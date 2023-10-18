Что бы такого приготовить на ужин — такой вопрос возникает в основном почти каждый день. Предлагаем 5 рецептов вкусных и питательных блюд из обычных ингредиентов. Лодочки из баклажанов с беконом, овощной рататуй, запеченные куриные ножки, паста с мидиями, тушеная капуста с мясом и черносливом — все они радуют не только желудок, но и глаз.
1. Тушеная капуста с мясом и черносливом
Ингредиенты
- 500 г свежей белокочанной капусты;
- 300 г свинины или говядины;
- 100 мл воды или овощного бульона;
- 1 крупный лук;
- 2 морковки;
- 2-3 ст. л. растительного масла;
- 100 г чернослива;
- 2 ст. ложки томатной пасты;
- соль, перец, специи, зелень — по вкусу.
Приготовление
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- Тщательно моем и очищаем овощи. Чернослив замачиваем в горячей воде на несколько часов.
- Капусту режем соломкой, лук и морковь — кружочками, мясо — мелким кубиком.
- Тушим мясо. Разогреваем масло на глубокой сковороде, добавляем мясо, соль и специи и обжариваем до золотистой корочки на среднем огне.
- Затем добавляем лук, когда станет прозрачным, бросаем морковь и жарим в течение трех минут.
- Далее добавляем нарезанную капусту и тушим, пока капуста не станет мягкой.
- Затем очередь чернослива и томатной пасты, добавляем, хорошо перемешиваем, вливаем воду или овощной бульон, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и тушим примерно 30 минут.
2. Баклажаны с сыром и беконом
Ингредиенты
- 2 баклажана;
- 300 г твердого сыра;
- 100 г бекона;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ч.л. приправы для овощей;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
- Баклажаны моем, чеснок очищаем и измельчаем, сыр натираем на терке.
- Баклажаны разрезаем пополам, делаем ножом насечки, добавляем соль, перец, приправы, чеснок, тертый сыр, обертываем каждую лодочку из баклажана кусочком бекона и смазываем маслом.
- Ставим половинки баклажанов в разогретую до 200 С духовку и запекаем 35 минут.
3. Паста с мидиями
Ингредиенты
- 250 г пасты (спагетти или пенне);
- 100 г свежих или замороженных мидий;
- 50 г сливочного масла;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 пучок петрушки;
- соль, черный молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Приготовьте пасту в соленой воде согласно инструкции на упаковке.
- На разогретой сковороде обжарьте на масле с чесноком, добавьте мидии.
Через 5 минут положите в сковороду пасту, мелко нарезанную зелень петрушки, сливочное масло, и перемешайте.
- Снимите с огня, приправьте солью и перцем.
4. Запеченные куриные голени
Ингредиенты
- 8 куриных голеней
Для маринада:
- 100 мл соевого соуса;
- 100 мл керчупа;
- 1 ч.л. сахара или меда;
- 5 зубчиков чеснока;
- 1 перец чили;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 1 ст.л. растительного масла
Приготовление
- Голени хорошо моем и обсушиваем полотенцем.
- Готовим маринад. Для этого смешиваем соевый соус, кепчуп, масло, добавляем натертый чеснок, нарезанный перец чили, лимонный сок и сахар или мед. Хорошо перемешиваем.
- Заливаем маринадом куриные голени и оставляем на 20-30 минут.
- Выкладываем голени на противень и ставим в разогретую до 180 С духовку и запекайте в течение 25 минут.
5. Овощной рататуй
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Ингредиенты
- 2 кабачка;
- 4-5 помидоров;
- 2 баклажана;
- 1 острый красный перец;
- 1 пучок свежей петрушки;
- 4 зубчика чеснока;
- 3 ст.л. оливкового масла;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Для томатного соуса:
- 400 г томатов в собственном соку (или свежих помидоров);
- 1 репчатый лук;
- 1 перец болгарский;
- 3 ст.л. оливкового масла;
- 0,5 ч.л. сахара;
- соль, молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Моем баклажаны и нарезаем тонкими кружочками 2-3 мм. Посыпаем солью и оставляем на 20-30 минут. Затем промываем и обсушиваем.
- Кабачки моем и нарезаем так же, как и баклажаны.
- Острый перец моем и нарезаем кубиками.
- Петрушку моем и мелко режем.
- Чеснок очищаем и мелко сечем.
- Помытые помидоры режем кружочками.
- Готовим томатный соус. Очищенный лук нарезаем мелким кубиком. Перец моем, удаляем часть с семенами и нарезаем маленькими кубиками. На помидорах делаем крестообразный надрез, ошпариваем кипятком, снимаем кожицу и измельчаем блендером.
- В разогретую сковороду с маслом выкладываем лук, обжариваем до мягкости. Затем добавляем перец, помешивая, готовим еще 5 минут.
- Далее добавляем измельченную мякоть помидоров (или томаты в собственном соку), соль, перец и сахар. Тушим на слабом огне 10-15 минут.
- На дно формы для запекания выливаем часть томатного соуса и выкладываем поочередно нарезанные кружочками овощи — баклажан, кабачок, помидор.
- Соединяем петрушку, острый перец и чеснок. Добавляем их в форму с овощами, солим, перчим, брызгаем маслом.
- Накрываем форму пергаментом и запекаем 1 час в нагретой до 180°C духовке.
Вынимаем из духовки, даем настояться 10 минут и подаем на стол.
Приятного аппетита!
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