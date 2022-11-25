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Їжа

Скільки варити цвітну капусту, щоб вона не потемніла і не стала м’якою

25 Листопада 2022, 19:09
Анна Голішевська Редакторка сайту
Капуста
Джерело: Unsplash

Цвітну капусту дуже часто вживають у сирому вигляді. Також її запікають, готують на грилі, маринують, роблять різноманітні пюре та крем-супи.

Її можна зберігати до двох тижнів у холодильнику та заморозити, аби насолоджуватися у будь-яку пору року. Скільки варити цвітну капусту та як правильно її готувати –  читайте в матеріалі.

Скільки варити цвітну капусту: основні правила

  • Цвітну капусту потрібно закидати у кип’яток. Після цього воду потрібно підсолити та варити від 10 до 15 хвилин. Після того як ви знімете її з вогню, дайте капусті настоятися у бульйоні до 5 хв. Так вона не потемніє та не стане м’якою.
  • Якщо готуєте на пару, то налийте воду в каструлю і закип’ятіть. Води не має бути дуже багато, аби цвітна капуста не зварилася. Також перед приготуванням її потрібно подрібнити на суцвіття, а потім накрити кришкою на 15 хвилин.

Скільки варити цвітну капусту: спосіб для мультиварки

  1. Помийте капусту і поділіть її на суцвіття.
  2. Викладіть їх у чашу для приготування і залийте водою (обов’язково –  холодною). Вона має закривати половину капусти.
  3. Після цього оберіть стандартний режим варіння на 20 хв.

Скільки варити цвітну капусту: спосіб для мікрохвильовки

  1. Добре промийте капусту.
  2. У глибоку миску викладіть капусту, яку перед тим потрібно нарізати на суцвіття. Додайте в неї кілька столових ложок води (має бути гарячою).
  3. Накрийте кришкою миску і готуйте до 7 хв. У мікрохвильовці має бути ввімкнена максимальна потужність. Чим довше вона буде варитися у мікрохвильовці, тим буде м’якшою.
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