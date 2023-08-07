Без хрустких огірочків не обходиться жодне застілля. Однак буває, що огірки переспівають, робляться гіркими та дуже великими. Що робити з великими огірками: рецепти смачних закруток – читайте в матеріалі.

Що робити з великими огірками: пряний салат

Інгредієнти:

2 кг огірків;

кріп;

хрін;

гірчиця;

запашний перець і перець горошок;

лавровий лист;

часник.

1 склянка оцту;

5 склянок води;

6 ст. л цукру;

1 ст. л солі.

Спосіб приготування:

Овочі очистьте, розріжте на чотири-п’ять частин, виріжте насіннєві гнізда. У кожну банку покладіть по ложці гірчиці, зубчику часнику, шматочку хрону, перець, кріп і лаврушку. Маринад закип’ятіть, залийте ним банки. Залийте банки з огірками теплою водою і пастеризуйте від моменту закипання кілька хвилин. Банки поставте кришками вниз і залиште охолоджуватися.

Що робити з великими огірками: салат на зиму

Інгредієнти:

5 кг огірків;

250 г томатної пасти;

250 г цукру;

150 мл олії;

150 г часнику;

1 ч. л лимонної кислоти;

3 ст. л солі.

Спосіб приготування:

Ретельно промийте великі огірки та наріжте їх середніми скибочками. Потім відправте їх у каструлю і залийте томатною пастою. Додайте олію, сіль, цукор і очищений від лушпиння і натертий часник, ретельно перемішайте. Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння огірки та варіть протягом 5 хвилин. Потім зменште вогонь і варіть ще 10 хвилин. Стерилізуйте банки та кришки будь-яким зручним способом: на пару, в мікрохвильовій печі або духовці. Розкладіть гарячі огірки у банки та закрийте кришками.

Ікра з переспілих огірків: рецепт покроково

Інгредієнти:

5 огірків;

1 цибуля;

4 томати;

1 морква;

2 солодких перці;

50 мл олії;

10 г солі;

чорний мелений перець до смаку.

Спосіб приготування: