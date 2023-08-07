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Їжа

Що робити з великими огірками: рецепти консервацій, які здивують гостей

7 Серпня 2023, 14:27
Анна Голішевська редакторка стрічки
Огірки
Джерело: Unsplash

Без хрустких огірочків не обходиться жодне застілля. Однак буває, що огірки переспівають, робляться гіркими та дуже великими. Що робити з великими огірками: рецепти смачних закруток – читайте в матеріалі.

Що робити з великими огірками: пряний салат

Інгредієнти:

  • 2 кг огірків;
  • кріп;
  • хрін;
  • гірчиця;
  • запашний перець і перець горошок;
  • лавровий лист;
  • часник.
  • 1 склянка оцту;
  • 5 склянок води;
  • 6 ст. л цукру;
  • 1 ст. л солі.

Спосіб приготування:

  1. Овочі очистьте, розріжте на чотири-п’ять частин, виріжте насіннєві гнізда.
  2. У кожну банку покладіть  по ложці гірчиці, зубчику часнику, шматочку хрону, перець, кріп і лаврушку.
  3. Маринад закип’ятіть, залийте ним банки.
  4. Залийте банки з огірками теплою водою і пастеризуйте від моменту закипання кілька хвилин.
  5. Банки поставте кришками вниз і залиште охолоджуватися.

Що робити з великими огірками: салат на зиму

Огірки

Фото – Unsplash

Інгредієнти: 

  • 5 кг огірків;
  • 250 г томатної пасти;
  • 250 г цукру;
  • 150 мл олії;
  • 150 г часнику;
  • 1 ч. л лимонної кислоти;
  • 3 ст. л солі.

Спосіб приготування:

  1. Ретельно промийте великі огірки та наріжте їх середніми скибочками.
  2. Потім відправте їх у каструлю і залийте томатною пастою.
  3. Додайте олію, сіль, цукор і очищений від лушпиння і натертий часник, ретельно перемішайте.
  4. Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння огірки та варіть протягом 5 хвилин.
  5. Потім зменште вогонь і варіть ще 10 хвилин.
  6. Стерилізуйте банки та кришки будь-яким зручним способом: на пару, в мікрохвильовій печі або духовці.
  7. Розкладіть гарячі огірки у банки та закрийте кришками.

Ікра з переспілих огірків: рецепт покроково

Інгредієнти: 

  • 5 огірків;
  • 1 цибуля;
  • 4 томати;
  • 1 морква;
  • 2 солодких перці;
  • 50 мл олії;
  • 10 г солі;
  • чорний мелений перець до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Промийте огірки, що переспіли, в проточній воді та очистьте їх. Потім виріжте насіння.
  2. Солодкий перець сполосніть, виріжте насіннєву коробку.
  3. Ретельно промийте моркву та потріть на великій тертці.
  4. Помідори, солодкий перець і огірки наріжте дрібним кубиком або подрібніть в блендері.
  5. Велику сковороду поставте на вогонь і додайте трохи олії. Відправте огірки та чекайте, доки вони пустять сік.
  6. Коли огірковий сік почне випаровуватись, додайте помідори, перець та моркву, потім спеції й готуйте приблизно 20-30 хвилин, періодично помішуючи майбутню ікру.
  7. Коли всі овочі стануть м’якими, можна розкладати ікру з огірків у стерилізовані банки.
  8. Закривайте все це герметично кришками й переверніть догори дном до повного остигання.
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