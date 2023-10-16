16 октября 2023, 17:19 Марина Мелехова редактор

Это блюдо действительно простое в приготовлении, что делает его идеальным вариантом для быстрого и вкусного обеда или ужина. Как приготовить идеальный куриный шницель – рассказываем в нашем материале. Ингредиенты Сейчас смотрят куриная грудка — 1 шт.

яйцо — 1 шт.

соль и черный молотый перец — по вкусу Для панировки: сухари, пшеничная или кукурузная мука — 3 ст. л. Для жарки: растительное масло — 3 ст. л. Приготовление Подготовка куриного филе: разрежьте куриную грудку пополам, чтобы образовалось два тонких кусочка. Накройте пищевой пленкой и постучите каждый кусочек мяса мясным молотком. Снимите пленку, добавьте соль и черный перец. В трех отдельных мисках приготовьте ингредиенты для панировки: в одной взбейте яйцо, во вторую насыпьте муку, в третью — панировочные сухари. Положите каждый кусочек мяса сначала в муку, затем в яйцо, и наконец в панировочные сухари. Умеренно надавливайте, чтобы панировка лучше прилипала к мясу. Разогрейте растительное масло на среднем огне. Жарьте куриные шницели до золотистого цвета с обеих сторон, примерно 3-4 минутки с каждой стороны. Переложите шницель на тарелку, подавайте с любым гарниром: картофелем, драниками, жареными овощами или салатом. Приятного аппетита! Читайте также: Как приготовить драники — классический рецепт картофельных блинов

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