Якщо катастрофічно не вистачає часу на приготування грунтовного святкового столу, але при цьому хочеться зустріти Новий Рік смачно і приємно, ці рецепти стануть для зайнятих людей справжнім порятунком.
Пропоновані нижче страви, крім того, що вони дуже смачні, ще й низькокалорійні, тобто не дадуть відчуття тяжкості і переїдання.
Салат з куркою, буряком і горіхами
Калорійність такої страви – менше 100 ккал в 100 г. Це відмінна альтернатива вже всім обридлому оселедцю під шубою.
Інгредієнти:
150 г курячого філе;
400 г буряка;
50 г сиру;
30 г горіхів;
1-2 зубчики часнику – за смаком;
зелень.
Для заправки досить пари-трійки столових ложок сметани або йогурту. Як альтернатива – можна заправити ложкою (столовою) оливкової олії.
Приготування:
Куряче філе і буряк можна або відварити, або запекти в духовці. Потім нарізати м’ясо кубиками, буряк натерти на крупній тертці, сир і часник – на дрібній.
Горіхи розкришити, зелень дрібно нарізати.
Все змішати і заправити за смаком.
Салат з куркою і чорносливом
Інгредієнти:
300 г відвареного курячого філе;
100 г волоських горіхів;
150 г чорносливу – розпарити і дрібно нарізати;
5 зварених круто яєць;
100 г сиру твердих сортів;
зелень для прикраси;
заправка-майонез.
Приготування:
Салат збирається шарами: філе – потім жовтки – потім чорнослив – далі сир – горіхи – в самому кінці білки.
Кожен шар змащуємо майонезом і солимо за смаком.
Перед подачею на стіл варто дати салату настоятися в холодильнику. При цьому зеленню найкраще прикрашати безпосередньо перед подачею на святковий стіл.
Салат з індичкою без шкоди для талії
Інгредієнти:
150 г відвареного або обсмаженого в спеціях філе індички, більш економний варіант – філе курки;
одне зварене круто яйце;
2 огірка;
по половинці – болгарського перцю (жовтого і червоного – для красивого вигляду) і пекінської капусти;
улюблена приправа, а також сіль, перець – за смаком;
заправляти сметаною або ж натуральним йогуртом – вистачить 2-3 столових ложки.
Приготування:
Все нарізаємо-шинкуємо.
Для заправки з’єднуємо сметану (йогурт) зі спеціями.
Потім змішуємо. Солимо, перчимо.
Приємного апетиту! І з Новим Роком!