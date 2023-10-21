Щоб завжди бути в формі! 5 спортивних правил від Оксани Гутцайт

Українська журналістка, ведуча програми Факти ICTV Оксана Гутцайт розповіла, яких правил потрібно дотримуватись у спорті, щоб завжди бути стрункою та молодою.

Оксана Гутцайт зізналася, що дуже любить біг.

– Я бігаю коли мені добре, коли мені погано, коли мені хочеться поплакати, коли мені хочеться подумати, коли мені треба вчити якусь важливу промову. Я навіть з папірцем можу бігати, – каже ведуча.

Оксана розповідає, не любить бігати в компанії, на доріжці, їй потрібно робити це на вулиці.

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Крім бігу, ведуча додатково тренується.

– Бігаю я щодня, тренуюся три рази на тиждень і один раз розтяжка, – каже Оксана Гутцайт.

П’ять спортивних порад від Оксани Гутцайт

1. Правильно розставляти пріоритети та будувати свій графік.

Ведуча любить тренуватися вранці й називає себе людиною-плануванням.

– Я не буду зранку, коли прокинулася і готую сніданок, робити маски на обличчя, на волосся, або читати, я буду займатися спортом, – додає журналістка.

2. Не варто перетренуватись, краще недо-, це хоча б не зашкодить здоров’ю.

-Якщо ви не готуєтеся до Олімпійських ігор, давайте організму відпочити від спорту, – наголошує журналістка.

3. Не нехтуйте вправами на розтягнення м’язів.

– Якщо ви посилено тренуєтеся фізично, то раз-два на тиждень треба робити відновлення. Наприклад, стрейчинг, – каже Оксана.

4. Розігрів перед тренування та заминка після – це обов’язкові складові.

-Щоразу перед і після основного тренування я виділяю 15 хвилин на розминку та заминку, – каже ведуча

5. Бігайте! Якщо не можете, то ходіть.