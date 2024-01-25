Быстро и вкусно: что едят на завтрак, обед и ужин ведущие ICTV

Ведущие телеканала ICTV назвали свои правила питания в семье. Они рассказали, что едят на завтрак, обед и ужин, а также поделились рецептами любимых блюд.

Юлия Сеник

В семье Юлии давно все знают — у них здоровое питание.

— Муж уже не спорит, но когда он хочет приготовить по его особому рецепту свиные ребрышки, я тоже не протестую, иногда можно, — рассказывает ведущая.

Юлия говорит — у них не диета, а стиль жизни. Не на один день, а каждый день. Не для того, чтобы хорошо чувствовать себя в платье, а для того, чтобы комфортно чувствовать себя в своем теле! Без явных запретов!

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Завтрак в семье Юлии Сеник традиционный.

— За 20 минут до завтрака всегда теплая вода (!) с лимоном, или соком алоэ, или с хлорофиллом, дальше сам завтрак, — говорит ведущая.

Варианты завтрака:

каша: гречка, кус-кус, булгур, овсянка — чередуем;

яйца в разных вариациях: оката яичница (глазунья), яичница-болтунья, яичница с сыром, с томатами, грибами, яйца-пашот, вареные яйца “5-минутки”;

домашние сосиски (их Юля делает сама);

рыба (тунец, лосось, слабосоленая сельдь);

различные сыры;

обязательно много салата (сезонные овощи, зелень, авокадо);

кофе взрослым, ребенку компот или какао.

Время от времени такой завтрак заменяем сырниками или блинами, — делится Юлия Сеник.

Ведущая также рассказывает, что ее обед бывает редко дома, это разве что на выходных. И это всегда что-то жидкое: супчик, бульон, борщ зеленый, красный, капустняк.

На ужин семья Юлии ест мясо телятины/курятины/перепелки или же рыбу — печеную на гриле, тушеную или запеченную в духовке. На гарнир у них печеные/тушеные овощи: брокколи, спаржа, перец, кукуруза. В последнее время обожаем печеный на гриле баклажан (целый, а потом разрезаем, немного соли и сливочного масла внутрь — просто и невероятно вкусно), много салата!

— Никаких майонезов, сахара, калорийных соусов. Что-то из сладеньких сладостей — только в первой половине дня. Для ребенка делаю различные полезные десерты, — говорит Юлия Сеник.

Анастасия Мазур

Анастасия делится, что завтрак — ее любимый прием пищи.

Топ-3 завтрака от Анастасии Мазур:

Овсянка с сыром (пармезан, фета), вареное яйцо, салат из свежей зелени. Омлет — скрэмбл, салат из свежей зелени/овощей с авокадо. Авокадо тост с тунцом/красной рыбой, вареное яйцо.

Также ведущая утром обязательно выпивает кофе.

Андрей Ковальский

В семье Андрея есть традиция — если отец дома, то завтрак готовит он.

— На самом деле большого разнообразия нет, но я стараюсь два дня подряд не кормить детей одним и тем же, — делится ведущий.

Андрей рассказал, что его дети имеют разные предпочтения, и иногда приходится готовить им разные блюда, но все они простые.

В будни дети Андрея Ковальского едят молочную кашу (манку или овсянку), яйца (паровой омлет, в “мешочек”) и очень редко раз в 1-2 недели — сухие завтраки (это на тот случай, если проспали).

— А вот в выходные мы готовим завтрак вместе с детьми. Это блины или сырники, причем дети тоже активно лепят свой завтрак, — говорит ведущий.

Быстро и вкусно: что едят на завтрак, обед и ужин ведущие ICTV / 2 изображения

Также Андрей вместе с детьми любит делать вместе пиццу.

— Это очень интересный опыт, ведь дети не просто ждут свои блюда, но и активно вовлечены в процесс, а значит не имеют времени на телевизор или гаджеты, — рассказывает Андрей Ковальский.

Оксана Гутцайт

У ведущей всегда здоровый завтрак — бутерброд с авокадо.

На обед Оксана любит есть овощной суп или запеченное мясо.

На перекус или полдник Оксана Гутцайт выбирает между курагой, изюмом и орехами.

Ужин ведущей:

рыба запеченная;

салат (много травы).

На второй ужин Оксана Гутцайт выпивает кефир со льном.

Вадим Карпьяк

Вадим поделился блюдом под названием “пидпалка”.

Пережигаешь муку: на сухой сковородке доводишь муку до светло-коричневого состояния, постоянно помешивая.

Параллельно надо отварить сушеные грибы, конечно, лучше белые и лучше карпатские.

Чтобы грибы быстро сварились их надо бросать уже в кипящую воду, в кипяток, потому что если в холодную, то они будут готовиться часа.

Тогда забираете грибы. Муку добавляете в эту воду, размешивая постепенно, чтобы образовалась каша. То есть этот грибной бульон и мука образуют основу.

На масле надо поджарить лучок, туда добавить порезанные отваренные сушеные грибы, присолить, приперчить, добавить специи и смешать это все с кашей из муки и грибной воды.

— Густоту можете регулировать количеством добавления воды. Я, например, делаю из этого соус, подливку, перебивая блендером это все в однородную массу, очень-очень грибное получается, — говорит Вадим Карпьяк.

Блюдо можно не перебивать, тогда будут кусочки грибов. Это тоже можно использоваться как подливка или как отдельное блюдо.