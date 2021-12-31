Если катастрофически не хватает времени на приготовление основательного праздничного стола, но при этом хочется встретить Новый год вкусно и приятно, эти рецепты станут для занятых людей настоящим спасением.
Предлагаемые ниже блюда, кроме того, что они очень вкусные, еще и низкокалорийны, то есть не дадут ощущения тяжести и переедания.
Салат с курицей, свеклой и орехами
Калорийность такого блюда – меньше 100 ккал в 100 г. Отличная альтернатива уже приевшейся, всем надоевшей селедке под шубой.
Ингредиенты:
150 г куриного филе;
400 г свеклы;
50 г сыра;
30 г орехов;
1-2 зубчика чеснока – по вкусу;
зелень.
Для заправки достаточно пары-тройки столовых ложек сметаны или йогурта. В качестве альтернативы можно заправить ложкой (столовой) оливкового масла.
Приготовление:
Куриное филе и свеклу можно либо отварить, либо запечь в духовке. Затем нарезать мясо кубиками, свеклу натереть на крупной терке, сыр и чеснок – на мелкой.
Орехи раскрошить, зелень мелко нарезать.
Все смешать и заправить по вкусу.
Салат с курицей и черносливом
Ингредиенты:
300 г отварного куриного филе;
100 г грецких орехов;
150 г чернослива – распарить и мелко нарезать;
5 сваренных вкрутую яиц;
100 г сыра твердых сортов;
зелень для украшения;
заправка — майонез.
Приготовление:
Салат собирается слоями: филе – затем желтки – потом чернослив – далее сыр – орехи – в самом конце белки.
Каждый слой смазываем майонезом и солим по вкусу.
Перед подачей на стол стоит дать салату настояться в холодильнике. При этом зеленью лучше всего украшать непосредственно перед подачей на праздничный стол.
Салат с индейкой без вреда для талии
Ингредиенты:
150 г отварного или обжаренного в специях филе индейки, более экономный вариант – филе курицы;
одно сваренное вкрутую яйцо;
2 огурца;
по половинке – болгарского перца (желтого и красного – для красивого вида) и пекинской капусты;
любимая приправа, а также соль, перец – по вкусу;
заправлять сметаной либо же натуральным йогуртом – хватит 2-3 столовых ложек.
Приготовление:
Все нарезаем или шинкуем.
Для заправки соединяем сметану (йогурт) со специями.
Затем смешиваем. Солим, перчим.
Приятного аппетита! И с Новым Годом!