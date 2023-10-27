Айва – сочный и терпкий фрукт, из которого очень часто делают различные блюда и закрутки. Она прекрасно сочетается с другими фруктами, придавая пикантности. Что приготовить из айвы в домашних условиях – читайте в материале.
Варенье из айвы дольками: рецепт пошагово
Ингредиенты:
- 1 кг айвы;
- стакан воды;
- 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;
- сахар.
Способ приготовления:
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- Айву очистите от кожуры, семян, темных пятен, и порежьте дольками толщиной 1-1,5 см.
- Положите в посуду для варки, залейте 1 стаканом воды и добавьте ¼ чайной ложки лимонной кислоты.
- Доведите до кипения и проварите на малом огне 10 минут, затем шумовкой вытащите кусочки айвы в дуршлаг и дайте им немного обсохнуть.
- В воду из-под айвы добавьте сахар и прокипятите.
- В кипящий сироп верните айву, проварите 5−7 минут на среднем огне, постоянно помешивая и снимая пену.
- Отставьте на 10-12 часов (на ночь), после чего снова закипятите варенье и варите на маленьком огне 5 минут, не забывая помешивать.
- Снова остудите и повторите процесс еще раз через несколько часов. В третий раз варите айву 10-12 минут, за 5 минут до окончания добавьте еще ¼ ч. л. лимонной кислоты.
- Горячее варенье разлейте в стерилизованные банки и либо закатайте, либо закройте завинчивающимися крышками. Переверните, дайте остыть и уберите в прохладное место.
Пирог с айвой: рецепт пошагово
Ингредиенты:
- 1 айва;
- 3 яйца;
- 150 г муки;
- 150 г сахара;
- 150 мл растительного масла;
- 1 ч. соды;
- 1 ст. л лимонного сока;
- сахарная пудра.
Способ приготовления:
- В мисочке взбейте яйца и сахар в пышную пену. Добавьте просеянную муку, соду, погашенную лимонным соком.
- Тщательно размешайте все венчиком.
- К тесту добавьте растительное масло. Айву нужно натереть на средней терке, а потом добавить в тесто.
- Форму для запекания смажьте маслом, влейте тесто. Разогрейте духовку до 180°C.
- Выпекайте пирог в течение 45 минут. После выпечки можно посыпать пирог сахарной пудрой.
Шарлотка с айвы: рецепт
Ингредиенты:
- 1 стакан муки;
- 1 стакан сахара;
- 4 яйца;
- 1 айва;
- половинка лимона;
- 40 г сливочного масла;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- щепотка соли.
Способ приготовления:
- Из айвы удалите сердцевину и нарежьте дольками. Поджарьте айву на сковороде со сливочным маслом с двух сторон.
- Выдавите на айву сок половинки лимона, накройте сковороду крышкой и протушите на небольшом огне около 10 минут.
- Тем временем замесите тесто для шарлотки. В большой миске взбейте яйца с сахаром и двумя столовыми ложками воды.
- Муку просейте вместе с разрыхлителем, добавьте муку к взбитым яйцам, добавьте щепотку соли, перемешайте.
- На дно формы для запекания положите пекарскую бумагу, выложите дольки айвы, сверху вылейте тесто.
- Запекайте пирог около получаса или до готовности.
Цукаты из айвы: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 500 г айвы;
- 200 г сахара;
- 130 мл воды;
- 15 г кукурузного крахмала;
- 15 г сахарной пудры;
Способ приготовления:
- В кастрюле или котелке смешайте воду и сахар. Смесь нужно довести до кипения. Помешивайте ее деревянной лопаткой. Варить следует на медленном огне.
- Айву хорошо помойте жесткой губкой, чтобы убрать налет и ворс. Нарежьте айву дольками.
- Добавьте нарезанную айву в сироп, доведите до кипения. Затем оставьте айву на ночь в кастрюле с сиропом.
- Утром проварите айву еще раз около 20 минут на среднем огне.
- Дольки айвы выложите на противень, застеленный пергаментом. Поставьте сушиться в духовку на 50°C на 6-7 часов или оставь на три дня при комнатной температуре.
- Высушенные цукаты посыпьте смесью крахмала и сахарной пудры.
- Храните цукаты из айвы в стеклянных баночках или пластиковых контейнерах.
Панкейки с айвой: рецепт
Ингредиенты:
- 2 айвы;
- четверть стакана сахара;
- 1,5 стакана молока;
- 2 столовые ложки растопленного сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 1 стакан муки;
- 2 чайные ложки разрыхлителя;
- щепотка соли, молотой корицы и молотого имбиря;
- сахарная пудра.
Способ приготовления:
- Айву очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте кубиками. Сложите кубики айвы в кастрюлю, добавьте полстакана воды и тушите около 40 минут на небольшом огне, чтобы айва стала мягкой (если вода будет выкипать, нужно долить еще немного).
- Айву слегка охладите и измельчите блендером. К фруктовому пюре добавьте молоко, растопленное сливочное масло и слегка взбитое яйцо.
- Соедините сыпучие ингредиенты (муку, разрыхлитель, соль, корицу, имбирь). Соедините жидкие и сыпучие ингредиенты, вымешайте тесто.
- На сковороде с небольшим количеством сливочного масла поджарьте оладьи (примерно по 2 столовые ложки теста на одну оладью).
- Готовые оладьи посыпьте сахарной пудрой.