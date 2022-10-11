Вчені Медичного центру Університету Вандербільта в Нешвіллі під час дослідження дійшли до висновку, що 8 600 кроків на день попереджає збільшення ваги. А люди з надмірною вагою можуть вдвічі знизити шанси стати огрядними, додавши додаткові 2 400 кроків — це 11000 кроків на день.

Відзначається, що попередні дослідження показують, що в середньому людина набирає 0,5–1 кг щороку з юнацького до середнього віку, що поступово призводить до нездорової ваги і навіть до ожиріння.

– Люди дійсно можуть знизити ризик ожиріння, якщо будуть більше ходити, – упевнений автор дослідження Еван Бріттен.

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Повідомляється, що в ході дослідження були проаналізовані в середньому дані за чотири роки стану здоров’я понад 6 000 учасників віком від 41 до 67 років і з рівнем індексу маси тіла від 24,3, що вважається нормальною вагою, до 32,9, що вважається ожирінням.

Дослідники виявили, що люди, які пройшли близько 8 200 кроків, рідше страждали на ожиріння, апное уві сні, кислотний рефлюкс і депресивні розлади.

Апное уві сні і кислотний рефлюкс добре реагують на втрату ваги, яка може зменшити тиск на горло і шлунок, в той час як фізичні вправи є наріжним каменем лікування депресії.

Дослідження також показало, що люди з ІМТ 28 можуть знизити ризик ожиріння на 64%, збільшивши кількість кроків з 6 000 до 11 000 кроків на день.