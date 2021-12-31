Якщо катастрофічно не вистачає часу на приготування грунтовного святкового столу, але при цьому хочеться зустріти Новий Рік смачно і приємно, ці рецепти стануть для зайнятих людей справжнім порятунком.

Пропоновані нижче страви, крім того, що вони дуже смачні, ще й низькокалорійні, тобто не дадуть відчуття тяжкості і переїдання.

Салат з куркою, буряком і горіхами

Калорійність такої страви – менше 100 ккал в 100 г. Це відмінна альтернатива вже всім обридлому оселедцю під шубою.

Інгредієнти:

150 г курячого філе;

400 г буряка;

50 г сиру;

30 г горіхів;

1-2 зубчики часнику – за смаком;

зелень.

Для заправки досить пари-трійки столових ложок сметани або йогурту. Як альтернатива – можна заправити ложкою (столовою) оливкової олії.

Приготування:

Куряче філе і буряк можна або відварити, або запекти в духовці. Потім нарізати м’ясо кубиками, буряк натерти на крупній тертці, сир і часник – на дрібній.

Горіхи розкришити, зелень дрібно нарізати.

Все змішати і заправити за смаком.

Салат з куркою і чорносливом

Інгредієнти:

300 г відвареного курячого філе;

100 г волоських горіхів;

150 г чорносливу – розпарити і дрібно нарізати;

5 зварених круто яєць;

100 г сиру твердих сортів;

зелень для прикраси;

заправка-майонез.

Приготування:

Салат збирається шарами: філе – потім жовтки – потім чорнослив – далі сир – горіхи – в самому кінці білки.

Кожен шар змащуємо майонезом і солимо за смаком.

Перед подачею на стіл варто дати салату настоятися в холодильнику. При цьому зеленню найкраще прикрашати безпосередньо перед подачею на святковий стіл.

Салат з індичкою без шкоди для талії

Інгредієнти:

150 г відвареного або обсмаженого в спеціях філе індички, більш економний варіант – філе курки;

одне зварене круто яйце;

2 огірка;

по половинці – болгарського перцю (жовтого і червоного – для красивого вигляду) і пекінської капусти;

улюблена приправа, а також сіль, перець – за смаком;

заправляти сметаною або ж натуральним йогуртом – вистачить 2-3 столових ложки.

Приготування:

Все нарізаємо-шинкуємо.

Для заправки з’єднуємо сметану (йогурт) зі спеціями.

Потім змішуємо. Солимо, перчимо.

Приємного апетиту! І з Новим Роком!