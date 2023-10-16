16 Жовтня 2023, 17:19 Марина Мелехова редактор

Ця страва дійсно досить проста у приготуванні, що робить її ідеальним варіантом для швидкого та смачного обіду чи вечері. Як приготувати ідеальний курячий шніцель – розповідаємо у нашому матеріалі. Інгредієнти Зараз дивляться куряча грудка – 2 шт.

яйце – 1 шт.

сіль і чорний мелений перець – за смаком Для панірування: сухарі, пшеничне або кукурудзяне борошно – 3 ст. л. Для смаження: олія – ​​3 ст. л. Приготування Підготування курячого філе: розріжте грудку навпіл, щоб утворилося два тонких шматочки. Накрийте харчовою плівкою та постукайте кожен шматочок м’яса м’ясним молотком. Зніміть плівку, додайте сіль і чорний перець. У трьох окремих мисках підготуйте інгредієнти для панірування: в одній місці збийте яйце, у другу насипте борошно, у третю – панірувальні сухарі. Покладіть кожен шматочок м’яса спочатку в борошно, потім в яйце і, нарешті, в панірувальні сухарі. Помірно натискайте, щоб панірування краще прилипало до м’яса. Розігрійте олію на середньому вогні. Смажте курячі шніцелі до золотистого кольору з обох боків, приблизно 3-4 хвилини з кожного боку. Перекладіть шніцель на тарілку, подавайте з будь-яким гарніром: картоплею, дерунами, смаженими овочами чи салатом. Смачного! Читайте також: Як приготувати деруни – класичний рецепт картопляних млинців

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