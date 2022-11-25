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Еда

Сколько варить цветную капусту, чтобы она не потемнела и не стала мягкой

25 ноября 2022, 19:09
Анна Голишевская Редактор сайта
Капуста
Источник: Unsplash

Цветную капусту очень часто употребляют в сыром виде. Также ее запекают, готовят на гриле, маринуют, делают разнообразные пюре и крем-супы.

Ее можно хранить до двух недель в холодильнике и заморозить, чтобы наслаждаться вкусом в любое время года. Как варить цветную капусту и как правильно ее готовить – читайте в материале.

Сколько варить цветную капусту: основные правила

  • Цветную капусту нужно забрасывать в кипяток. Затем воду нужно подсолить и варить от 10 до 15 минут. После того как вы снимете ее с огня, дайте капусте настояться в бульоне до 5 минут. Так она не потемнеет и не станет мягкой.
  • Если готовите на пару, то сначала налейте воду в кастрюлю и вскипятите. Воды при этом не должно быть слишком много, чтобы цветная капуста не сварилась. Также перед приготовлением ее нужно разобрать на соцветия, а затем накрыть крышкой на 15 минут.

Сколько варить цветную капусту: способ для мультиварки

  1. Помойте капусту и разделите ее на соцветия.
  2. Выложите их в чашу для приготовления и залейте водой (обязательно холодной). Она должна закрывать половину капусты.
  3. После этого выберите стандартный режим варки на 20 мин.

Сколько варить цветную капусту: способ для микроволновки

  1. Хорошо промойте капусту.
  2. В глубокую миску выложите капусту, которую нужно нарезать на соцветия. Добавьте в нее несколько столовых ложек воды (должна быть горячей).
  3. Накройте крышкой миску и готовьте до 7 минут. В микроволновке должна быть включена максимальная мощность. Чем дольше она будет вариться в микроволновке, тем будет мягче.
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