Автралийка Мелани познакомилась с Чейзом через эскорт-агентство, заказав его услуги. На это решилась после долгих месяцев сомнений, страха, неуверенности, и опасений быть для кого-то отвратительной.

Мужчина стал для нее тренером по сексу, а она для него — консультантом жизни людей с инвалидностью.

43-летняя Мелани в инвалидной коляске с трех лет. Именно в таком возрасте девочке диагностировали поперечный миелит — воспаление спинного мозга, приводящее к параличу ног. Подвижность рук при этой болезни также ограничена.

Она получила профессию редактора видео и имеет хорошую работу, друзей и семью. Но никогда не имела никаких романтических отношений и тем более, интима. Ей казалось, что это абсолютно невозможно для нее. И Мелани привыкла к этой мысли.

I lost my virginity to an escort. Before you judge me, let me tell you why https://t.co/YSedMazNG9

— Ганна І. (@anni4ka2022) May 10, 2023