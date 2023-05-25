Соус песто з’явився на півночі Італії, у регіоні Лігурія. Помірний клімат цього регіону створив ідеальні умови для вирощування базиліку. Можливо, саме це стала поштовхом до створення унікального соусу.

Сьогодні соус песто вважається найпопулярнішим в Італії. У класичному варіанті його готують на основі базиліку, часнику, кедрових горішків та пармезану із додаванням оливкової олії. Проте в різних регіонах Італії інгредієнти для соусу та їх кількість можуть значно відрізнятися.

Як в домашніх умовах приготувати надзвичайно апетитний та легкий соус песто, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Соус песто з горіхами та базиліком: що знадобиться

Інгредієнти для приготування соусу:

базилік – 50 г;

підсмажені кедрові горіхи – 2 ст.л;

оливкова олія – 60 мл;

часник – 2 зубчики;

тертий пармезан – 2 ст.л;

лимонний сік;

дрібка солі.

Як готувати

Спершу ретельно помийте базилік та відділіть листочки. Стебла використовувати не варто, адже вони можуть додати гіркоту.

Перекладіть листя базиліка в чашу блендера, додайте зубчики часнику та натертий пармезан.

Тепер вичавіть у блендер пів лимона, висипте кедрові горіхи та увімкніть блендер. Починайте вливати оливкову олію та додавати сіль.

Ретельно перебийте блендером всі інгредієнти, поки соус не набуде однорідної консистенції.

До речі, замість блендера можна використати ступку: для цього потрібно викласти усі інгредієнти та перетерти до отримання бажаної консистенції соусу.

Коли соус набуде однорідної консистенції, все готово!

Кілька порад

Базилік потрібно мити не теплою, а холодною водою. Також бажано добре просушити його на паперовому рушнику після миття.

Кедрові горішки входять до класичного рецепта, проте їх можна замінити на мигдаль, волоський горіх чи фундук. Головне – трішки підсмажити їх перед приготуванням соусу.

Пармезан також можна замінити іншим твердим сиром. Але якщо сир буде не такий солоний як пармезан, доведеться додати більше солі.

Куди можна додати соус песто

Він стане ідеальним доповненням до: