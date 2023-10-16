Ця страва дійсно досить проста у приготуванні, що робить її ідеальним варіантом для швидкого та смачного обіду чи вечері.
Як приготувати ідеальний курячий шніцель – розповідаємо у нашому матеріалі.
Інгредієнти
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- куряча грудка – 2 шт.
- яйце – 1 шт.
- сіль і чорний мелений перець – за смаком
Для панірування:
- сухарі, пшеничне або кукурудзяне борошно – 3 ст. л.
Для смаження:
- олія – 3 ст. л.
Приготування
- Підготування курячого філе: розріжте грудку навпіл, щоб утворилося два тонких шматочки.
- Накрийте харчовою плівкою та постукайте кожен шматочок м’яса м’ясним молотком. Зніміть плівку, додайте сіль і чорний перець.
- У трьох окремих мисках підготуйте інгредієнти для панірування: в одній місці збийте яйце, у другу насипте борошно, у третю – панірувальні сухарі.
- Покладіть кожен шматочок м’яса спочатку в борошно, потім в яйце і, нарешті, в панірувальні сухарі. Помірно натискайте, щоб панірування краще прилипало до м’яса.
- Розігрійте олію на середньому вогні. Смажте курячі шніцелі до золотистого кольору з обох боків, приблизно 3-4 хвилини з кожного боку.
- Перекладіть шніцель на тарілку, подавайте з будь-яким гарніром: картоплею, дерунами, смаженими овочами чи салатом.
Смачного!