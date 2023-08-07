Без хрустких огірочків не обходиться жодне застілля. Однак буває, що огірки переспівають, робляться гіркими та дуже великими. Що робити з великими огірками: рецепти смачних закруток – читайте в матеріалі.
Що робити з великими огірками: пряний салат
Інгредієнти:
- 2 кг огірків;
- кріп;
- хрін;
- гірчиця;
- запашний перець і перець горошок;
- лавровий лист;
- часник.
- 1 склянка оцту;
- 5 склянок води;
- 6 ст. л цукру;
- 1 ст. л солі.
Спосіб приготування:
- Овочі очистьте, розріжте на чотири-п’ять частин, виріжте насіннєві гнізда.
- У кожну банку покладіть по ложці гірчиці, зубчику часнику, шматочку хрону, перець, кріп і лаврушку.
- Маринад закип’ятіть, залийте ним банки.
- Залийте банки з огірками теплою водою і пастеризуйте від моменту закипання кілька хвилин.
- Банки поставте кришками вниз і залиште охолоджуватися.
Що робити з великими огірками: салат на зиму
Інгредієнти:
- 5 кг огірків;
- 250 г томатної пасти;
- 250 г цукру;
- 150 мл олії;
- 150 г часнику;
- 1 ч. л лимонної кислоти;
- 3 ст. л солі.
Спосіб приготування:
- Ретельно промийте великі огірки та наріжте їх середніми скибочками.
- Потім відправте їх у каструлю і залийте томатною пастою.
- Додайте олію, сіль, цукор і очищений від лушпиння і натертий часник, ретельно перемішайте.
- Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння огірки та варіть протягом 5 хвилин.
- Потім зменште вогонь і варіть ще 10 хвилин.
- Стерилізуйте банки та кришки будь-яким зручним способом: на пару, в мікрохвильовій печі або духовці.
- Розкладіть гарячі огірки у банки та закрийте кришками.
Ікра з переспілих огірків: рецепт покроково
Інгредієнти:
- 5 огірків;
- 1 цибуля;
- 4 томати;
- 1 морква;
- 2 солодких перці;
- 50 мл олії;
- 10 г солі;
- чорний мелений перець до смаку.
Спосіб приготування:
- Промийте огірки, що переспіли, в проточній воді та очистьте їх. Потім виріжте насіння.
- Солодкий перець сполосніть, виріжте насіннєву коробку.
- Ретельно промийте моркву та потріть на великій тертці.
- Помідори, солодкий перець і огірки наріжте дрібним кубиком або подрібніть в блендері.
- Велику сковороду поставте на вогонь і додайте трохи олії. Відправте огірки та чекайте, доки вони пустять сік.
- Коли огірковий сік почне випаровуватись, додайте помідори, перець та моркву, потім спеції й готуйте приблизно 20-30 хвилин, періодично помішуючи майбутню ікру.
- Коли всі овочі стануть м’якими, можна розкладати ікру з огірків у стерилізовані банки.
- Закривайте все це герметично кришками й переверніть догори дном до повного остигання.
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