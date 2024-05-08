Сьогодні розкажемо, що можна приготувати з простроченої сметани.

Прострочена сметана може стати відмінним інгредієнтом для багатьох страв. Але, враховуючи, що термін придатності закінчився, не варто додавати її у страви, які не проходять харчову обробку.

Також варто перевірити сметану перед приготування на смак. Якщо вона занадто кисла та має неприємний запах, краще її все ж не використовувати.

Тому наша пропозиція – саме випічка з простроченої сметани та страви з тіста без випікання.

З простроченої сметани можна приготувати пиріг, пиріжки, печиво, кекси, торт, оладки, панкейки, налисники.

Отже, рецепти смачних та швидких у приготуванні страв з несвіжої сметани читайте в нашому матеріалі.

Оладки на сметані

Подайте оладки теплими, з медом чи кленовим сиропом.

Інгредієнти:

сметана – 180 г

борошно – 7-8 ст. л.

яйця – 1 шт.

цукор – 4 ст. л.

сіль – дрібка

ванільний цукор – 1 ч. л.

сік лимона – 1 ч. л.

цедра лимона – 2 ч. л.

сода – 0,5 ч. л.

олія для тіста – 2 ст. л. + для смаження

Приготування:

Сметану поєднуємо з содою та соком лимона. Залишаємо на 10 хвилин. Тим часом яйце збиваємо з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром. Всипаємо цедру та перемішуємо. Отриману яєчну масу перекладаємо до сметани, вливаємо олію та ще раз злегка збиваємо вінчиком. Потім поступово, помішуючи, всипаємо борошно. Тісто на оладки готове. Оладки смажимо на олії з обох боків до готовності. Потім викладаємо на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію.

Кекси з цедрою лимона

Що ще можна приготувати з простроченої сметани? Дуже смачні та ароматні кексики!

Інгредієнти:

сметана – 180 г

цукор – 5 ст. л.

ванільний цукор – 1 ч. л.

цедра лимона – 2 ч. л.

сіль – дрібка

яйця – 1 шт.

розтоплене вершкове масло або олія – 4 ст. л.

розпушувач – 1 ч. л.

борошно – 200 г

Приготування:

Усі інгредієнти окрім борошна викласти у миску і гарно збити міксером або вінчиком. Потім поступово ввести просіяне борошно. Тісто перекласти у формочки для кексів. Випікати кекси у духовці за 180 °С близько 25 хвилин.

Пишний пиріг на сметані

У цей пиріг так і просяться цукати. Родзинки, курага, чорнослив, в’ялена журавлина. Що вам більше до смаку?

Інгредієнти:

сметана – 200 г

цукор – 170 г

яйця – 3 шт.

борошно – 220 г

розпушувач – 1 ч. л.

кориця, ванілін, кардамон – до смаку

цукати до смаку – 100 г

олія та манна крупа – для змащення та посипки форми

Приготування:

Яйця гарно збити з цукром та спеціями. Додати сметану та перемішати. Борошно просіяти з розпушувачем і поступово ввести в отриману масу. Форму змастити олією і злегка посипати манною крупою. Викласти у неї тісто. Пиріг випікати у духовці за 180 °С до готовності (близько 35 хвилин).

Сметанно-сирне печиво

Якщо немає вершкового масла, підійде маргарин чи рафінована олія у тій же пропорції.

Інгредієнти:

сметана – 3 ст. л.

сир кисломолочний – 160 г

цукор – 100 г

ванілін – дрібка

яйця – 2 шт.

вершкове масло – 50 г

борошно – 250 г для тіста +1 ст. л. для посипання столу

розпушувач – 1 ч. л.

цукрова пудра – для прикрашання

Приготування:

У миску викласти сир. Додати сметану, яйця, цукор, ваніль, яйця і гарно перемішати. Потім додати розпушувач, перемішати та поступово ввести борошно. Тісто розкачати на присипаному борошном столі. Вирізати будь-які фігурки та перекласти їх на деко зі змащеним олією пергаментним папером. Печиво випікати у духовці за 190 °С близько 15 хвилин. Посипати печиво через ситечко цукровою пудрою та охолодити. Смачного!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.