природу – это всегда праздник и время отдохнуть от рабочих будней. Однако мясо уже многим приелось, но это не проблема, ниже вы найдете отличную подборку блюд, которые можно приготовить на костре.

Рыба на гриле

Одно из самых популярных блюд для приготовления на мангале, кроме шашлыка – это рыба. Ее можно готовить как в цельном виде, так и стейками. Лучшая рыба для приготовления на гриле: скумбрия, форель, сибас, карп, морской окунь, семга и тунец.

Рецептов приготовления рыбы множество. Ее необязательно мариновать за несколько часов до выезда на природу, это можно сделать на месте. Главное – чтобы она была хорошо вымыта и вычищена.

Самый простой и быстрый маринад – это сок лимона с добавлением специй. Можно приобрести уже готовую пачку специй для рыбы.

Какую бы рыбу вы не выбрали, готовить ее лучше на решетке.

Овощи-гриль на мангале

Овощи на мангале могут стать не только гарниром, но и полноценным блюдом. Их выбор разнообразен. На пикник кроме шашлыка можно приготовить помидоры, сладкий перец, цуккини, баклажаны, брокколи, спаржу или спаржевую фасоль, початки молодой кукурузы, картофель и другие по вашим вкусовым предпочтениям.

Крупные овощи лучше всего нарезать кусками и готовить на решетке. Картофель и болгарский перец можно нанизать на шампуры. Также между ними положить кусочки сала или бекона для сочности и лучшего вкуса.

Мариновать овощи не нужно, их достаточно посыпать солью, перцем и специями.

Грибы на мангале: рецепты шампиньонов, эрингов и вешенок

Самые распространенные грибы – шампиньоны, их можно приобрести в любое время года и в каждом магазине или на рынке. Но обратите также внимание на эринги и вешенки.

Лучше всего готовить грибы на решетке, особенно если они мелкие. Крупные можно нанизать на шампуры, но будьте осторожны, поскольку они легко разламываются.

Для приготовления шампиньонов достаточно их хорошо промыть, посыпать специями и полить маслом. Также вкусно будет замариновать их в майонезе с солью и перцем.

Морепродукты на гриле

Отличной альтернативой шашлыку станут морепродукты, приготовленные на огне. Лучший вариант: креветки, кальмары, осьминоги и мидии.

Для маринада можно соединить оливковое масло, соевый соус и сок лимона.

Для того, чтобы мидии не выскользнули с решетки, рекомендуем их нанизать на деревянные шпажки, которые предварительно надо замочить в холодной воде, чтобы они не сгорели.

Для приготовления морепродуктов на мангале жар должен быть не интенсивным.

Лаваш на гриле с сыром и зеленью

Отличный вариант вкусной закуски на пикник кроме шашлыка – лаваш с начинкой.

Самая лучшая начинка натертый на средней терке сыр с нарезанной зеленью укропа или петрушку. Сыр можно брать любой: моцарелла, сулугуни, обычный твердый (Голландский, Сливочный другие).

Наслаждайтесь вкусом лаваша на гриле и экспериментируйте с разнообразными начинками, чтобы создать свои уникальные вкусовые комбинации. Это простое, но вкусное блюдо точно заслуживает внимания.

Что приготовить на пикнике кроме шашлыка на десерт

Маршмеллоу и сезонные фрукты – отличная идея для смакования на свежем воздухе.

Для запекания на костре прекрасно подойдут яблоки, бананы, груши, твердые персики или нектарин и абрикосы. Для придания вкуса между ломтиками фруктов эксперты рекомендуют нанизать на шпажки зефир маршмеллоу.

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