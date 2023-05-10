Австралійка Мелані познайомилася з Чейзом через ескорт-агенцію, замовивши його послуги. На це наважилася після довгих місяців сумнівів, страху, невпевненості, і побоювань бути для когось огидною.

Чоловік став для неї тренером з сексу, а вона для нього – консультантом життя людей з інвалідністю.

43-річна Мелані в інвалідному візку з трьох років. Саме в такому віці дівчинці діагностували поперечний мієліт – запалення спинного мозку, що призводить до паралічу ніг. Рухливість рук при цій хворобі також обмежена.

Вона здобула професію редакторки відео і має хорошу роботу, друзів і родину. Але ніколи не мала жодних романтичних стосунків і тим більше, інтиму. Їй здавалося, що це абсолютно неможливе для неї. І Мелані звикла до цієї думки.

I lost my virginity to an escort. Before you judge me, let me tell you why https://t.co/YSedMazNG9 — Ганна І. (@anni4ka2022) May 10, 2023

Все змінила відвертість однієї соцпрацівниці, яка допомагає Мелані по господарству. Якось вона зізналася, що раніше була секс-працівницею. І запропонувала зробити жінці масаж еротичних зон.

І тоді Мелані вперше зрозуміла, що хоче більшого від свого життя – інтиму, ласк, романтичних стосунків. Саме соцпрацівниця порадила своїй підопічній звернутися до ескорт-агенції.

Варто зазначити, що в Австралії секс-бізнес цілком законний. Відповідно до Закону про проституцію 2000 року в Західній Австралії забороняється займатися сексбізнесом лише на вулиці, а ескорт-агенції дозволені.

Мелані знайшла в інтернеті ескорт-агенцію, і на її сторінці, передивляючись фото працівників, звернула увагу на профіль чоловіка на ім’я Чейз.

Вона із завмиранням серця завмовила його послуги і одразу отримала запрошення на перший сеанс.

– Коли соцпрацівниця пересадила мене з електрокрісла та пішла, ми залишилися удвох. Я не знала, що треба робити, – згадує Мелані.

Жінка практично не мала жодних сексуальних знань і почувалася повністю приголомшеною поряд із секс-експертом, який стояв перед нею.

Проте, коли вони почали спілкуватися, Мелані зрозуміла, що й сама може дечого навчити Чейза.

– Я експертка з питань інвалідності, а Чейз поняття про це не має. Зрештою ми сміялися над невіглаством і наївністю одне одного. Через дві години вже були найкращими друзями”, – каже жінка.

Зустрічатися та відкриватися іншим страшно, впевнена Мелані, оскільки світ не завжди визнає сексуальність людей з інвалідністю.

Приміром, у Великій Британії у 2021 році опублікували дослідження, згідно з яким лише 56% опитаних сказали, що почуватимуться комфортно в інтимних стосунках з людиною з інвалідністю.

Чейз працює у секс-галузі шість років. Його погодинна ставка становить близько 400 австралійських доларів (близько 270 доларів США). Чоловік запевняє, що йому подобається його робота.

– Чому я не можу бути поруч з іншими людьми, які цього потребують і хочуть, і заслуговують почуватися красивими? – говорить Чейс.

Після першого разу, коли жінка вперше в житті оголилася перед чоловіком поза межами лікарні, Мелані виявила, що може отримати багато задоволення з Чейзом, і їй не потрібно себе обмежувати чи соромитися.

Чейз намагався створити для Мелані, як він каже, “безпечний привітний простір”, де жінка контролює ситуацію. Здебільшого чоловік працював з тими, хто пережив травму, і завоювати їхню довіру – головний пріоритет для нього.

Ці інтимні зустрічі, що тривають із січня, надали Мелані більшої упевненості в усіх, без винятку, аспектах її життя.

Жінка зізнається, що важко не закохатися в Чейза, тому вона весь час нагадує собі, що це професійні стосунки.

Окрім надання Мелані послуг секс-працівника, Чейз також хоче допомогти своїй клієнтці побудувати майбутні романтичні стосунки з іншими людьми.