Главная цель поминального обеда — насытить гостей, которые пришли вспомнить покойного и помолиться за его душу. Поэтому к поминкам всегда готовятся тщательно, соблюдая все обычаи и традиции.

Прежде всего, меню стола должно быть разнообразным, а продукты обязательно свежими. Если же дата поминок выпала на время поста, обед должен быть постным.

Какие блюда должны быть на поминальном постном обеде и как их приготовить — читайте в нашем материале.

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Меню поминального стола

Во время поста не все придерживаются его правил и запретов, но во время поминального обеда их обязательно нужно учесть.

В меню не должно быть блюд, приготовленных из мяса, яиц, молока и других продуктов животного происхождения. Даже с учетом продуктовых ограничений можно приготовить вкусный и разнообразный поминальный стол.

На постный поминальный стол можно приготовить:

узвар;

постный борщ;

кутью;

постные блины;

постные пироги;

картофель с грибами;

постные котлеты;

овощной салат из капусты, помидоров и огурцов;

винегрет.

Постный борщ готовьте по той же технологии, что и традиционный, однако не используйте мясной бульон и не добавляйте мясо. Овощные салаты и винегрет готовьте так же, как всегда.

Рецепт постных блинов

Ингредиенты:

мука — 350 г;

вода — три стакана;

масло – 75 мл;

сахар — 40 г;

сода — 2 ч. л.;

уксус – пару капель;

соль — щепотка.

Приготовление:

В воде разведите уксус с сахаром и солью. В отдельной тарелке смешайте муку с содой и поэтапно добавляйте в воду. Тщательно перемешайте до однородности — если нужно добавьте еще воды. В конце добавьте масло. Жарьте тонкие блины как обычно.

Для начинки, вместо мяса, можете выбрать жареные грибы или капусту.

Рецепт постных пирожков

Ингредиенты:

мука— 800-900 г;

масло— 100 мл;

дрожжи— 11 гр;

вода — 500 мл;

соль — одна ч. л.;

сахар — одна ст. л.

начинка на ваш вкус — капуста, картофель, грибы, горох.

Приготовление:

Приготовьте опару — соедините дрожжи и сахар и растворите их в теплой воде. Просеянную муку с солью добавьте к опаре. Все тщательно перемешайте и оставьте тесто в теплом месте на час. За это время можете подготовить начинку — протушите капусту или поджарьте грибы, или сварите картофель. Когда тесто поднимется и станет эластичным, можно приступить к приготовлению самих пирожков. Порежьте тесто на небольшие кусочки, раскатайте каждый и добавьте начинку. Выложите готовые пирожки на противень и отправьте в духовку на 30-40 мин на 190 градусов.

Рецепт постных котлет

Ингредиенты:

фасоль в томатном соусе с овощами — одна банка (можно купить в продуктовом магазине);

мука — пять-семь ст. л.;

белый хлеб — 120 гр;

зелень — петрушка, укроп;

лимонный сок — по вкусу

специи по вкусу.

Приготовление: