Автралийка Мелани познакомилась с Чейзом через эскорт-агентство, заказав его услуги. На это решилась после долгих месяцев сомнений, страха, неуверенности, и опасений быть для кого-то отвратительной.

Мужчина стал для нее тренером по сексу, а она для него — консультантом жизни людей с инвалидностью.

43-летняя Мелани в инвалидной коляске с трех лет. Именно в таком возрасте девочке диагностировали поперечный миелит — воспаление спинного мозга, приводящее к параличу ног. Подвижность рук при этой болезни также ограничена.

Она получила профессию редактора видео и имеет хорошую работу, друзей и семью. Но никогда не имела никаких романтических отношений и тем более, интима. Ей казалось, что это абсолютно невозможно для нее. И Мелани привыкла к этой мысли.

I lost my virginity to an escort. Before you judge me, let me tell you why https://t.co/YSedMazNG9 — Ганна І. (@anni4ka2022) May 10, 2023

Все изменила откровенность одной соцработницы, которая помогает Мелани по хозяйству. Как-то она призналась, что раньше была секс-работницей. И предложила сделать женщине массаж эротических зон.

И тогда Мелани впервые поняла, что хочет большего от своей жизни — интима, ласк, романтических отношений. Именно соцработница посоветовала своей подопечной обратиться в эскорт-агентство.

Стоит отметить, что в Австралии секс-бизнес вполне законен. Согласно Закону о проституции 2000 года в Западной Австралии запрещается заниматься секс-бизнесом только на улице, а эскорт-агентства разрешены.

Мелани нашла в интернете эскорт-агентство, и на его странице, просматривая фото работников, обратила внимание на профиль мужчины по имени Чейз.

Она с замиранием сердца заказала его услуги и сразу получила приглашение на первый сеанс.

— Когда соцработница пересадила меня из электрокресла и ушла, мы остались вдвоем. Я не знала, что дальше делать, — вспоминает Мелани.

Женщина практически не имела никаких сексуальных знаний, и чувствовала себя полностью ошеломленной рядом с секс-экспертом, который стоял перед ней.

Однако, когда они начали общаться, Мелани поняла, что и сама может кое-чему научить Чейза.

— Я эксперт по вопросам инвалидности, а Чейз понятия об этом не имеет. В конце концов мы смеялись над невежеством и наивностью друг друга. Через два часа уже были лучшими друзьями, — говорит женщина.

Встречаться и открываться другим может быть страшно, считает Мелани, поскольку мир не всегда признает сексуальность людей с инвалидностью.

К примеру, в Великобритании в 2000 году опубликовали исследование, согласно которому лишь 56% опрошенных сказали, что будут чувствовать себя комфортно в интимных отношениях с человеком с инвалидностью.

Чейз работает в секс-отрасли шесть лет. Его почасовая ставка составляет около 400 австралийских долларов (около 270 долларов США). Мужчина уверяет, что ему нравится его работа.

— Почему я не могу быть рядом с другими людьми, которые в этом нуждаются и хотят, и заслуживают чувствовать себя красивыми? — говорит Чейз.

После первого раза, когда женщина впервые в жизни обнажилась перед мужчиной вне больницы, Мелани обнаружила, что может получить много удовольствия с Чейзом, и ей не нужно себя ограничивать или стесняться.

Чейз пытался создать для Мелани, как он говорит “безопасное приветливое пространство”, где она контролирует ситуацию. В основном мужчина работал с теми, кто пережил травму, и завоевать их доверие — главный приоритет для него.

Эти интимные встречи, продолжающиеся с января, придали Мелани большую уверенность во всех, без исключения, аспектах ее жизни.

Женщина признается, что трудно не влюбиться в Чейза, поэтому она все время напоминает себе, что это профессиональные отношения.

Кроме предоставления Мелани услуг секс-работника, Чейз также хочет помочь своей клиентке построить будущие романтические отношения с другими людьми.