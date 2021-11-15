Офісні співробітники вимушені увесь день сидіти біля комп’ютера. Через це вони мало рухаються, що може призвести до погіршення стану здоров’я. Зайва вага, проблеми з судинами, захворювання опорно-рухового апарату – далеко не всі проблеми, які їх можуть непокоїти.

Фізіотерапевт Олександра Захарова розповіла, що треба робити, щоб уникнути погіршення стану здоров’я, та перерахувала вправи, які можна робити, не полишаючи робоче місце.

Загальні рекомендації:

подбати про комфорт робочого місця – висоту столу та стільця, відстань, на якій розміщується монітор; вони мають бути максимально зручними;

за можливості частіше вставати (рекомендується не рідше разу на годину);

під час обідньої перерви виділяти хоча б 10 хвилин для прогулянки на свіжому повітрі;

час від часу влаштовувати п’ятихвилинні паузи на зарядку для очей та тіла.

– Це добре вплине як на ваше здоров’я, так і на продуктивність праці, – зазначає Олександр Захарова.

Крім того, фізіотерапевт показала вправи, які можна виконувати на роботі (відеоурок у каруселі у пості в Instagram).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandra Zakharova (@oleksandra_zakharova_physio)

Офісна гімнастика: