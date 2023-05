Австралійка Мелані познайомилася з Чейзом через ескорт-агенцію, замовивши його послуги. На це наважилася після довгих місяців сумнівів, страху, невпевненості, і побоювань бути для когось огидною.

Чоловік став для неї тренером з сексу, а вона для нього – консультантом життя людей з інвалідністю.

43-річна Мелані в інвалідному візку з трьох років. Саме в такому віці дівчинці діагностували поперечний мієліт – запалення спинного мозку, що призводить до паралічу ніг. Рухливість рук при цій хворобі також обмежена.

Вона здобула професію редакторки відео і має хорошу роботу, друзів і родину. Але ніколи не мала жодних романтичних стосунків і тим більше, інтиму. Їй здавалося, що це абсолютно неможливе для неї. І Мелані звикла до цієї думки.

I lost my virginity to an escort. Before you judge me, let me tell you why https://t.co/YSedMazNG9

