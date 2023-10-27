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Еда

Что приготовить из айвы: 5 рецептов невероятных блюд

27 октября 2023, 18:50
Анна Голишевская редактор ленты
Что приготовить из айвы: 5 рецептов невероятных блюд
Источник: Unsplash

Айва – сочный и терпкий фрукт, из которого очень часто делают различные блюда и закрутки. Она прекрасно сочетается с другими фруктами, придавая пикантности. Что приготовить из айвы в домашних условиях – читайте в материале. 

Варенье из айвы дольками: рецепт пошагово

Ингредиенты:

  • 1 кг айвы;
  • стакан воды;
  • 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;
  • сахар.

Способ приготовления:

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  1. Айву очистите от кожуры, семян, темных пятен, и порежьте дольками толщиной 1-1,5 см. 
  2. Положите в посуду для варки, залейте 1 стаканом воды и добавьте ¼ чайной ложки лимонной кислоты. 
  3. Доведите до кипения и проварите на малом огне 10 минут, затем шумовкой вытащите кусочки айвы в дуршлаг и дайте им немного обсохнуть.
  4. В воду из-под айвы добавьте сахар и прокипятите. 
  5. В кипящий сироп верните айву, проварите 5−7 минут на среднем огне, постоянно помешивая и снимая пену. 
  6. Отставьте на 10-12 часов (на ночь), после чего снова закипятите варенье и варите на маленьком огне 5 минут, не забывая помешивать. 
  7. Снова остудите и повторите процесс еще раз через несколько часов. В третий раз варите айву 10-12 минут, за 5 минут до окончания добавьте еще ¼ ч. л. лимонной кислоты.
  8. Горячее варенье разлейте в стерилизованные банки и либо закатайте, либо закройте завинчивающимися крышками. Переверните, дайте остыть и уберите в прохладное место.

Пирог с айвой: рецепт пошагово

Ингредиенты:

  • 1 айва;
  • 3 яйца;
  • 150 г муки;
  • 150 г сахара;
  • 150 мл растительного масла;
  • 1 ч. соды;
  • 1 ст. л лимонного сока;
  • сахарная пудра. 

Способ приготовления:

  1. В мисочке взбейте яйца и сахар в пышную пену. Добавьте просеянную муку, соду, погашенную лимонным соком. 
  2. Тщательно размешайте все венчиком.
  3. К тесту добавьте растительное масло. Айву нужно натереть на средней терке, а потом добавить в тесто.
  4. Форму для запекания смажьте маслом, влейте тесто. Разогрейте духовку до 180°C. 
  5. Выпекайте пирог в течение 45 минут. После выпечки можно посыпать пирог сахарной пудрой. 

Шарлотка с айвы: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки;
  • 1 стакан сахара;
  • 4 яйца;
  • 1 айва;
  • половинка лимона;
  • 40 г сливочного масла;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • щепотка соли. 

Способ приготовления:

  1. Из айвы удалите сердцевину и нарежьте дольками. Поджарьте айву на сковороде со сливочным маслом с двух сторон. 
  2. Выдавите на айву сок половинки лимона, накройте сковороду крышкой и протушите на небольшом огне около 10 минут. 
  3. Тем временем замесите тесто для шарлотки. В большой миске взбейте яйца с сахаром и двумя столовыми ложками воды. 
  4. Муку просейте вместе с разрыхлителем, добавьте муку к взбитым яйцам, добавьте щепотку соли, перемешайте. 
  5. На дно формы для запекания положите пекарскую бумагу, выложите дольки айвы, сверху вылейте тесто. 
  6. Запекайте пирог около получаса или до готовности. 

Цукаты из айвы: пошаговый рецепт

Фото: Unsplash

Ингредиенты:

  • 500 г айвы;
  • 200 г сахара;
  • 130 мл воды;
  • 15 г кукурузного крахмала;
  • 15 г сахарной пудры;

Способ приготовления:

  1. В кастрюле или котелке смешайте воду и сахар. Смесь нужно довести до кипения. Помешивайте ее деревянной лопаткой. Варить следует на медленном огне.
  2. Айву хорошо помойте жесткой губкой, чтобы убрать налет и ворс. Нарежьте айву дольками. 
  3. Добавьте нарезанную айву в сироп, доведите до кипения. Затем оставьте айву на ночь в кастрюле с сиропом. 
  4. Утром проварите айву еще раз около 20 минут на среднем огне.
  5. Дольки айвы выложите на противень, застеленный пергаментом. Поставьте сушиться в духовку на 50°C на 6-7 часов или оставь на три дня при комнатной температуре.
  6. Высушенные цукаты посыпьте смесью крахмала и сахарной пудры.
  7. Храните цукаты из айвы в стеклянных баночках или пластиковых контейнерах.

Панкейки с айвой: рецепт

Ингредиенты:

  • 2 айвы;
  • четверть стакана сахара;
  • 1,5 стакана молока;
  • 2 столовые ложки растопленного сливочного масла;
  • 1 яйцо;
  • 1 стакан муки;
  • 2 чайные ложки разрыхлителя;
  • щепотка соли, молотой корицы и молотого имбиря;
  • сахарная пудра.

Способ приготовления:

  1. Айву очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте кубиками. Сложите кубики айвы в кастрюлю, добавьте полстакана воды и тушите около 40 минут на небольшом огне, чтобы айва стала мягкой (если вода будет выкипать, нужно долить еще немного).
  2. Айву слегка охладите и измельчите блендером. К фруктовому пюре добавьте молоко, растопленное сливочное масло и слегка взбитое яйцо. 
  3. Соедините сыпучие ингредиенты (муку, разрыхлитель, соль, корицу, имбирь). Соедините жидкие и сыпучие ингредиенты, вымешайте тесто. 
  4. На сковороде с небольшим количеством сливочного масла поджарьте оладьи (примерно по 2 столовые ложки теста на одну оладью). 
  5. Готовые оладьи посыпьте сахарной пудрой.
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