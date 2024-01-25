Швидко та смачно: що їдять на сніданок, обід і вечерю ведучі ICTV

Ведучі телеканалу ICTV назвали свої правила харчування у родині. Вони розповіли, що їдять на сніданок, обід та вечерю, а також поділилися рецептами улюблених страв.

Юлія Сеник

У родині Юлії давно всі знають – у них здорове харчування.

– Чоловік уже не сперечається, але коли він хоче приготувати за його особливим рецептом свинячі реберця, я теж не протестую, іноді можна, – розповідає ведуча.

Юлія каже – у них не дієта, а стиль життя. Не на один день, а щодня. Не для того, щоб добре почуватися у сукні, а для того, щоб комфортно почуватися у своєму тілі! Без явних заборон!

Зараз дивляться

Сніданок у родині Юлії Сеник традиційний.

– За 20 хв до сніданку завжди тепла вода (!) з лимоном, чи соком алоє, чи з хлорофілом, далі сам сніданок, – говорить ведуча.

Варіанти сніданку:

каша: гречка, кус-кус, булгур, вівсянка – чередуємо;

яйця у різних варіаціях: оката яєчня (глазунья), яєчня-бовтанка, яєчня з сиром, з томатами, грибами, яйця-пашот, варені яйця “5-хвилинки”;

домашні сосиски (їх Юля робить сама);

риба (тунець, лосось, слабосолений оселедець);

різні сири;

обов’язково чимало салату (сезонні овочі, зелень, авокадо);

кава дорослим, дитині компот або какао.

Час від часу такий сніданок замінюємо сирниками або млинцями, – ділиться Юлія Сеник.

Ведуча також розповідає, що її обід буває рідко вдома, це хіба на вихідних. І це завжди щось рідке: супчик, бульйон, борщ зелений, червоний, капусняк.

На вечерю сім’я Юлії їсть м’ясо телятини/курятини/перепілки або ж рибу – печену на грилі, тушковану чи запечену в духовці. На гарнір у них печені/тушковані овочі: броколі, спаржа, перець, кукурудза. Останнім часом обожнюємо печений на грилі баклажан (цілий, а потім розрізаємо, трішки солі і вершкового масла всередину – просто і неймовірно смачно), багато салату!

– Ніяких майонезів, цукру, калорійних соусів. Щось із солоденьких смаколиків – лише в першій половині дня. Для дитини роблю різні корисні десерти, – каже Юлія Сеник.

Анастасія Мазур

Анастасія ділиться, що сніданок – її улюблений прийом їжі.

Топ-3 сніданки від Анастасії Мазур:

Вівсянка з сиром (пармезан, фета), варене яйце, салат зі свіжої зелені. Омлет – скрембл, салат зі свіжої зелені/овочів з авокадо. Авокадо тост з тунцем/червоною рибою, варене яйце.

Також ведуча зранку обов’язково випиває каву.

Андрій Ковальський

У сім’ї Андрія є традиція – якщо батько вдома, то сніданок готує він.

– Насправді великого різноманіття немає, але я намагаюся два дні поспіль не годувати дітей тим самим, – ділиться ведучий.

Андрій розповів, що його діти мають різні вподобання, й інколи доводиться готувати їм різні страви, але всі вони прості.

У будні діти Андрія Ковальського їдять молочну кашу (манку чи вівсянку), яйця (паровий омлет, в “мішечок”) і дуже рідко раз на 1-2 тижні – сухі сніданки (це на той випадок, якщо проспали).

– А от у вихідні ми готуємо сніданок разом з дітьми. Це млинці чи сирники, причому малеча теж активно ліпить свій сніданок, – говорить ведучий.

Швидко та смачно: що їдять на сніданок, обід і вечерю ведучі ICTV / 2 зображення

Також Андрій разом з дітьми любить робити разом піцу.

– Це дуже цікавий досвід, адже діти не просто чекають свої страви, а й активно залучені до процесу, а отже не мають часу на телевізор чи гаджети, – розповідає Андрій Ковальський.

Оксана Гутцайт

У ведучої завжди здоровий сніданок – бутерброд з авокадо.

На обід Оксана полюбляє їсти овочевий суп або запечене м’ясо.

На перекус або підвечірок Оксана Гутцайт обирає між курагою, родзинками та горіхами.

Вечеря ведучої:

риба запечена;

салат (багато трави).

За другою вечерею Оксана Гутцайт випиває кефір з льоном.

Вадим Карп’як

Вадим поділився рецептом страви під назвою “підпалка”.

Перепалюєш борошно: на сухій пательні доводиш борошно до світло-коричневого стану, постійно помішуючи.

Паралельно треба відварити сушені гриби, безумовно, краще білі і краще карпатські.

Щоб гриби швидко зварилися, їх треба кидати уже в окріп, бо якщо кинути в холодну воду, то вони будуть готуватися години.

Тоді забираєте гриби, борошно додаєте у цю воду, розмішуючи поступово, щоб утворилася каша. Тобто цей грибний бульйон та борошно утворюють основу.

На олійці підсмажити цибульку, туди додати порізані відварені сушені гриби, присолити, приперчити, додати спеції і змішати це все з кашею з борошна та грибної води.

– Густину можете регулювати кількістю додавання води. Я, наприклад, роблю з цього соус, підливку, перебиваючи блендером це все в однорідну масу, дуже-дуже грибне виходить, – каже Вадим Карп’як.

Страву можна не перебивати, тоді будуть шматочки грибів. Це теж можна використовувати як підливку або як окрему страву.