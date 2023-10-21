Щоб завжди бути в формі! 5 спортивних правил від Оксани Гутцайт

Українська журналістка, ведуча програми Факти ICTV Оксана Гутцайт розповіла, яких правил потрібно дотримуватись у спорті, щоб завжди бути стрункою та молодою.
Оксана Гутцайт зізналася, що дуже любить біг.
– Я бігаю коли мені добре, коли мені погано, коли мені хочеться поплакати, коли мені хочеться подумати, коли мені треба вчити якусь важливу промову. Я навіть з папірцем можу бігати, – каже ведуча.
Оксана розповідає, не любить бігати в компанії, на доріжці, їй потрібно робити це на вулиці.
Крім бігу, ведуча додатково тренується.
– Бігаю я щодня, тренуюся три рази на тиждень і один раз розтяжка, – каже Оксана Гутцайт.
П’ять спортивних порад від Оксани Гутцайт
1. Правильно розставляти пріоритети та будувати свій графік.
Ведуча любить тренуватися вранці й називає себе людиною-плануванням.
– Я не буду зранку, коли прокинулася і готую сніданок, робити маски на обличчя, на волосся, або читати, я буду займатися спортом, – додає журналістка.
2. Не варто перетренуватись, краще недо-, це хоча б не зашкодить здоров’ю.
-Якщо ви не готуєтеся до Олімпійських ігор, давайте організму відпочити від спорту, – наголошує журналістка.
3. Не нехтуйте вправами на розтягнення м’язів.
– Якщо ви посилено тренуєтеся фізично, то раз-два на тиждень треба робити відновлення. Наприклад, стрейчинг, – каже Оксана.
4. Розігрів перед тренування та заминка після – це обов’язкові складові.
-Щоразу перед і після основного тренування я виділяю 15 хвилин на розминку та заминку, – каже ведуча
5. Бігайте! Якщо не можете, то ходіть.
-Це дуже корисно для серця, шкіри, настрою, загалом, для всього, – зазначає Оксана.