Сегодня расскажем, что можно приготовить из просроченной сметаны.

Просроченная сметана может стать отличным ингредиентом для многих блюд. Но, учитывая, что срок годности истек, не стоит добавлять ее в блюда, которые не проходят пищевую обработку.

Также стоит проверить сметану перед приготовлением на вкус. Если она слишком кислая и имеет неприятный запах, лучше ее все же не использовать.

Поэтому наше предложение — именно выпечка из просроченной сметаны и блюда из теста без выпекания.

Из просроченной сметаны можно приготовить пирог, пирожки, печенье, кексы, торт, оладьи, панкейки, блинчики.

Итак, рецепты вкусных и быстрых в приготовлении блюд из несвежей сметаны читайте в нашем материале.

Оладьи на сметане

Подайте оладьи теплыми, с медом или кленовым сиропом.

Ингредиенты:

сметана – 180 г

мука – 7-8 ст. л.

яйца – 1 шт.

сахар – 4 ст. л.

соль – щепотка

ванильный сахар – 1 ч. л.

сок лимона – 1 ч. л.

цедра лимона – 2 ч. л.

сода – 0,5 ч. л.

растительное масло для теста – 2 ст. л. + для жарки

Приготовление:

Сметану соединяем с содой и соком лимона. Оставляем на 10 минут. Тем временем яйцо взбиваем со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Всыпаем цедру и перемешиваем. Полученную яичную массу перекладываем к сметане, вливаем растительное масло и еще раз слегка взбиваем венчиком. Затем постепенно, помешивая, всыпаем муку. Тесто на оладьи готово. Оладьи жарим на растительном масле с обеих сторон до готовности. Затем выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Кексы с цедрой лимона

Что еще можно приготовить из просроченной сметаны? Очень вкусные и ароматные кексики!

Ингредиенты:

сметана – 180 г

сахар – 5 ст. л.

ванильный сахар – 1 ч. л.

цедра лимона – 2 ч. л.

соль – щепотка

яйца – 1 шт.

растопленное сливочное или растительное масло – 4 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

мука – 200 г

Приготовление:

Все ингредиенты кроме муки выложить в миску и хорошо взбить миксером или венчиком. Затем постепенно ввести просеянную муку. Тесто переложить в формочки для кексов. Выпекать кексы в духовке при 180 ° С около 25 минут.

Пышный пирог на сметане

В этот пирог так и просятся цукаты. Изюм, курага, чернослив, вяленая клюква. Что вам больше по вкусу?

Ингредиенты:

сметана – 200 г

сахар – 170 г

яйца – 3 шт.

мука – 220 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

корица, ванилин, кардамон – по вкусу

цукаты по вкусу – 100 г

растительное масло и манная крупа – для смазки и посыпки формы

Приготовление:

Яйца хорошо взбить с сахаром и специями. Добавить сметану и перемешать. Муку просеять с разрыхлителем и постепенно ввести в полученную массу. Форму смазать маслом и слегка посыпать манной крупой. Выложить в нее тесто. Пирог выпекать в духовке при 180 °С до готовности (около 35 минут).

Сметанно-творожное печенье

Если нет сливочного масла, подойдет маргарин или рафинированное масло в той же пропорции.

Ингредиенты:

сметана – 3 ст. л.

творог кисломолочный – 160 г

сахар – 100 г

ванилин – щепотка

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 50 г

мука – 250 г для теста +1 ст. л. для посыпки стола

разрыхлитель – 1 ч. л.

сахарная пудра – для украшения

Приготовление:

В миску выложить творог. Добавить сметану, яйца, сахар, ваниль, яйца и хорошо перемешать. Затем добавить разрыхлитель, перемешать и постепенно ввести муку. Тесто раскатать на присыпанном мукой столе. Вырезать любые фигурки и переложить их на противень со смазанной маслом пергаментной бумагой. Печенье выпекать в духовке при 190 °С около 15 минут. Посыпать печенье через ситечко сахарной пудрой и охладить. Приятного аппетита!

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.