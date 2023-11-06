Продолжается грибной сезон. Готовить из грибов можно практически любые блюда. Их можно законсервировать, пожарить, добавить в салат, суп, выпечку и тому подобное. Каждому блюду этот ингредиент придаст особый вкус и аромат.

Зачем варить маслята перед жаркой

Очень важно перед жаркой маслят правильно их подготовить — почистить и отварить.

Несмотря на то, что маслята являются трубчатыми грибами, среди которых практически нет ядовитых, необходимость варки обусловлена тем, что во время роста они впитывают из почвы, воздуха, воды токсины (крупные грибы в этом плане опаснее мелких).

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Сейчас осталось очень мало по-настоящему экологически чистых мест, поэтому отваривание грибов помогает уменьшить количество вредных для здоровья веществ.

Варить маслята перед жаркой необходимо для снижения риска отравления. После варки мы получаем вполне безопасные грибы.

Сколько варить маслята перед жаркой

Время варки маслят зависит от их размера, возраста и дальнейшего приготовления. Если варить их слишком долго, то грибы будут мягкими, в обратном случае — твердыми.

Для жарки молодые маслята нужно варить не более 10 мин., а старые и крупные — вдвое дольше.

для супа — 20-25 мин.;

перед замораживанием — 20 мин.;

перед маринованием — 30 мин.

Обратите внимание! Время варки измеряется с момента закипания грибов.

Как правильно варить маслята перед жаркой

Прежде чем приступать к варке маслят, их нужно подготовить. Для этого грибы надо помыть, обсушить, очистить шляпки от грязи, мусора и липкой пленки. После этого следует положить их в кастрюлю с подсоленной водой. Во время варки маслят образуется пена, обязательно снимайте ее шумовкой.

Для того чтобы маслята не потеряли цвет и не посерели, в воду добавьте щепотку лимонной кислоты или чайную ложку уксуса.

Отваренные маслята откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Затем грибы можно переложить на сковороду. Время жарки — примерно 10-15 минут.

Следуйте нашим советам по приготовлению грибов и пусть блюдо получается идеальным.