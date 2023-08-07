Без хрустящих огурчиков не обходится ни одно застолье. Однако бывает, что огурцы перезревают, делаются горькими и очень большими. Что делать с большими огурцами: рецепты вкусных закруток – читайте в материале.
Что делать с большими огурцами: пряный салат
Ингредиенты:
- 2 кг огурцов;
- укроп;
- хрен;
- горчица;
- душистый перец и перец горошек;
- лавровый лист;
- чеснок.
- 1 стакан уксуса;
- 5 стаканов воды;
- 6 ст. л сахара;
- 1 ст. л соли.
Способ приготовления:
- Овощи очистите, разрежьте на четыре-пять частей, вырежьте семенные гнезда.
- В каждую банку положите по ложке горчицы, зубчику чеснока, кусочку хрена, перец, укроп и лаврушку.
- Маринад вскипятите, залейте им банки.
- Залейте банки с огурцами теплой водой и пастеризуйте с момента закипания несколько минут.
- Банки уложите крышками вниз и оставьте охлаждаться.
Что делать с большими огурцами: салат на зиму
Ингредиенты:
- 5 кг огурцов;
- 250 г томатной пасты;
- 250 г сахара;
- 150 мл масла;
- 150 г чеснока;
- 1 ч. л лимонной кислоты;
- 3 ст. л соли.
Способ приготовления:
- Тщательно промойте большие огурцы и нарежьте их средними ломтиками.
- Затем отправьте их в кастрюлю и залейте томатной пастой.
- Добавьте масло, соль, сахар и очищенный от шелухи и натертый чеснок, тщательно перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения огурцы и варите 5 минут.
- Затем убавьте огонь и варите еще 10 минут.
- Стерилизуйте банки и крышки любым удобным способом: на пару, в микроволновке или духовке.
- Разложите горячие огурцы в банки и закройте крышками.
Икра из переспевших огурцов: рецепт пошагово
Ингредиенты:
- 5 огурцов;
- 1 лук;
- 4 томата;
- 1 морковь;
- 2 сладких перца;
- 50 мл масла;
- 10 г соли;
- черный молотый перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Промойте переспевшие огурцы в проточной воде и очистите их. Затем вырежьте семена.
- Сладкий перец ополосните, вырежьте семенную коробку.
- Тщательно промойте морковь и потрите на большой терке.
- Помидоры, сладкий перец и огурцы порежьте мелким кубиком или измельчите в блендере.
- Большую сковороду поставьте на огонь и добавьте немного растительного масла. Отправьте в нее огурцы и ждите, пока они пустят сок.
- Когда огуречный сок начнет испаряться, добавьте помидоры, перец и морковь, затем специи и готовьте примерно 20-30 минут, периодически помешивая будущую икру.
- Когда все овощи станут мягкими, можно раскладывать икру из огурцов в стерилизованные банки.
- Закрывайте все это герметично крышками и переверните вверх дном до полного остывания.
Читайте также:Малосольные огурцы: как засолить их с йодированной солью