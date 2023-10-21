Чтобы всегда быть в форме! 5 спортивных правил от Оксаны Гутцайт

Украинская журналистка, ведущая программы Факты ICTV Оксана Гутцайт рассказала, каких правил нужно придерживаться в спорте, чтобы всегда выглядеть стройной и молодой.

Оксана Гутцайт призналась, что очень любит бег.

— Я бегаю когда мне хорошо, когда мне плохо, когда мне хочется поплакать, когда мне хочется подумать, когда мне надо учить какую-то важную речь. Я даже с бумажкой могу бегать, — говорит ведущая.

Оксана рассказывает, не любит бегать в компании, на дорожке, ей нужно делать это на улице.

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Кроме бега, ведущая дополнительно тренируется.

— Бегаю я каждый день, тренируюсь три раза в неделю и один раз растяжка, — говорит Оксана Гутцайт.

Пять спортивных советов от Оксаны Гутцайт

1. Правильно расставлять приоритеты и строить свой график.

Ведущая любит тренироваться утром и называет себя человеком-планировщиком.

— Я не буду утром, когда проснулась и готовлю завтрак, делать маски на лицо, на волосы, или читать, я буду заниматься спортом, — добавляет журналистка.

2. Не стоит перетренироваться, лучше недо-, это хотя бы не навредит здоровью.

-Если вы не готовитесь к Олимпийским играм, давайте организму отдохнуть от спорта, — подчеркивает журналистка.

3. Не пренебрегайте упражнениями на растяжение мышц.

— Если вы усиленно тренируетесь физически, то раз-два в неделю надо делать восстановление. Например, стрейчинг, — говорит Оксана.

4. Разогрев перед тренировкой и заминка после – это обязательные составляющие.

— Сразу перед и после основной тренировки я выделяю 15 минут на разминку и заминку, — говорит ведущая

5. Бегайте! Если не можете, то ходите.