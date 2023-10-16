Это блюдо действительно простое в приготовлении, что делает его идеальным вариантом для быстрого и вкусного обеда или ужина.
Как приготовить идеальный куриный шницель – рассказываем в нашем материале.
Ингредиенты
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- куриная грудка — 1 шт.
- яйцо — 1 шт.
- соль и черный молотый перец — по вкусу
Для панировки:
- сухари, пшеничная или кукурузная мука — 3 ст. л.
Для жарки:
- растительное масло — 3 ст. л.
Приготовление
- Подготовка куриного филе: разрежьте куриную грудку пополам, чтобы образовалось два тонких кусочка.
- Накройте пищевой пленкой и постучите каждый кусочек мяса мясным молотком. Снимите пленку, добавьте соль и черный перец.
- В трех отдельных мисках приготовьте ингредиенты для панировки: в одной взбейте яйцо, во вторую насыпьте муку, в третью — панировочные сухари.
- Положите каждый кусочек мяса сначала в муку, затем в яйцо, и наконец в панировочные сухари. Умеренно надавливайте, чтобы панировка лучше прилипала к мясу.
- Разогрейте растительное масло на среднем огне. Жарьте куриные шницели до золотистого цвета с обеих сторон, примерно 3-4 минутки с каждой стороны.
- Переложите шницель на тарелку, подавайте с любым гарниром: картофелем, драниками, жареными овощами или салатом.
Приятного аппетита!