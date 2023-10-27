Айва – сочный и терпкий фрукт, из которого очень часто делают различные блюда и закрутки. Она прекрасно сочетается с другими фруктами, придавая пикантности. Что приготовить из айвы в домашних условиях – читайте в материале.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Айву очистите от кожуры, семян, темных пятен, и порежьте дольками толщиной 1-1,5 см.

Положите в посуду для варки, залейте 1 стаканом воды и добавьте ¼ чайной ложки лимонной кислоты.

Доведите до кипения и проварите на малом огне 10 минут, затем шумовкой вытащите кусочки айвы в дуршлаг и дайте им немного обсохнуть.

В воду из-под айвы добавьте сахар и прокипятите.

В кипящий сироп верните айву, проварите 5−7 минут на среднем огне, постоянно помешивая и снимая пену.

Отставьте на 10-12 часов (на ночь), после чего снова закипятите варенье и варите на маленьком огне 5 минут, не забывая помешивать.

Снова остудите и повторите процесс еще раз через несколько часов. В третий раз варите айву 10-12 минут, за 5 минут до окончания добавьте еще ¼ ч. л. лимонной кислоты.