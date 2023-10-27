Айва – соковитий і терпкий фрукт, з якого дуже часто роблять різні страви та закрутки. Вона чудово поєднується з іншими фруктами, додаючи пікантності. Що приготувати з айви в домашніх умовах – читайте у матеріалі.
Варення з айви часточками: рецепт покроково
Інгредієнти:
- 1 кг айви;
- склянка води;
- 0,5 чайної ложки лимонної кислоти;
- цукор.
Спосіб приготування:
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- Айву очистьте від шкірки, насіння, темних плямок, наріжте часточками завтовшки 1-1,5 см.
- Покладіть у посуд для варіння, залийте 1 склянкою води і додайте ¼ чайної ложки лимонної кислоти.
- Доведіть до кипіння і проваріть на малому вогні 10 хвилин, потім шумівкою витягніть шматочки айви в друшляк і дайте трохи обсохнути.
- У воду з-під айви додайте цукор і покип’ятіть.
- У киплячий сироп поверніть айву, проваріть 5-7 хвилин на середньому вогні, постійно помішуючи та знімаючи піну.
- Відставте на 10-12 годин, після чого знову закип’ятіть варення і варіть на маленькому вогні 5 хвилин, не забуваючи помішувати.
- Знову остудіть і повторіть процес ще раз за кілька годин. Втретє варіть айву 10-12 хвилин, за 5 хвилин до закінчення додайте ще 1 ч. л. лимонної кислоти.
- Гаряче варення розлийте в стерилізовані банки та або закатайте, або закрийте кришками, що загвинчуються. Переверніть, дайте охолонути та заберіть у прохолодне місце.
Пиріг з айвою: рецепт покроково
Інгредієнти:
- 1 айва;
- 3 яйця;
- 150 г борошна;
- 150 г цукру;
- 150 мл рослинної олії;
- 1 ч. л. соди;
- 1 ст. л лимонного соку;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування:
- У мисці збийте яйця і цукор в пишну піну. Додайте просіяне борошно, соду, погашену лимонним соком.
- Ретельно розмішайте все віночком.
- До тіста додайте олію. Айву потрібно натерти на середній тертці, а потім додати в тісто.
- Форму для запікання змастіть олією, влийте тісто. Розігрійте духовку до 180°C.
- Випікайте пиріг протягом 45 хвилин. Після випікання можна посипати пиріг цукровою пудрою.
Шарлотка з айви: рецепт
Інгредієнти:
- 1 склянка борошна;
- 1 склянка цукру;
- 4 яйця;
- 1 айва;
- половинка лимона;
- 40 г вершкового масла;
- 1 ч. л. розпушувача;
- дрібка солі.
Спосіб приготування:
- З айви видаліть серцевину і наріжте часточками. Підсмажте айву на сковороді з вершковим маслом з обох боків.
- Вичавіть на айву сік половинки лимона, накрийте кришкою сковороду та протушкуйте на невеликому вогні близько 10 хвилин.
- Тим часом замісіть тісто для шарлотки. У великій мисці збийте яйця з цукром і двома столовими ложками води.
- Борошно просійте разом із розпушувачем, додайте борошно до збитих яєць, додайте сіль, перемішайте.
- На дно форми для запікання покладіть пекарський папір, викладіть часточки айви, зверху вилийте тісто.
- Запікайте пиріг близько пів години або до готовності.
Цукати з айви: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 500 г айви;
- 200 г цукру;
- 130 мл води;
- 15 г кукурудзяного крохмалю;
- 15 г цукрової пудри;
Спосіб приготування:
- У каструлі або казанку змішайте воду та цукор. Суміш доведіть до кипіння. Помішуйте її дерев’яною лопаткою. Варіть на повільному вогні.
- Айву добре помийте твердою губкою, щоб прибрати наліт і ворс. Наріжте часточками.
- Додайте нарізану айву в сироп, доведіть до кипіння. Потім залиште айву на ніч у каструлі із сиропом.
- Зранку проваріть айву ще раз близько 20 хвилин на середньому вогні.
- Частки айви викладете на лист, застелений пергаментом. Поставте висушуватися в духовку на 50°C на 6-7 годин або залиште на три дні за кімнатної температури.
- Висушені цукати посипте сумішшю крохмалю та цукрової пудри.
- Зберігайте цукати з айви у скляних баночках або пластикових контейнерах.
Панкейки з айвою: рецепт
Інгредієнти:
- 2 айви;
- чверть склянки цукру;
- 1,5 склянки молока;
- 2 столові ложки розтопленого вершкового масла;
- 1 яйце;
- 1 склянка борошна;
- 2 чайні ложки розпушувача;
- щіпка солі, меленої кориці та меленого імбиру;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування:
- Айву очистіть від шкірки та серцевини, наріжте кубиками. Складіть кубики айви в каструлю, додайте півсклянки води і тушкуйте близько 40 хвилин на невеликому вогні, щоб айва стала м’якою (якщо вода википатиме, потрібно долити ще трохи).
- Айву злегка охолодіть і подрібніть блендером. До фруктового пюре додайте молоко, розтоплене вершкове масло та злегка збите яйце.
- З’єднайте сипкі інгредієнти (борошно, розпушувач, сіль, корицю, імбир). З’єднайте рідкі та сипкі інгредієнти, вимішайте тісто.
- На сковороді з невеликою кількістю вершкового масла підсмажте оладки (приблизно по 2 столові ложки тіста на одну оладку).
- Готові оладки посипте цукровою пудрою.