Цветную капусту очень часто употребляют в сыром виде. Также ее запекают, готовят на гриле, маринуют, делают разнообразные пюре и крем-супы.

Ее можно хранить до двух недель в холодильнике и заморозить, чтобы наслаждаться вкусом в любое время года. Как варить цветную капусту и как правильно ее готовить – читайте в материале.

Сколько варить цветную капусту: основные правила

Цветную капусту нужно забрасывать в кипяток. Затем воду нужно подсолить и варить от 10 до 15 минут. После того как вы снимете ее с огня, дайте капусте настояться в бульоне до 5 минут. Так она не потемнеет и не станет мягкой.

Если готовите на пару, то сначала налейте воду в кастрюлю и вскипятите. Воды при этом не должно быть слишком много, чтобы цветная капуста не сварилась. Также перед приготовлением ее нужно разобрать на соцветия, а затем накрыть крышкой на 15 минут.

Сколько варить цветную капусту: способ для мультиварки

Помойте капусту и разделите ее на соцветия. Выложите их в чашу для приготовления и залейте водой (обязательно холодной). Она должна закрывать половину капусты. После этого выберите стандартный режим варки на 20 мин.

Сколько варить цветную капусту: способ для микроволновки

Хорошо промойте капусту. В глубокую миску выложите капусту, которую нужно нарезать на соцветия. Добавьте в нее несколько столовых ложек воды (должна быть горячей). Накройте крышкой миску и готовьте до 7 минут. В микроволновке должна быть включена максимальная мощность. Чем дольше она будет вариться в микроволновке, тем будет мягче.