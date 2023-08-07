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Еда

Что делать с большими огурцами: рецепты консерваций, которые удивят гостей

7 августа 2023, 14:27
Анна Голишевская редактор ленты
Огірки
Источник: Unsplash

Без хрустящих огурчиков не обходится ни одно застолье. Однако бывает, что огурцы перезревают, делаются горькими и очень большими. Что делать с большими огурцами: рецепты вкусных закруток – читайте в материале.

Что делать с большими огурцами: пряный салат

Ингредиенты:

  • 2 кг огурцов;
  • укроп;
  • хрен;
  • горчица;
  • душистый перец и перец горошек;
  • лавровый лист;
  • чеснок.
  • 1 стакан уксуса;
  • 5 стаканов воды;
  • 6 ст. л сахара;
  • 1 ст. л соли.

Способ приготовления:

  1. Овощи очистите, разрежьте на четыре-пять частей, вырежьте семенные гнезда.
  2. В каждую банку положите по ложке горчицы, зубчику чеснока, кусочку хрена, перец, укроп и лаврушку.
  3. Маринад вскипятите, залейте им банки.
  4. Залейте банки с огурцами теплой водой и пастеризуйте с момента закипания несколько минут.
  5. Банки уложите крышками вниз и оставьте охлаждаться.

Что делать с большими огурцами: салат на зиму

Огірки

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • 5 кг огурцов;
  • 250 г томатной пасты;
  • 250 г сахара;
  • 150 мл масла;
  • 150 г чеснока;
  • 1 ч. л лимонной кислоты;
  • 3 ст. л соли.

Способ приготовления:

  1. Тщательно промойте большие огурцы и нарежьте их средними ломтиками.
  2. Затем отправьте их в кастрюлю и залейте томатной пастой.
  3. Добавьте масло, соль, сахар и очищенный от шелухи и натертый чеснок, тщательно перемешайте.
  4. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения огурцы и варите 5 минут.
  5. Затем убавьте огонь и варите еще 10 минут.
  6. Стерилизуйте банки и крышки любым удобным способом: на пару, в микроволновке или духовке.
  7. Разложите горячие огурцы в банки и закройте крышками.

Икра из переспевших огурцов: рецепт пошагово

Ингредиенты:

  • 5 огурцов;
  • 1 лук;
  • 4 томата;
  • 1 морковь;
  • 2 сладких перца;
  • 50 мл масла;
  • 10 г соли;
  • черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Промойте переспевшие огурцы в проточной воде и очистите их. Затем вырежьте семена.
  2. Сладкий перец ополосните, вырежьте семенную коробку.
  3. Тщательно промойте морковь и потрите на большой терке.
  4. Помидоры, сладкий перец и огурцы порежьте мелким кубиком или измельчите в блендере.
  5. Большую сковороду поставьте на огонь и добавьте немного растительного масла. Отправьте в нее огурцы и ждите, пока они пустят сок.
  6. Когда огуречный сок начнет испаряться, добавьте помидоры, перец и морковь, затем специи и готовьте примерно 20-30 минут, периодически помешивая будущую икру.
  7. Когда все овощи станут мягкими, можно раскладывать икру из огурцов в стерилизованные банки.
  8. Закрывайте все это герметично крышками и переверните вверх дном до полного остывания.
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