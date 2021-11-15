Офисные сотрудники вынуждены весь день сидеть возле компьютера. Поэтому они мало двигаются, что может приводить к ухудшению состояния здоровья. Лишний вес, проблемы с сосудами, заболевания опорно-двигательного аппарата – далеко не единственные проблемы, которые их могут беспокоить.

Физический терапевт Александра Захарова рассказала, что нужно делать, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья, и показала упражнения, которые можно делать, не покидая рабочее место.

Общие рекомендации:

позаботиться о комфорте рабочего места — высоте стола и стула, расстоянии, на котором размещается монитор; они должны быть максимально удобными;

по возможности чаще вставать (рекомендуется не реже одного раза в час);

во время обеденного перерыва выделять хотя бы 10 минут для прогулки на свежем воздухе;

время от времени устраивать пятиминутные паузы на зарядку для глаз и тела.

– Это хорошо отразится как на вашем здоровье, так и на производительности труда, – отмечает Александр Захарова.

Кроме того, физиотерапевт показала упражнения, которые можно выполнять на работе (видеоурок в карусели в посте в Instagram).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandra Zakharova (@oleksandra_zakharova_physio)

Офисная гимнастика: