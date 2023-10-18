Що б такого приготувати на вечерю – таке питання виникає здебільшого майже щодня. Пропонуємо 5 рецептів смачних і поживних страв зі звичайних інгредієнтів. Човники з баклажанів з беконом, запечені курячі гомілки, овочевий рататуй, паста з мідіями, тушкована капуста з м’ясом та чорносливом – усі вони милують не лише шлунок, а й око.

1. Тушкована капуста з м’ясом та чорносливом

Інгредієнти

500 г свіжої білокачанної капусти;

300 г свинини або яловичини;

100 мл води або овочевого бульйону;

1 велика цибуля;

2 морквини;

2-3 ст. л. рослинної олії;

100 г чорносливу;

2 ст. ложки томатної пасти;

сіль, перець, спеції, зелень – за смаком.

Приготування

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Ретельно миємо та очищуємо овочі. Чорнослив замочуємо у гарячій воді на кілька годин. Капусту ріжемо соломкою, цибулю і моркву – кружальцями, м’ясо – дрібним кубиком. Тушкуємо м’ясо. Розігріваємо олію на глибокій пательні, додаємо м’ясо, сіль та спеції і обсмажуємо до золотистої скоринки на середньому вогні. Потім додаємо цибулю, коли стане прозорою, кидаємо моркву та смажимо протягом трьох хвилин. Далі додаємо нарізану капусту та тушкуємо, допоки капуста не стане м’якою. Потім черга чорносливу та томатної пасти, додаємо, добре перемішуємо, вливаємо воду або овочевий бульйон, зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою та тушкуємо приблизно 30 хвилин.

2. Баклажани з сиром та беконом

Інгредієнти

2 баклажана;

300 г твердого сиру;

100 г бекону;

2 ст. л. рослинної олії;

2 зубчики часнику;

1 ч.л. приправи для овочей;

сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Приготування

Баклажани миємо, часник очищуємо та подрібнюємо, сир натираємо на тертушці. Баклажани розрізаємо навпіл, робимо ножем насічки, додаємо сіль, перець, приправи, часник, тертий сир, обгортаємо кожний човник з баклажана шматочком бекона та змащуємо олією. Ставимо половинки баклажанів у розігріту до 200 С духовку та запікаємо 35 хвилин.

3. Паста з мідіями

Інгредієнти

250 г пасти (спагетті або пенне);

100 г свіжих або заморожених мідій;

50 г вершкового масла;

2 зубчики часнику;

1 пучок петрушки;

сіль, чорний мелений перець – за смаком

Приготування

Приготуйте пасту в солоній воді згідно з інструкцією на упаковці. На розігрітій пательні обсмажте на олії з часник, додайте мідії. За 5 хвилин покладіть до пательні пасту, дрібно нарізану зелень петрушки, вершкове масло, та перемішайте. Зніміть з вогню, приправте сіллю та перцем.

4. Запечені курячі гомілки

Інгредієнти

8 курячих гомілок

Для маринаду:

100 мл соєвого соусу;

100 мл керчупу;

1 ч.л. цукру або меду;

5 зубчиків часнику;

1 перець чилі

1 ст. л. лимонного соку

1 ст.л. олії

Приготування

Гомілки добре миємо та обсушуємо рушником. Готуємо маринад. Для цього змішуємо соєвий соус, кепчуп, олію, додаємо натертий часник, нарізаний перець чилі, лимонний сік та цукор або мед. Добре перемішуємо. Заливаємо маринадом курячі гомілки та залишаємо на 20-30 хвилин. Викладаємо гомілки на деко та ставимо у розігріту до 180 С духовку та запікайте протягом 25 хвилин.

5. Овочевий рататуй

Інгредієнти

2 кабачки;

4-5 помідорів;

2 баклажани;

1 гострий червоний перець;

2-3 гілочки свіжої петрушки;

4 зубчики часнику;

3 ст. л. оливкової олії;

сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Для томатного соусу

400 г томатів у власному соку (або свіжих помідорів);

1 ріпчаста цибуля;

1 перець болгарський;

3 ст.л. оливкової олії;

0,5 ч.л. цукру;

сіль, мелений перець – за смаком.

Приготування

Миємо баклажани та нарізаємо тонкими кружальцями 2-3 мм. Посипаємо сіллю та залишаємо на 20-30 хвилин. Потім промиваємо та обсушуємо. Кабачки миємо та нарізаємо так само, як і баклажани. Гострий перець маємо та нарізаємо кубиками. Петрушку миємо та дрібно ріжемо. Часник очищуємо та дрібно сечемо. Помиті помідори ріжемо кружальцями. Готуємо томатний соус. Очищену цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Перець миємо, видаємо частину з насінням та нарізаємо маленькими кубиками. На помідорах робимо хрестоподібний надріз, ошпарюємо окропом, знімаємо шкірку і подрібнюємо блендером. У розігріту пательню з олією викладаємо цибулю, обсмажуємо до м’якості. Потім додаємо перець, помішуючи, готуємо ще 5 хвилин. Далі додаємо подрібнену м’якоть помідорів (або томати у власному соку), сіль, перець і цукор. Тушкуємо на слабкому вогні 10-15 хвилин. На дно форми для запікання виливаємо частину томатного соусу та викладаємо по черзі нарізані кружальцями овочі – баклажан, кабачок, помідор. Поєднуємо петрушку, гострий перець і часник. Додаємо їх до форми з овочами, солимо, перчимо бризкаємо олією. Накриваємо форму пергаментом та запікаємо 1 годину в нагрітій до 180°C духовці. Виймаємо з духовки, даємо настоятися 10 хвилинта подаємо на стіл.

Смачного!