Чтобы всегда быть в форме! 5 спортивных правил от Оксаны Гутцайт

Украинская журналистка, ведущая программы Факты ICTV Оксана Гутцайт рассказала, каких правил нужно придерживаться в спорте, чтобы всегда выглядеть стройной и молодой.
Оксана Гутцайт призналась, что очень любит бег.
— Я бегаю когда мне хорошо, когда мне плохо, когда мне хочется поплакать, когда мне хочется подумать, когда мне надо учить какую-то важную речь. Я даже с бумажкой могу бегать, — говорит ведущая.
Оксана рассказывает, не любит бегать в компании, на дорожке, ей нужно делать это на улице.
Кроме бега, ведущая дополнительно тренируется.
— Бегаю я каждый день, тренируюсь три раза в неделю и один раз растяжка, — говорит Оксана Гутцайт.
Пять спортивных советов от Оксаны Гутцайт
1. Правильно расставлять приоритеты и строить свой график.
Ведущая любит тренироваться утром и называет себя человеком-планировщиком.
— Я не буду утром, когда проснулась и готовлю завтрак, делать маски на лицо, на волосы, или читать, я буду заниматься спортом, — добавляет журналистка.
2. Не стоит перетренироваться, лучше недо-, это хотя бы не навредит здоровью.
-Если вы не готовитесь к Олимпийским играм, давайте организму отдохнуть от спорта, — подчеркивает журналистка.
3. Не пренебрегайте упражнениями на растяжение мышц.
— Если вы усиленно тренируетесь физически, то раз-два в неделю надо делать восстановление. Например, стрейчинг, — говорит Оксана.
4. Разогрев перед тренировкой и заминка после – это обязательные составляющие.
— Сразу перед и после основной тренировки я выделяю 15 минут на разминку и заминку, — говорит ведущая
5. Бегайте! Если не можете, то ходите.
— Это очень полезно для сердца, кожи, настроения, в общем, для всего, — отмечает Оксана.