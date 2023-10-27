Айва – соковитий і терпкий фрукт, з якого дуже часто роблять різні страви та закрутки. Вона чудово поєднується з іншими фруктами, додаючи пікантності. Що приготувати з айви в домашніх умовах – читайте у матеріалі.

Варення з айви часточками: рецепт покроково

Інгредієнти:

1 кг айви;

склянка води;

0,5 чайної ложки лимонної кислоти;

цукор.

Спосіб приготування:

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Айву очистьте від шкірки, насіння, темних плямок, наріжте часточками завтовшки 1-1,5 см. Покладіть у посуд для варіння, залийте 1 склянкою води і додайте ¼ чайної ложки лимонної кислоти. Доведіть до кипіння і проваріть на малому вогні 10 хвилин, потім шумівкою витягніть шматочки айви в друшляк і дайте трохи обсохнути. У воду з-під айви додайте цукор і покип’ятіть. У киплячий сироп поверніть айву, проваріть 5-7 хвилин на середньому вогні, постійно помішуючи та знімаючи піну. Відставте на 10-12 годин, після чого знову закип’ятіть варення і варіть на маленькому вогні 5 хвилин, не забуваючи помішувати. Знову остудіть і повторіть процес ще раз за кілька годин. Втретє варіть айву 10-12 хвилин, за 5 хвилин до закінчення додайте ще 1 ч. л. лимонної кислоти. Гаряче варення розлийте в стерилізовані банки та або закатайте, або закрийте кришками, що загвинчуються. Переверніть, дайте охолонути та заберіть у прохолодне місце.

Пиріг з айвою: рецепт покроково

Інгредієнти:

1 айва;

3 яйця;

150 г борошна;

150 г цукру;

150 мл рослинної олії;

1 ч. л. соди;

1 ст. л лимонного соку;

цукрова пудра.

Спосіб приготування:

У мисці збийте яйця і цукор в пишну піну. Додайте просіяне борошно, соду, погашену лимонним соком. Ретельно розмішайте все віночком. До тіста додайте олію. Айву потрібно натерти на середній тертці, а потім додати в тісто. Форму для запікання змастіть олією, влийте тісто. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте пиріг протягом 45 хвилин. Після випікання можна посипати пиріг цукровою пудрою.

Шарлотка з айви: рецепт

Інгредієнти:

1 склянка борошна;

1 склянка цукру;

4 яйця;

1 айва;

половинка лимона;

40 г вершкового масла;

1 ч. л. розпушувача;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

З айви видаліть серцевину і наріжте часточками. Підсмажте айву на сковороді з вершковим маслом з обох боків. Вичавіть на айву сік половинки лимона, накрийте кришкою сковороду та протушкуйте на невеликому вогні близько 10 хвилин. Тим часом замісіть тісто для шарлотки. У великій мисці збийте яйця з цукром і двома столовими ложками води. Борошно просійте разом із розпушувачем, додайте борошно до збитих яєць, додайте сіль, перемішайте. На дно форми для запікання покладіть пекарський папір, викладіть часточки айви, зверху вилийте тісто. Запікайте пиріг близько пів години або до готовності.

Цукати з айви: покроковий рецепт

Інгредієнти:

500 г айви;

200 г цукру;

130 мл води;

15 г кукурудзяного крохмалю;

15 г цукрової пудри;

Спосіб приготування:

У каструлі або казанку змішайте воду та цукор. Суміш доведіть до кипіння. Помішуйте її дерев’яною лопаткою. Варіть на повільному вогні. Айву добре помийте твердою губкою, щоб прибрати наліт і ворс. Наріжте часточками. Додайте нарізану айву в сироп, доведіть до кипіння. Потім залиште айву на ніч у каструлі із сиропом. Зранку проваріть айву ще раз близько 20 хвилин на середньому вогні. Частки айви викладете на лист, застелений пергаментом. Поставте висушуватися в духовку на 50°C на 6-7 годин або залиште на три дні за кімнатної температури. Висушені цукати посипте сумішшю крохмалю та цукрової пудри. Зберігайте цукати з айви у скляних баночках або пластикових контейнерах.

Панкейки з айвою: рецепт

Інгредієнти:

2 айви;

чверть склянки цукру;

1,5 склянки молока;

2 столові ложки розтопленого вершкового масла;

1 яйце;

1 склянка борошна;

2 чайні ложки розпушувача;

щіпка солі, меленої кориці та меленого імбиру;

цукрова пудра.

Спосіб приготування: