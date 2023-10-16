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Їжа

Як швидко і смачно приготувати курячий шніцель

16 Жовтня 2023, 17:19
Марина Мелехова редактор
Як швидко і смачно приготувати курячий шніцель
Джерело: Pixabay

Ця страва дійсно досить проста у приготуванні, що робить її ідеальним варіантом для швидкого та смачного обіду чи вечері.

Як приготувати ідеальний курячий шніцель – розповідаємо у нашому матеріалі.

Інгредієнти

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  • куряча грудка  – 2 шт.
  • яйце – 1 шт.
  • сіль і чорний мелений перець – за смаком

Для панірування:

  • сухарі, пшеничне або кукурудзяне борошно – 3 ст. л.

Для смаження:

  • олія – ​​3 ст. л.

Приготування

  1. Підготування курячого філе: розріжте грудку навпіл, щоб утворилося два тонких шматочки.
  2. Накрийте харчовою плівкою та постукайте кожен шматочок м’яса м’ясним молотком. Зніміть плівку, додайте сіль і чорний перець.
  3. У трьох окремих мисках підготуйте інгредієнти для панірування: в одній місці збийте яйце, у другу насипте борошно, у третю – панірувальні сухарі.
  4. Покладіть кожен шматочок м’яса спочатку в борошно, потім в яйце і, нарешті, в панірувальні сухарі. Помірно натискайте, щоб панірування краще прилипало до м’яса.
  5. Розігрійте олію на середньому вогні. Смажте курячі шніцелі до золотистого кольору з обох боків, приблизно 3-4 хвилини з кожного боку.
  6. Перекладіть шніцель на тарілку, подавайте з будь-яким гарніром: картоплею, дерунами, смаженими овочами чи салатом.

Смачного!

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