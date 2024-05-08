Сегодня расскажем, что можно приготовить из просроченной сметаны.
Просроченная сметана может стать отличным ингредиентом для многих блюд. Но, учитывая, что срок годности истек, не стоит добавлять ее в блюда, которые не проходят пищевую обработку.
Также стоит проверить сметану перед приготовлением на вкус. Если она слишком кислая и имеет неприятный запах, лучше ее все же не использовать.
Поэтому наше предложение — именно выпечка из просроченной сметаны и блюда из теста без выпекания.
Из просроченной сметаны можно приготовить пирог, пирожки, печенье, кексы, торт, оладьи, панкейки, блинчики.
Итак, рецепты вкусных и быстрых в приготовлении блюд из несвежей сметаны читайте в нашем материале.
Оладьи на сметане
Подайте оладьи теплыми, с медом или кленовым сиропом.
Ингредиенты:
- сметана – 180 г
- мука – 7-8 ст. л.
- яйца – 1 шт.
- сахар – 4 ст. л.
- соль – щепотка
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- сок лимона – 1 ч. л.
- цедра лимона – 2 ч. л.
- сода – 0,5 ч. л.
- растительное масло для теста – 2 ст. л. + для жарки
Приготовление:
- Сметану соединяем с содой и соком лимона. Оставляем на 10 минут.
- Тем временем яйцо взбиваем со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Всыпаем цедру и перемешиваем.
- Полученную яичную массу перекладываем к сметане, вливаем растительное масло и еще раз слегка взбиваем венчиком.
- Затем постепенно, помешивая, всыпаем муку. Тесто на оладьи готово.
- Оладьи жарим на растительном масле с обеих сторон до готовности. Затем выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Кексы с цедрой лимона
Что еще можно приготовить из просроченной сметаны? Очень вкусные и ароматные кексики!
Ингредиенты:
- сметана – 180 г
- сахар – 5 ст. л.
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- цедра лимона – 2 ч. л.
- соль – щепотка
- яйца – 1 шт.
- растопленное сливочное или растительное масло – 4 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- мука – 200 г
Приготовление:
- Все ингредиенты кроме муки выложить в миску и хорошо взбить миксером или венчиком.
- Затем постепенно ввести просеянную муку.
- Тесто переложить в формочки для кексов.
- Выпекать кексы в духовке при 180 ° С около 25 минут.
Пышный пирог на сметане
В этот пирог так и просятся цукаты. Изюм, курага, чернослив, вяленая клюква. Что вам больше по вкусу?
Ингредиенты:
- сметана – 200 г
- сахар – 170 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 220 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- корица, ванилин, кардамон – по вкусу
- цукаты по вкусу – 100 г
- растительное масло и манная крупа – для смазки и посыпки формы
Приготовление:
- Яйца хорошо взбить с сахаром и специями.
- Добавить сметану и перемешать.
- Муку просеять с разрыхлителем и постепенно ввести в полученную массу.
- Форму смазать маслом и слегка посыпать манной крупой. Выложить в нее тесто.
- Пирог выпекать в духовке при 180 °С до готовности (около 35 минут).
Сметанно-творожное печенье
Если нет сливочного масла, подойдет маргарин или рафинированное масло в той же пропорции.
Ингредиенты:
- сметана – 3 ст. л.
- творог кисломолочный – 160 г
- сахар – 100 г
- ванилин – щепотка
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 50 г
- мука – 250 г для теста +1 ст. л. для посыпки стола
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- сахарная пудра – для украшения
Приготовление:
- В миску выложить творог. Добавить сметану, яйца, сахар, ваниль, яйца и хорошо перемешать.
- Затем добавить разрыхлитель, перемешать и постепенно ввести муку.
- Тесто раскатать на присыпанном мукой столе.
- Вырезать любые фигурки и переложить их на противень со смазанной маслом пергаментной бумагой.
- Печенье выпекать в духовке при 190 °С около 15 минут.
- Посыпать печенье через ситечко сахарной пудрой и охладить. Приятного аппетита!
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.