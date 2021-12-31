Если катастрофически не хватает времени на приготовление основательного праздничного стола, но при этом хочется встретить Новый год вкусно и приятно, эти рецепты станут для занятых людей настоящим спасением.

Предлагаемые ниже блюда, кроме того, что они очень вкусные, еще и низкокалорийны, то есть не дадут ощущения тяжести и переедания.

Салат с курицей, свеклой и орехами

Калорийность такого блюда – меньше 100 ккал в 100 г. Отличная альтернатива уже приевшейся, всем надоевшей селедке под шубой.

Ингредиенты:

150 г куриного филе;

400 г свеклы;

50 г сыра;

30 г орехов;

1-2 зубчика чеснока – по вкусу;

зелень.

Для заправки достаточно пары-тройки столовых ложек сметаны или йогурта. В качестве альтернативы можно заправить ложкой (столовой) оливкового масла.

Приготовление:

Куриное филе и свеклу можно либо отварить, либо запечь в духовке. Затем нарезать мясо кубиками, свеклу натереть на крупной терке, сыр и чеснок – на мелкой.

Орехи раскрошить, зелень мелко нарезать.

Все смешать и заправить по вкусу.

Салат с курицей и черносливом

Ингредиенты:

300 г отварного куриного филе;

100 г грецких орехов;

150 г чернослива – распарить и мелко нарезать;

5 сваренных вкрутую яиц;

100 г сыра твердых сортов;

зелень для украшения;

заправка — майонез.

Приготовление:

Салат собирается слоями: филе – затем желтки – потом чернослив – далее сыр – орехи – в самом конце белки.

Каждый слой смазываем майонезом и солим по вкусу.

Перед подачей на стол стоит дать салату настояться в холодильнике. При этом зеленью лучше всего украшать непосредственно перед подачей на праздничный стол.

Салат с индейкой без вреда для талии

Ингредиенты:

150 г отварного или обжаренного в специях филе индейки, более экономный вариант – филе курицы;

одно сваренное вкрутую яйцо;

2 огурца;

по половинке – болгарского перца (желтого и красного – для красивого вида) и пекинской капусты;

любимая приправа, а также соль, перец – по вкусу;

заправлять сметаной либо же натуральным йогуртом – хватит 2-3 столовых ложек.

Приготовление:

Все нарезаем или шинкуем.

Для заправки соединяем сметану (йогурт) со специями.

Затем смешиваем. Солим, перчим.

Приятного аппетита! И с Новым Годом!