Ученые Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле в ходе исследования пришли к выводу, что 8 600 шагов в день предупреждает увеличение веса. А люди с избыточным весом могут вдвое снизить шансы стать тучными, добавив дополнительные 2 400 шагов — это 11000 шагов в день.

Отмечается, что предыдущие исследования показывают, что в среднем человек набирает 0,5–1 кг каждый год с юношеского до среднего возраста, что постепенно приводит к нездоровому весу и даже к ожирению.

— Люди действительно могут снизить риск ожирения, если будут больше ходить, — уверен автор исследования Эван Бриттен.

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Сообщается, что в ходе исследования были проанализированы в среднем данные за четыре года состояния здоровья более 6 000 участников в возрасте от 41 до 67 лет и с уровнем индекса массы тела от 24,3, что считается нормальным весом, до 32,9, что считается ожирением.

Исследователи обнаружили, что люди, которые проходили около 8 200 шагов, реже страдали ожирением, апноэ во сне, кислотным рефлюксом и большим депрессивным расстройством.

Апноэ во сне и кислотный рефлюкс хорошо реагируют на потерю веса, которая может уменьшить давление на горло и желудок, в то время как физические упражнения являются краеугольным камнем лечения депрессии.

Исследование также показало, что люди с ИМТ 28 могут снизить риск ожирения на 64%, увеличив количество шагов с 6 000 до 11 000 шагов в день.