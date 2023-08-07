Без хрустящих огурчиков не обходится ни одно застолье. Однако бывает, что огурцы перезревают, делаются горькими и очень большими. Что делать с большими огурцами: рецепты вкусных закруток – читайте в материале.

Что делать с большими огурцами: пряный салат

Ингредиенты:

2 кг огурцов;

укроп;

хрен;

горчица;

душистый перец и перец горошек;

лавровый лист;

чеснок.

1 стакан уксуса;

5 стаканов воды;

6 ст. л сахара;

1 ст. л соли.

Способ приготовления:

Овощи очистите, разрежьте на четыре-пять частей, вырежьте семенные гнезда. В каждую банку положите по ложке горчицы, зубчику чеснока, кусочку хрена, перец, укроп и лаврушку. Маринад вскипятите, залейте им банки. Залейте банки с огурцами теплой водой и пастеризуйте с момента закипания несколько минут. Банки уложите крышками вниз и оставьте охлаждаться.

Что делать с большими огурцами: салат на зиму

Ингредиенты:

5 кг огурцов;

250 г томатной пасты;

250 г сахара;

150 мл масла;

150 г чеснока;

1 ч. л лимонной кислоты;

3 ст. л соли.

Способ приготовления:

Тщательно промойте большие огурцы и нарежьте их средними ломтиками. Затем отправьте их в кастрюлю и залейте томатной пастой. Добавьте масло, соль, сахар и очищенный от шелухи и натертый чеснок, тщательно перемешайте. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения огурцы и варите 5 минут. Затем убавьте огонь и варите еще 10 минут. Стерилизуйте банки и крышки любым удобным способом: на пару, в микроволновке или духовке. Разложите горячие огурцы в банки и закройте крышками.

Икра из переспевших огурцов: рецепт пошагово

Ингредиенты:

5 огурцов;

1 лук;

4 томата;

1 морковь;

2 сладких перца;

50 мл масла;

10 г соли;

черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления: