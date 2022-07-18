Главная цель поминального обеда — насытить гостей, которые пришли вспомнить покойного и помолиться за его душу. Поэтому к поминкам всегда готовятся тщательно, соблюдая все обычаи и традиции.
Прежде всего, меню стола должно быть разнообразным, а продукты обязательно свежими. Если же дата поминок выпала на время поста, обед должен быть постным.
Какие блюда должны быть на поминальном постном обеде и как их приготовить — читайте в нашем материале.
Меню поминального стола
Во время поста не все придерживаются его правил и запретов, но во время поминального обеда их обязательно нужно учесть.
В меню не должно быть блюд, приготовленных из мяса, яиц, молока и других продуктов животного происхождения. Даже с учетом продуктовых ограничений можно приготовить вкусный и разнообразный поминальный стол.
На постный поминальный стол можно приготовить:
- узвар;
- постный борщ;
- кутью;
- постные блины;
- постные пироги;
- картофель с грибами;
- постные котлеты;
- овощной салат из капусты, помидоров и огурцов;
- винегрет.
Постный борщ готовьте по той же технологии, что и традиционный, однако не используйте мясной бульон и не добавляйте мясо. Овощные салаты и винегрет готовьте так же, как всегда.
Рецепт постных блинов
Ингредиенты:
- мука — 350 г;
- вода — три стакана;
- масло – 75 мл;
- сахар — 40 г;
- сода — 2 ч. л.;
- уксус – пару капель;
- соль — щепотка.
Приготовление:
- В воде разведите уксус с сахаром и солью.
- В отдельной тарелке смешайте муку с содой и поэтапно добавляйте в воду.
- Тщательно перемешайте до однородности — если нужно добавьте еще воды.
- В конце добавьте масло.
- Жарьте тонкие блины как обычно.
Для начинки, вместо мяса, можете выбрать жареные грибы или капусту.
Рецепт постных пирожков
Ингредиенты:
- мука— 800-900 г;
- масло— 100 мл;
- дрожжи— 11 гр;
- вода — 500 мл;
- соль — одна ч. л.;
- сахар — одна ст. л.
- начинка на ваш вкус — капуста, картофель, грибы, горох.
Приготовление:
- Приготовьте опару — соедините дрожжи и сахар и растворите их в теплой воде.
- Просеянную муку с солью добавьте к опаре.
- Все тщательно перемешайте и оставьте тесто в теплом месте на час.
- За это время можете подготовить начинку — протушите капусту или поджарьте грибы, или сварите картофель.
- Когда тесто поднимется и станет эластичным, можно приступить к приготовлению самих пирожков.
- Порежьте тесто на небольшие кусочки, раскатайте каждый и добавьте начинку.
- Выложите готовые пирожки на противень и отправьте в духовку на 30-40 мин на 190 градусов.
Рецепт постных котлет
Ингредиенты:
- фасоль в томатном соусе с овощами — одна банка (можно купить в продуктовом магазине);
- мука — пять-семь ст. л.;
- белый хлеб — 120 гр;
- зелень — петрушка, укроп;
- лимонный сок — по вкусу
- специи по вкусу.
Приготовление:
- Банку фасоли перемелите в блендере до однородности.
- Нарежьте белый хлеб на небольшие кусочки и добавьте к фасоли в блендер.
- Далее в блендер добавьте зелень и лимонный сок.
- К массе добавьте муку и перемешайте до однородности.
- Руками сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях (можно использовать муку).
- Жарьте котлеты как обычно.