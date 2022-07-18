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Еда

Что приготовить на поминальный обед: постные рецепты

18 июля 2022, 12:40
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Что приготовить на поминальный обед: постные рецепты
Источник: Depositphotos

Главная цель поминального обеда — насытить гостей, которые пришли вспомнить покойного и помолиться за его душу. Поэтому к поминкам всегда готовятся тщательно, соблюдая все обычаи и традиции.

Прежде всего, меню стола должно быть разнообразным, а продукты обязательно свежими. Если же дата поминок выпала на время поста, обед должен быть постным.

Какие блюда должны быть на поминальном постном обеде и как их приготовить — читайте в нашем материале.

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Меню поминального стола

Во время поста не все придерживаются его правил и запретов, но во время поминального обеда их обязательно нужно учесть.

В меню не должно быть блюд, приготовленных из мяса, яиц, молока и других продуктов животного происхождения. Даже с учетом продуктовых ограничений можно приготовить вкусный и разнообразный поминальный стол.

На постный поминальный стол можно приготовить:

  • узвар;
  • постный борщ;
  • кутью;
  • постные блины;
  • постные пироги;
  • картофель с грибами;
  • постные котлеты;
  • овощной салат из капусты, помидоров и огурцов;
  • винегрет.

Постный борщ готовьте по той же технологии, что и традиционный, однако не используйте мясной бульон и не добавляйте мясо. Овощные салаты и винегрет готовьте так же, как всегда.

Рецепт постных блинов

Млинці

Ингредиенты:

  • мука — 350 г;
  • вода — три стакана;
  • масло – 75 мл;
  • сахар — 40 г;
  • сода — 2 ч. л.;
  • уксус – пару капель;
  • соль — щепотка.

Приготовление:

  1. В воде разведите уксус с сахаром и солью.
  2. В отдельной тарелке смешайте муку с содой и поэтапно добавляйте в воду.
  3. Тщательно перемешайте до однородности — если нужно добавьте еще воды.
  4. В конце добавьте масло.
  5. Жарьте тонкие блины как обычно.

Для начинки, вместо мяса, можете выбрать жареные грибы или капусту.

Рецепт постных пирожков

Ингредиенты:

  • мука— 800-900 г;
  • масло— 100 мл;
  • дрожжи— 11 гр;
  • вода — 500 мл;
  • соль — одна ч. л.;
  • сахар — одна ст. л.
  • начинка на ваш вкус — капуста, картофель, грибы, горох.

Приготовление:

  1. Приготовьте опару — соедините дрожжи и сахар и растворите их в теплой воде.
  2. Просеянную муку с солью добавьте к опаре.
  3. Все тщательно перемешайте и оставьте тесто в теплом месте на час.
  4. За это время можете подготовить начинку — протушите капусту или поджарьте грибы, или сварите картофель.
  5. Когда тесто поднимется и станет эластичным, можно приступить к приготовлению самих пирожков.
  6. Порежьте тесто на небольшие кусочки, раскатайте каждый и добавьте начинку.
  7. Выложите готовые пирожки на противень и отправьте в духовку на 30-40 мин на 190 градусов.

Рецепт постных котлет

Ингредиенты:

  • фасоль в томатном соусе с овощами — одна банка (можно купить в продуктовом магазине);
  • мука — пять-семь ст. л.;
  • белый хлеб — 120 гр;
  • зелень — петрушка, укроп;
  • лимонный сок — по вкусу
  • специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Банку фасоли перемелите в блендере до однородности.
  2. Нарежьте белый хлеб на небольшие кусочки и добавьте к фасоли в блендер.
  3. Далее в блендер добавьте зелень и лимонный сок.
  4. К массе добавьте муку и перемешайте до однородности.
  5. Руками сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях (можно использовать муку).
  6. Жарьте котлеты как обычно.
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Кулінарні рецепти Поминальні дні Рецепти
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