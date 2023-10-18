Що б такого приготувати на вечерю – таке питання виникає здебільшого майже щодня. Пропонуємо 5 рецептів смачних і поживних страв зі звичайних інгредієнтів. Човники з баклажанів з беконом, запечені курячі гомілки, овочевий рататуй, паста з мідіями, тушкована капуста з м’ясом та чорносливом – усі вони милують не лише шлунок, а й око.
1. Тушкована капуста з м’ясом та чорносливом
Інгредієнти
- 500 г свіжої білокачанної капусти;
- 300 г свинини або яловичини;
- 100 мл води або овочевого бульйону;
- 1 велика цибуля;
- 2 морквини;
- 2-3 ст. л. рослинної олії;
- 100 г чорносливу;
- 2 ст. ложки томатної пасти;
- сіль, перець, спеції, зелень – за смаком.
Приготування
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- Ретельно миємо та очищуємо овочі. Чорнослив замочуємо у гарячій воді на кілька годин.
- Капусту ріжемо соломкою, цибулю і моркву – кружальцями, м’ясо – дрібним кубиком.
- Тушкуємо м’ясо. Розігріваємо олію на глибокій пательні, додаємо м’ясо, сіль та спеції і обсмажуємо до золотистої скоринки на середньому вогні.
- Потім додаємо цибулю, коли стане прозорою, кидаємо моркву та смажимо протягом трьох хвилин.
- Далі додаємо нарізану капусту та тушкуємо, допоки капуста не стане м’якою.
- Потім черга чорносливу та томатної пасти, додаємо, добре перемішуємо, вливаємо воду або овочевий бульйон, зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою та тушкуємо приблизно 30 хвилин.
2. Баклажани з сиром та беконом
Інгредієнти
- 2 баклажана;
- 300 г твердого сиру;
- 100 г бекону;
- 2 ст. л. рослинної олії;
- 2 зубчики часнику;
- 1 ч.л. приправи для овочей;
- сіль, чорний мелений перець – за смаком.
Приготування
- Баклажани миємо, часник очищуємо та подрібнюємо, сир натираємо на тертушці.
- Баклажани розрізаємо навпіл, робимо ножем насічки, додаємо сіль, перець, приправи, часник, тертий сир, обгортаємо кожний човник з баклажана шматочком бекона та змащуємо олією.
- Ставимо половинки баклажанів у розігріту до 200 С духовку та запікаємо 35 хвилин.
3. Паста з мідіями
Інгредієнти
- 250 г пасти (спагетті або пенне);
- 100 г свіжих або заморожених мідій;
- 50 г вершкового масла;
- 2 зубчики часнику;
- 1 пучок петрушки;
- сіль, чорний мелений перець – за смаком
Приготування
- Приготуйте пасту в солоній воді згідно з інструкцією на упаковці.
- На розігрітій пательні обсмажте на олії з часник, додайте мідії.
- За 5 хвилин покладіть до пательні пасту, дрібно нарізану зелень петрушки, вершкове масло, та перемішайте.
- Зніміть з вогню, приправте сіллю та перцем.
4. Запечені курячі гомілки
Інгредієнти
- 8 курячих гомілок
Для маринаду:
- 100 мл соєвого соусу;
- 100 мл керчупу;
- 1 ч.л. цукру або меду;
- 5 зубчиків часнику;
- 1 перець чилі
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1 ст.л. олії
Приготування
- Гомілки добре миємо та обсушуємо рушником.
- Готуємо маринад. Для цього змішуємо соєвий соус, кепчуп, олію, додаємо натертий часник, нарізаний перець чилі, лимонний сік та цукор або мед. Добре перемішуємо.
- Заливаємо маринадом курячі гомілки та залишаємо на 20-30 хвилин.
- Викладаємо гомілки на деко та ставимо у розігріту до 180 С духовку та запікайте протягом 25 хвилин.
5. Овочевий рататуй
Інгредієнти
- 2 кабачки;
- 4-5 помідорів;
- 2 баклажани;
- 1 гострий червоний перець;
- 2-3 гілочки свіжої петрушки;
- 4 зубчики часнику;
- 3 ст. л. оливкової олії;
- сіль, чорний мелений перець – за смаком.
Для томатного соусу
- 400 г томатів у власному соку (або свіжих помідорів);
- 1 ріпчаста цибуля;
- 1 перець болгарський;
- 3 ст.л. оливкової олії;
- 0,5 ч.л. цукру;
- сіль, мелений перець – за смаком.
Приготування
- Миємо баклажани та нарізаємо тонкими кружальцями 2-3 мм. Посипаємо сіллю та залишаємо на 20-30 хвилин. Потім промиваємо та обсушуємо.
- Кабачки миємо та нарізаємо так само, як і баклажани.
- Гострий перець маємо та нарізаємо кубиками.
- Петрушку миємо та дрібно ріжемо.
- Часник очищуємо та дрібно сечемо.
- Помиті помідори ріжемо кружальцями.
- Готуємо томатний соус. Очищену цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Перець миємо, видаємо частину з насінням та нарізаємо маленькими кубиками. На помідорах робимо хрестоподібний надріз, ошпарюємо окропом, знімаємо шкірку і подрібнюємо блендером.
- У розігріту пательню з олією викладаємо цибулю, обсмажуємо до м’якості. Потім додаємо перець, помішуючи, готуємо ще 5 хвилин.
- Далі додаємо подрібнену м’якоть помідорів (або томати у власному соку), сіль, перець і цукор. Тушкуємо на слабкому вогні 10-15 хвилин.
- На дно форми для запікання виливаємо частину томатного соусу та викладаємо по черзі нарізані кружальцями овочі – баклажан, кабачок, помідор.
- Поєднуємо петрушку, гострий перець і часник. Додаємо їх до форми з овочами, солимо, перчимо бризкаємо олією.
- Накриваємо форму пергаментом та запікаємо 1 годину в нагрітій до 180°C духовці.
- Виймаємо з духовки, даємо настоятися 10 хвилинта подаємо на стіл.
Смачного!
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