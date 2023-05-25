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Еда

Вкус Италии: как приготовить соус песто дома

25 мая 2023, 13:44
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Соус песто
Источник: Pixabay

Соус песто появился на севере Италии, в регионе Лигурия. Умеренный климат этого региона создал идеальные условия для выращивания базилика. Возможно, именно это стало толчком к созданию уникального соуса.

Сегодня соус песто считается самым популярным в Италии. В классическом варианте его готовят на основе базилика, чеснока, кедровых орешков и пармезана с добавлением оливкового масла. Однако в разных регионах Италии ингредиенты для соуса и их количество могут значительно различаться.

Как в домашних условиях приготовить чрезвычайно аппетитный и легкий соус песто, читайте в материале Фактов ICTV.

Соус песто с орехами и базиликом: что понадобится

Ингредиенты для приготовления соуса:

  • базилик — 50 г;
  • поджаренные кедровые орехи — 2 ст. л;
  • оливковое масло — 60 мл;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • тертый пармезан — 2 ст. л;
  • лимонный сок;
  • щепотка соли.

Как готовить

Соус песто

Фото: Pexels

Сначала тщательно помойте базилик и отделите листочки. Стебли использовать не стоит, ведь они могут добавить горечи соусу.

Переложите листья базилика в чашу блендера, добавьте зубчики чеснока и тертый пармезан.

Теперь выжмите половину лимона в блендер, добавьте кедровые орехи и включите блендер. Начинайте вливать оливковое масло и добавлять соль.

Тщательно перебейте блендером все ингредиенты, пока соус не приобретет однородную консистенцию.

Кстати, вместо блендера можно использовать ступку: для этого нужно выложить все ингредиенты и перетереть до получения желаемой консистенции соуса.

Когда соус приобретет однородную консистенцию, все готово!

Несколько советов

  • Базилик нужно мыть не теплой, а холодной водой. Также желательно хорошо просушить его на бумажном полотенце после мытья.
  • Кедровые орешки входят в классический рецепт, однако их можно заменить на миндаль, грецкий орех или фундук. Главное — немного поджарить их перед приготовлением соуса.
  • Пармезан также можно заменить другим твердым сыром. Но если сыр будет не такой соленый как пармезан, придется добавить больше соли.

Куда можно добавить соус песто

Он станет идеальным дополнением к:

  • горячей пасте или к готовой лазанье;
  • яйцам, омлету или яйцам-пашот;
  • пицце, в качестве основы (вместо томатной пасты);
  • любимым бутербродам, рулетам из лаваша или тортильи;
  • разнообразным салатам и супам;
  • запеченному мясу и рыбе.
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