Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Рухаємось!

Чтобы не превратиться в овощ. Лучшая гимнастика для офисных работников

15 ноября 2021, 12:15
Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье
офіс
Источник: Pixabay

Офисные сотрудники вынуждены весь день сидеть возле компьютера. Поэтому они мало двигаются, что может приводить к ухудшению состояния здоровья. Лишний вес, проблемы с сосудами, заболевания опорно-двигательного аппарата – далеко не единственные проблемы, которые их могут беспокоить.

Физический терапевт Александра Захарова рассказала, что нужно делать, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья, и показала упражнения, которые можно делать, не покидая рабочее место.

Общие рекомендации:

  • позаботиться о комфорте рабочего места — высоте стола и стула, расстоянии, на котором размещается монитор; они должны быть максимально удобными;
  • по возможности чаще вставать (рекомендуется не реже одного раза в час);
  • во время обеденного перерыва выделять хотя бы 10 минут для прогулки на свежем воздухе;
  • время от времени устраивать пятиминутные паузы на зарядку для глаз и тела.
Читайте также:
фитнесБежишь, потеешь и все без толку: почему одни получают больше пользы от фитнеса, чем другие

– Это хорошо отразится как на вашем здоровье, так и на производительности труда, – отмечает Александр Захарова.

Кроме того, физиотерапевт показала упражнения, которые можно выполнять на работе (видеоурок в карусели в посте в Instagram).

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Oleksandra Zakharova (@oleksandra_zakharova_physio)

Офисная гимнастика:

  • поднимать и опускать прямые руки;
  • положить кисти на плечи и делать круговые обороты;
  • соединить кисти в замок, положить их на затылок и делать сгибания и разгибания в грудном отделе;
  • делать круговые обороты головой;
  • положить ладонь на голову и делать растяжение боковой поверхности шеи;
  • делать полуобороты корпусом тела;
  • согнуть ногу в колене и поднимать ее к корпусу;
  • делать круговые обороты ступнями.

Теги
Заняття спортом , Советы , Физкультура
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка