Что приготовить из просроченной сметаны: четыре вкусные идеи

8 мая 2024, 14:07
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Кекси на сметані

Сегодня расскажем, что можно приготовить из просроченной сметаны.

Просроченная сметана может стать отличным ингредиентом для многих блюд. Но, учитывая, что срок годности истек, не стоит добавлять ее в блюда, которые не проходят пищевую обработку.

Также стоит проверить сметану перед приготовлением на вкус. Если она слишком кислая и имеет неприятный запах, лучше ее все же не использовать.

Поэтому наше предложение — именно выпечка из просроченной сметаны и блюда из теста без выпекания.

Из просроченной сметаны можно приготовить пирог, пирожки, печенье, кексы, торт, оладьи, панкейки, блинчики.

Итак, рецепты вкусных и быстрых в приготовлении блюд из несвежей сметаны читайте в нашем материале.

Оладьи на сметане

Подайте оладьи теплыми, с медом или кленовым сиропом.

Оладки на сметані

Ингредиенты:

  • сметана – 180 г
  • мука – 7-8 ст. л.
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 4 ст. л.
  • соль – щепотка
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • сок лимона – 1 ч. л.
  • цедра лимона – 2 ч. л.
  • сода – 0,5 ч. л.
  • растительное масло для теста – 2 ст. л. + для жарки

Приготовление:

  1. Сметану соединяем с содой и соком лимона. Оставляем на 10 минут.
  2. Тем временем яйцо взбиваем со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Всыпаем цедру и перемешиваем.
  3. Полученную яичную массу перекладываем к сметане, вливаем растительное масло и еще раз слегка взбиваем венчиком.
  4. Затем постепенно, помешивая, всыпаем муку. Тесто на оладьи готово.
  5. Оладьи жарим на растительном масле с обеих сторон до готовности. Затем выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Кексы с цедрой лимона

Что еще можно приготовить из просроченной сметаны? Очень вкусные и ароматные кексики!

Ингредиенты:

  • сметана – 180 г
  • сахар – 5 ст. л.
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • цедра лимона – 2 ч. л.
  • соль – щепотка
  • яйца – 1 шт.
  • растопленное сливочное или растительное масло – 4 ст. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • мука – 200 г

Приготовление:

  1. Все ингредиенты кроме муки выложить в миску и хорошо взбить миксером или венчиком.
  2. Затем постепенно ввести просеянную муку.
  3. Тесто переложить в формочки для кексов.
  4. Выпекать кексы в духовке при 180 ° С около 25 минут.
Пышный пирог на сметане

В этот пирог так и просятся цукаты. Изюм, курага, чернослив, вяленая клюква. Что вам больше по вкусу?

Пиріг на сметані

Ингредиенты:

  • сметана – 200 г
  • сахар – 170 г
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 220 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • корица, ванилин, кардамон – по вкусу
  • цукаты по вкусу – 100 г
  • растительное масло и манная крупа – для смазки и посыпки формы

Приготовление:

  1. Яйца хорошо взбить с сахаром и специями.
  2. Добавить сметану и перемешать.
  3. Муку просеять с разрыхлителем и постепенно ввести в полученную массу.
  4. Форму смазать маслом и слегка посыпать манной крупой. Выложить в нее тесто.
  5. Пирог выпекать в духовке при 180 °С до готовности (около 35 минут).

Сметанно-творожное печенье

Если нет сливочного масла, подойдет маргарин или рафинированное масло в той же пропорции.

Сметанно-сирне печиво

Ингредиенты:

  • сметана – 3 ст. л.
  • творог кисломолочный – 160 г
  • сахар – 100 г
  • ванилин – щепотка
  • яйца – 2 шт.
  • сливочное масло – 50 г
  • мука – 250 г для теста +1 ст. л. для посыпки стола
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • сахарная пудра – для украшения

Приготовление:

  1. В миску выложить творог. Добавить сметану, яйца, сахар, ваниль, яйца и хорошо перемешать.
  2. Затем добавить разрыхлитель, перемешать и постепенно ввести муку.
  3. Тесто раскатать на присыпанном мукой столе.
  4. Вырезать любые фигурки и переложить их на противень со смазанной маслом пергаментной бумагой.
  5. Печенье выпекать в духовке при 190 °С около 15 минут.
  6. Посыпать печенье через ситечко сахарной пудрой и охладить. Приятного аппетита!
