Соус песто появился на севере Италии, в регионе Лигурия. Умеренный климат этого региона создал идеальные условия для выращивания базилика. Возможно, именно это стало толчком к созданию уникального соуса.

Сегодня соус песто считается самым популярным в Италии. В классическом варианте его готовят на основе базилика, чеснока, кедровых орешков и пармезана с добавлением оливкового масла. Однако в разных регионах Италии ингредиенты для соуса и их количество могут значительно различаться.

Как в домашних условиях приготовить чрезвычайно аппетитный и легкий соус песто, читайте в материале Фактов ICTV.

Соус песто с орехами и базиликом: что понадобится

Ингредиенты для приготовления соуса:

базилик — 50 г;

поджаренные кедровые орехи — 2 ст. л;

оливковое масло — 60 мл;

чеснок — 2 зубчика;

тертый пармезан — 2 ст. л;

лимонный сок;

щепотка соли.

Как готовить

Сначала тщательно помойте базилик и отделите листочки. Стебли использовать не стоит, ведь они могут добавить горечи соусу.

Переложите листья базилика в чашу блендера, добавьте зубчики чеснока и тертый пармезан.

Теперь выжмите половину лимона в блендер, добавьте кедровые орехи и включите блендер. Начинайте вливать оливковое масло и добавлять соль.

Тщательно перебейте блендером все ингредиенты, пока соус не приобретет однородную консистенцию.

Кстати, вместо блендера можно использовать ступку: для этого нужно выложить все ингредиенты и перетереть до получения желаемой консистенции соуса.

Когда соус приобретет однородную консистенцию, все готово!

Несколько советов

Базилик нужно мыть не теплой, а холодной водой. Также желательно хорошо просушить его на бумажном полотенце после мытья.

Кедровые орешки входят в классический рецепт, однако их можно заменить на миндаль, грецкий орех или фундук. Главное — немного поджарить их перед приготовлением соуса.

Пармезан также можно заменить другим твердым сыром. Но если сыр будет не такой соленый как пармезан, придется добавить больше соли.

Куда можно добавить соус песто

Он станет идеальным дополнением к: