Триває грибний сезон. Готувати з грибів можна практично будь-які страви. Їх можна законсервувати, посмажити, додати в салат, суп, випічку тощо. Скрізь цей інгредієнт додасть особливий смак та аромат.

Навіщо варити маслюки перед смаженням

Перед смаженням маслюки потрібно правильно підготувати — почистити та зварити.

Попри те, що маслюки є трубчастими грибами, серед яких практично немає отруйних, необхідність варіння обумовлена тим, що під час росту вони вбирають з ґрунту, повітря, води токсини (великі гриби в цьому плані небезпечніші за дрібні). Зараз залишилося дуже мало по-справжньому екологічно чистих місць, тому відварювання грибів допомагає зменшити кількість шкідливих для здоров’я речовин.

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Варити маслюки перед смаженням необхідно для зниження ризику отруєння. Після варіння ми отримуємо цілком безпечні гриби.

Скільки варити маслюки перед смаженням

Час варіння маслюків залежить від їхнього розміру, віку та подальшого приготування. Якщо варити їх занадто довго, то гриби будуть м’якими, у зворотному випадку — твердими.

Для подальшого смаження молоді маслюки варто варити не більше 10 хв, а старі та великі — удвічі довше.

для супу – 20-25 хв;

перед заморожуванням – 20 хв;

перед маринуванням – 30 хв.

Зверніть увагу! Час варіння вимірюється з моменту закипання грибів.

Як правильно варити маслюки перед смаженням

Перш ніж розпочинати варіння маслюків, їх потрібно підготувати. Для цього гриби треба помити, обсушити, очистити капелюшки від бруду, сміття та липкої плівки. Після цього варто покласти їх в каструлю з підсоленою водою. Під час варіння маслюків утворюється піна, обов’язково знімайте її шумівкою.

Для того щоб маслюки не втратили колір й не посіріли, у воду додайте щіпку лимонної кислоти або чайну ложку оцту.

Відварені маслюки відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва вода. Потім гриби можна перекласти на сковороду. Час смаження — приблизно 10-15 хв.

Дотримуйтесь наших порад щодо приготування грибів й нехай добре смакує.