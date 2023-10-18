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Что приготовить на ужин: 5 рецептов вкусных блюд

18 октября 2023, 18:20
Марина Мелехова редактор
Что приготовить на ужин: 5 рецептов вкусных блюд
Источник: Depositphotos

Что бы такого приготовить на ужин — такой вопрос возникает в основном почти каждый день. Предлагаем 5 рецептов вкусных и питательных блюд из обычных ингредиентов. Лодочки из баклажанов с беконом, овощной рататуй, запеченные куриные ножки, паста с мидиями, тушеная капуста с мясом и черносливом — все они радуют не только желудок, но и глаз.

1. Тушеная капуста с мясом и черносливом

Источник: Depositphotos

Ингредиенты

  • 500 г свежей белокочанной капусты;
  • 300 г свинины или говядины;
  • 100 мл воды или овощного бульона;
  • 1 крупный лук;
  • 2 морковки;
  • 2-3 ст. л. растительного масла;
  • 100 г чернослива;
  • 2 ст. ложки томатной пасты;
  • соль, перец, специи, зелень — по вкусу.

Приготовление

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  1. Тщательно моем и очищаем овощи. Чернослив замачиваем в горячей воде на несколько часов.
  2. Капусту режем соломкой, лук и морковь — кружочками, мясо — мелким кубиком.
  3. Тушим мясо. Разогреваем масло на глубокой сковороде, добавляем мясо, соль и специи и обжариваем до золотистой корочки на среднем огне.
  4. Затем добавляем лук, когда станет прозрачным, бросаем морковь и жарим в течение трех минут.
  5. Далее добавляем нарезанную капусту и тушим, пока капуста не станет мягкой.
  6. Затем очередь чернослива и томатной пасты, добавляем, хорошо перемешиваем, вливаем воду или овощной бульон, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и тушим примерно 30 минут.

2. Баклажаны с сыром и беконом

Источник: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 баклажана;
  • 300 г твердого сыра;
  • 100 г бекона;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 ч.л. приправы для овощей;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Баклажаны моем, чеснок очищаем и измельчаем, сыр натираем на терке.
  2. Баклажаны разрезаем пополам, делаем ножом насечки, добавляем соль, перец, приправы, чеснок, тертый сыр, обертываем каждую лодочку из баклажана кусочком бекона и смазываем маслом.
  3. Ставим половинки баклажанов в разогретую до 200 С духовку и запекаем 35 минут.

3. Паста с мидиями

Источник: Depositphotos

Ингредиенты

  • 250 г пасты (спагетти или пенне);
  • 100 г свежих или замороженных мидий;
  • 50 г сливочного масла;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 пучок петрушки;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Приготовьте пасту в соленой воде согласно инструкции на упаковке.
  2. На разогретой сковороде обжарьте на масле с чесноком, добавьте мидии.
    Через 5 минут положите в сковороду пасту, мелко нарезанную зелень петрушки, сливочное масло, и перемешайте.
  3. Снимите с огня, приправьте солью и перцем.

4. Запеченные куриные голени

Источник: Depositphotos

Ингредиенты

  • 8 куриных голеней

Для маринада:

  • 100 мл соевого соуса;
  • 100 мл керчупа;
  • 1 ч.л. сахара или меда;
  • 5 зубчиков чеснока;
  •  1 перец чили;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 1 ст.л. растительного масла

Приготовление

  1. Голени хорошо моем и обсушиваем полотенцем.
  2. Готовим маринад. Для этого смешиваем соевый соус, кепчуп, масло, добавляем натертый чеснок, нарезанный перец чили, лимонный сок и сахар или мед. Хорошо перемешиваем.
  3. Заливаем маринадом куриные голени и оставляем на 20-30 минут.
  4. Выкладываем голени на противень и ставим в разогретую до 180 С духовку и запекайте в течение 25 минут.

5. Овощной рататуй

Источник: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 кабачка;
  • 4-5 помидоров;
  • 2 баклажана;
  • 1 острый красный перец;
  • 1 пучок свежей петрушки;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 3 ст.л. оливкового масла;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Для томатного соуса:

  • 400 г томатов в собственном соку (или свежих помидоров);
  • 1 репчатый лук;
  • 1 перец болгарский;
  • 3 ст.л. оливкового масла;
  • 0,5 ч.л. сахара;
  • соль, молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Моем баклажаны и нарезаем тонкими кружочками 2-3 мм. Посыпаем солью и оставляем на 20-30 минут. Затем промываем и обсушиваем.
  2. Кабачки моем и нарезаем так же, как и баклажаны.
  3. Острый перец моем и нарезаем кубиками.
  4. Петрушку моем и мелко режем.
  5. Чеснок очищаем и мелко сечем.
  6. Помытые помидоры режем кружочками.
  7. Готовим томатный соус. Очищенный лук нарезаем мелким кубиком. Перец моем, удаляем часть с семенами и нарезаем маленькими кубиками. На помидорах делаем крестообразный надрез, ошпариваем кипятком, снимаем кожицу и измельчаем блендером.
  8. В разогретую сковороду с маслом выкладываем лук, обжариваем до мягкости. Затем добавляем перец, помешивая, готовим еще 5 минут.
  9. Далее добавляем измельченную мякоть помидоров (или томаты в собственном соку), соль, перец и сахар. Тушим на слабом огне 10-15 минут.
  10. На дно формы для запекания выливаем часть томатного соуса и выкладываем поочередно нарезанные кружочками овощи — баклажан, кабачок, помидор.
  11. Соединяем петрушку, острый перец и чеснок. Добавляем их в форму с овощами, солим, перчим, брызгаем маслом.
  12. Накрываем форму пергаментом и запекаем 1 час в нагретой до 180°C духовке.
    Вынимаем из духовки, даем настояться 10 минут и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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