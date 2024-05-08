Сьогодні розкажемо, що можна приготувати з простроченої сметани.
Прострочена сметана може стати відмінним інгредієнтом для багатьох страв. Але, враховуючи, що термін придатності закінчився, не варто додавати її у страви, які не проходять харчову обробку.
Також варто перевірити сметану перед приготування на смак. Якщо вона занадто кисла та має неприємний запах, краще її все ж не використовувати.
Тому наша пропозиція – саме випічка з простроченої сметани та страви з тіста без випікання.
З простроченої сметани можна приготувати пиріг, пиріжки, печиво, кекси, торт, оладки, панкейки, налисники.
Отже, рецепти смачних та швидких у приготуванні страв з несвіжої сметани читайте в нашому матеріалі.
Оладки на сметані
Подайте оладки теплими, з медом чи кленовим сиропом.
Інгредієнти:
- сметана – 180 г
- борошно – 7-8 ст. л.
- яйця – 1 шт.
- цукор – 4 ст. л.
- сіль – дрібка
- ванільний цукор – 1 ч. л.
- сік лимона – 1 ч. л.
- цедра лимона – 2 ч. л.
- сода – 0,5 ч. л.
- олія для тіста – 2 ст. л. + для смаження
Приготування:
- Сметану поєднуємо з содою та соком лимона. Залишаємо на 10 хвилин.
- Тим часом яйце збиваємо з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром. Всипаємо цедру та перемішуємо.
- Отриману яєчну масу перекладаємо до сметани, вливаємо олію та ще раз злегка збиваємо вінчиком.
- Потім поступово, помішуючи, всипаємо борошно. Тісто на оладки готове.
- Оладки смажимо на олії з обох боків до готовності. Потім викладаємо на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію.
Кекси з цедрою лимона
Що ще можна приготувати з простроченої сметани? Дуже смачні та ароматні кексики!
Інгредієнти:
- сметана – 180 г
- цукор – 5 ст. л.
- ванільний цукор – 1 ч. л.
- цедра лимона – 2 ч. л.
- сіль – дрібка
- яйця – 1 шт.
- розтоплене вершкове масло або олія – 4 ст. л.
- розпушувач – 1 ч. л.
- борошно – 200 г
Приготування:
- Усі інгредієнти окрім борошна викласти у миску і гарно збити міксером або вінчиком.
- Потім поступово ввести просіяне борошно.
- Тісто перекласти у формочки для кексів.
- Випікати кекси у духовці за 180 °С близько 25 хвилин.
Пишний пиріг на сметані
У цей пиріг так і просяться цукати. Родзинки, курага, чорнослив, в’ялена журавлина. Що вам більше до смаку?
Інгредієнти:
- сметана – 200 г
- цукор – 170 г
- яйця – 3 шт.
- борошно – 220 г
- розпушувач – 1 ч. л.
- кориця, ванілін, кардамон – до смаку
- цукати до смаку – 100 г
- олія та манна крупа – для змащення та посипки форми
Приготування:
- Яйця гарно збити з цукром та спеціями.
- Додати сметану та перемішати.
- Борошно просіяти з розпушувачем і поступово ввести в отриману масу.
- Форму змастити олією і злегка посипати манною крупою. Викласти у неї тісто.
- Пиріг випікати у духовці за 180 °С до готовності (близько 35 хвилин).
Сметанно-сирне печиво
Якщо немає вершкового масла, підійде маргарин чи рафінована олія у тій же пропорції.
Інгредієнти:
- сметана – 3 ст. л.
- сир кисломолочний – 160 г
- цукор – 100 г
- ванілін – дрібка
- яйця – 2 шт.
- вершкове масло – 50 г
- борошно – 250 г для тіста +1 ст. л. для посипання столу
- розпушувач – 1 ч. л.
- цукрова пудра – для прикрашання
Приготування:
- У миску викласти сир. Додати сметану, яйця, цукор, ваніль, яйця і гарно перемішати.
- Потім додати розпушувач, перемішати та поступово ввести борошно.
- Тісто розкачати на присипаному борошном столі.
- Вирізати будь-які фігурки та перекласти їх на деко зі змащеним олією пергаментним папером.
- Печиво випікати у духовці за 190 °С близько 15 хвилин.
- Посипати печиво через ситечко цукровою пудрою та охолодити. Смачного!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.