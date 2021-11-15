Офисные сотрудники вынуждены весь день сидеть возле компьютера. Поэтому они мало двигаются, что может приводить к ухудшению состояния здоровья. Лишний вес, проблемы с сосудами, заболевания опорно-двигательного аппарата – далеко не единственные проблемы, которые их могут беспокоить.
Физический терапевт Александра Захарова рассказала, что нужно делать, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья, и показала упражнения, которые можно делать, не покидая рабочее место.
Общие рекомендации:
- позаботиться о комфорте рабочего места — высоте стола и стула, расстоянии, на котором размещается монитор; они должны быть максимально удобными;
- по возможности чаще вставать (рекомендуется не реже одного раза в час);
- во время обеденного перерыва выделять хотя бы 10 минут для прогулки на свежем воздухе;
- время от времени устраивать пятиминутные паузы на зарядку для глаз и тела.
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– Это хорошо отразится как на вашем здоровье, так и на производительности труда, – отмечает Александр Захарова.
Кроме того, физиотерапевт показала упражнения, которые можно выполнять на работе (видеоурок в карусели в посте в Instagram).
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Офисная гимнастика:
- поднимать и опускать прямые руки;
- положить кисти на плечи и делать круговые обороты;
- соединить кисти в замок, положить их на затылок и делать сгибания и разгибания в грудном отделе;
- делать круговые обороты головой;
- положить ладонь на голову и делать растяжение боковой поверхности шеи;
- делать полуобороты корпусом тела;
- согнуть ногу в колене и поднимать ее к корпусу;
- делать круговые обороты ступнями.