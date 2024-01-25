Быстро и вкусно: что едят на завтрак, обед и ужин ведущие ICTV

Ведущие телеканала ICTV назвали свои правила питания в семье. Они рассказали, что едят на завтрак, обед и ужин, а также поделились рецептами любимых блюд.
Юлия Сеник
В семье Юлии давно все знают — у них здоровое питание.
— Муж уже не спорит, но когда он хочет приготовить по его особому рецепту свиные ребрышки, я тоже не протестую, иногда можно, — рассказывает ведущая.
Юлия говорит — у них не диета, а стиль жизни. Не на один день, а каждый день. Не для того, чтобы хорошо чувствовать себя в платье, а для того, чтобы комфортно чувствовать себя в своем теле! Без явных запретов!
Завтрак в семье Юлии Сеник традиционный.
— За 20 минут до завтрака всегда теплая вода (!) с лимоном, или соком алоэ, или с хлорофиллом, дальше сам завтрак, — говорит ведущая.
Варианты завтрака:
- каша: гречка, кус-кус, булгур, овсянка — чередуем;
- яйца в разных вариациях: оката яичница (глазунья), яичница-болтунья, яичница с сыром, с томатами, грибами, яйца-пашот, вареные яйца “5-минутки”;
- домашние сосиски (их Юля делает сама);
- рыба (тунец, лосось, слабосоленая сельдь);
- различные сыры;
- обязательно много салата (сезонные овощи, зелень, авокадо);
- кофе взрослым, ребенку компот или какао.
Время от времени такой завтрак заменяем сырниками или блинами, — делится Юлия Сеник.
Ведущая также рассказывает, что ее обед бывает редко дома, это разве что на выходных. И это всегда что-то жидкое: супчик, бульон, борщ зеленый, красный, капустняк.
На ужин семья Юлии ест мясо телятины/курятины/перепелки или же рыбу — печеную на гриле, тушеную или запеченную в духовке. На гарнир у них печеные/тушеные овощи: брокколи, спаржа, перец, кукуруза. В последнее время обожаем печеный на гриле баклажан (целый, а потом разрезаем, немного соли и сливочного масла внутрь — просто и невероятно вкусно), много салата!
— Никаких майонезов, сахара, калорийных соусов. Что-то из сладеньких сладостей — только в первой половине дня. Для ребенка делаю различные полезные десерты, — говорит Юлия Сеник.
Анастасия Мазур
Анастасия делится, что завтрак — ее любимый прием пищи.
Топ-3 завтрака от Анастасии Мазур:
- Овсянка с сыром (пармезан, фета), вареное яйцо, салат из свежей зелени.
- Омлет — скрэмбл, салат из свежей зелени/овощей с авокадо.
- Авокадо тост с тунцом/красной рыбой, вареное яйцо.
Также ведущая утром обязательно выпивает кофе.
Андрей Ковальский
В семье Андрея есть традиция — если отец дома, то завтрак готовит он.
— На самом деле большого разнообразия нет, но я стараюсь два дня подряд не кормить детей одним и тем же, — делится ведущий.
Андрей рассказал, что его дети имеют разные предпочтения, и иногда приходится готовить им разные блюда, но все они простые.
В будни дети Андрея Ковальского едят молочную кашу (манку или овсянку), яйца (паровой омлет, в “мешочек”) и очень редко раз в 1-2 недели — сухие завтраки (это на тот случай, если проспали).
— А вот в выходные мы готовим завтрак вместе с детьми. Это блины или сырники, причем дети тоже активно лепят свой завтрак, — говорит ведущий.
Также Андрей вместе с детьми любит делать вместе пиццу.
— Это очень интересный опыт, ведь дети не просто ждут свои блюда, но и активно вовлечены в процесс, а значит не имеют времени на телевизор или гаджеты, — рассказывает Андрей Ковальский.
Оксана Гутцайт
У ведущей всегда здоровый завтрак — бутерброд с авокадо.
На обед Оксана любит есть овощной суп или запеченное мясо.
На перекус или полдник Оксана Гутцайт выбирает между курагой, изюмом и орехами.
Ужин ведущей:
- рыба запеченная;
- салат (много травы).
На второй ужин Оксана Гутцайт выпивает кефир со льном.
Вадим Карпьяк
Вадим поделился блюдом под названием “пидпалка”.
Пережигаешь муку: на сухой сковородке доводишь муку до светло-коричневого состояния, постоянно помешивая.
Параллельно надо отварить сушеные грибы, конечно, лучше белые и лучше карпатские.
Чтобы грибы быстро сварились их надо бросать уже в кипящую воду, в кипяток, потому что если в холодную, то они будут готовиться часа.
Тогда забираете грибы. Муку добавляете в эту воду, размешивая постепенно, чтобы образовалась каша. То есть этот грибной бульон и мука образуют основу.
На масле надо поджарить лучок, туда добавить порезанные отваренные сушеные грибы, присолить, приперчить, добавить специи и смешать это все с кашей из муки и грибной воды.
— Густоту можете регулировать количеством добавления воды. Я, например, делаю из этого соус, подливку, перебивая блендером это все в однородную массу, очень-очень грибное получается, — говорит Вадим Карпьяк.
Блюдо можно не перебивать, тогда будут кусочки грибов. Это тоже можно использоваться как подливка или как отдельное блюдо.