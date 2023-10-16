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Еда

Как быстро и вкусно приготовить куриный шницель

16 октября 2023, 17:19
Марина Мелехова редактор
Как быстро и вкусно приготовить куриный шницель
Источник: Pixabay

Это блюдо действительно простое в приготовлении, что делает его идеальным вариантом для быстрого и вкусного обеда или ужина.

Как приготовить идеальный куриный шницель – рассказываем в нашем материале.

Ингредиенты

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  • куриная грудка — 1 шт.
  • яйцо — 1 шт.
  • соль и черный молотый перец — по вкусу

Для панировки:

  • сухари, пшеничная или кукурузная мука — 3 ст. л.

Для жарки:

  • растительное масло — 3 ст. л.

Приготовление

  1. Подготовка куриного филе: разрежьте куриную грудку пополам, чтобы образовалось два тонких кусочка.
  2. Накройте пищевой пленкой и постучите каждый кусочек мяса мясным молотком. Снимите пленку, добавьте соль и черный перец.
  3. В трех отдельных мисках приготовьте ингредиенты для панировки: в одной взбейте яйцо, во вторую насыпьте муку, в третью — панировочные сухари.
  4. Положите каждый кусочек мяса сначала в муку, затем в яйцо, и наконец в панировочные сухари. Умеренно надавливайте, чтобы панировка лучше прилипала к мясу.
  5. Разогрейте растительное масло на среднем огне. Жарьте куриные шницели до золотистого цвета с обеих сторон, примерно 3-4 минутки с каждой стороны.
  6. Переложите шницель на тарелку, подавайте с любым гарниром: картофелем, драниками, жареными овощами или салатом.

Приятного аппетита!

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