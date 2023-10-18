Что бы такого приготовить на ужин — такой вопрос возникает в основном почти каждый день. Предлагаем 5 рецептов вкусных и питательных блюд из обычных ингредиентов. Лодочки из баклажанов с беконом, овощной рататуй, запеченные куриные ножки, паста с мидиями, тушеная капуста с мясом и черносливом — все они радуют не только желудок, но и глаз.

1. Тушеная капуста с мясом и черносливом

Ингредиенты

500 г свежей белокочанной капусты;

300 г свинины или говядины;

100 мл воды или овощного бульона;

1 крупный лук;

2 морковки;

2-3 ст. л. растительного масла;

100 г чернослива;

2 ст. ложки томатной пасты;

соль, перец, специи, зелень — по вкусу.

Приготовление

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Тщательно моем и очищаем овощи. Чернослив замачиваем в горячей воде на несколько часов. Капусту режем соломкой, лук и морковь — кружочками, мясо — мелким кубиком. Тушим мясо. Разогреваем масло на глубокой сковороде, добавляем мясо, соль и специи и обжариваем до золотистой корочки на среднем огне. Затем добавляем лук, когда станет прозрачным, бросаем морковь и жарим в течение трех минут. Далее добавляем нарезанную капусту и тушим, пока капуста не станет мягкой. Затем очередь чернослива и томатной пасты, добавляем, хорошо перемешиваем, вливаем воду или овощной бульон, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и тушим примерно 30 минут.

2. Баклажаны с сыром и беконом

Ингредиенты

2 баклажана;

300 г твердого сыра;

100 г бекона;

2 ст. л. растительного масла;

2 зубчика чеснока;

1 ч.л. приправы для овощей;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Баклажаны моем, чеснок очищаем и измельчаем, сыр натираем на терке. Баклажаны разрезаем пополам, делаем ножом насечки, добавляем соль, перец, приправы, чеснок, тертый сыр, обертываем каждую лодочку из баклажана кусочком бекона и смазываем маслом. Ставим половинки баклажанов в разогретую до 200 С духовку и запекаем 35 минут.

3. Паста с мидиями

Ингредиенты

250 г пасты (спагетти или пенне);

100 г свежих или замороженных мидий;

50 г сливочного масла;

2 зубчика чеснока;

1 пучок петрушки;

соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Приготовьте пасту в соленой воде согласно инструкции на упаковке. На разогретой сковороде обжарьте на масле с чесноком, добавьте мидии.

Через 5 минут положите в сковороду пасту, мелко нарезанную зелень петрушки, сливочное масло, и перемешайте. Снимите с огня, приправьте солью и перцем.

4. Запеченные куриные голени

Ингредиенты

8 куриных голеней

Для маринада:

100 мл соевого соуса;

100 мл керчупа;

1 ч.л. сахара или меда;

5 зубчиков чеснока;

1 перец чили;

1 ст. л. лимонного сока;

1 ст.л. растительного масла

Приготовление

Голени хорошо моем и обсушиваем полотенцем. Готовим маринад. Для этого смешиваем соевый соус, кепчуп, масло, добавляем натертый чеснок, нарезанный перец чили, лимонный сок и сахар или мед. Хорошо перемешиваем. Заливаем маринадом куриные голени и оставляем на 20-30 минут. Выкладываем голени на противень и ставим в разогретую до 180 С духовку и запекайте в течение 25 минут.

5. Овощной рататуй

Источник: Depositphotos

Ингредиенты

2 кабачка;

4-5 помидоров;

2 баклажана;

1 острый красный перец;

1 пучок свежей петрушки;

4 зубчика чеснока;

3 ст.л. оливкового масла;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Для томатного соуса:

400 г томатов в собственном соку (или свежих помидоров);

1 репчатый лук;

1 перец болгарский;

3 ст.л. оливкового масла;

0,5 ч.л. сахара;

соль, молотый перец — по вкусу

Приготовление

Моем баклажаны и нарезаем тонкими кружочками 2-3 мм. Посыпаем солью и оставляем на 20-30 минут. Затем промываем и обсушиваем. Кабачки моем и нарезаем так же, как и баклажаны. Острый перец моем и нарезаем кубиками. Петрушку моем и мелко режем. Чеснок очищаем и мелко сечем. Помытые помидоры режем кружочками. Готовим томатный соус. Очищенный лук нарезаем мелким кубиком. Перец моем, удаляем часть с семенами и нарезаем маленькими кубиками. На помидорах делаем крестообразный надрез, ошпариваем кипятком, снимаем кожицу и измельчаем блендером. В разогретую сковороду с маслом выкладываем лук, обжариваем до мягкости. Затем добавляем перец, помешивая, готовим еще 5 минут. Далее добавляем измельченную мякоть помидоров (или томаты в собственном соку), соль, перец и сахар. Тушим на слабом огне 10-15 минут. На дно формы для запекания выливаем часть томатного соуса и выкладываем поочередно нарезанные кружочками овощи — баклажан, кабачок, помидор. Соединяем петрушку, острый перец и чеснок. Добавляем их в форму с овощами, солим, перчим, брызгаем маслом. Накрываем форму пергаментом и запекаем 1 час в нагретой до 180°C духовке.

Вынимаем из духовки, даем настояться 10 минут и подаем на стол.

Приятного аппетита!