Соус песто появился на севере Италии, в регионе Лигурия. Умеренный климат этого региона создал идеальные условия для выращивания базилика. Возможно, именно это стало толчком к созданию уникального соуса.
Сегодня соус песто считается самым популярным в Италии. В классическом варианте его готовят на основе базилика, чеснока, кедровых орешков и пармезана с добавлением оливкового масла. Однако в разных регионах Италии ингредиенты для соуса и их количество могут значительно различаться.
Как в домашних условиях приготовить чрезвычайно аппетитный и легкий соус песто, читайте в материале Фактов ICTV.
Соус песто с орехами и базиликом: что понадобится
Ингредиенты для приготовления соуса:
- базилик — 50 г;
- поджаренные кедровые орехи — 2 ст. л;
- оливковое масло — 60 мл;
- чеснок — 2 зубчика;
- тертый пармезан — 2 ст. л;
- лимонный сок;
- щепотка соли.
Как готовить
Сначала тщательно помойте базилик и отделите листочки. Стебли использовать не стоит, ведь они могут добавить горечи соусу.
Переложите листья базилика в чашу блендера, добавьте зубчики чеснока и тертый пармезан.
Теперь выжмите половину лимона в блендер, добавьте кедровые орехи и включите блендер. Начинайте вливать оливковое масло и добавлять соль.
Тщательно перебейте блендером все ингредиенты, пока соус не приобретет однородную консистенцию.
Кстати, вместо блендера можно использовать ступку: для этого нужно выложить все ингредиенты и перетереть до получения желаемой консистенции соуса.
Когда соус приобретет однородную консистенцию, все готово!
Несколько советов
- Базилик нужно мыть не теплой, а холодной водой. Также желательно хорошо просушить его на бумажном полотенце после мытья.
- Кедровые орешки входят в классический рецепт, однако их можно заменить на миндаль, грецкий орех или фундук. Главное — немного поджарить их перед приготовлением соуса.
- Пармезан также можно заменить другим твердым сыром. Но если сыр будет не такой соленый как пармезан, придется добавить больше соли.
Куда можно добавить соус песто
Он станет идеальным дополнением к:
- горячей пасте или к готовой лазанье;
- яйцам, омлету или яйцам-пашот;
- пицце, в качестве основы (вместо томатной пасты);
- любимым бутербродам, рулетам из лаваша или тортильи;
- разнообразным салатам и супам;
- запеченному мясу и рыбе.