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Вкусная долма из виноградных листьев: рецепт с фото пошагово

16 января 2024, 13:51
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Долма з виноградного листя

Рецепт долмы, вкусного второго блюда, очень похож на рецепт голубцов из капустных листьев. Нежный мясной фарш с рисом заворачивается в ароматные виноградные листья. Затем процесс тушения и аппетитная долма из виноградных листьев готова.

Как приготовить долму из виноградных листьев

Ингредиенты для приготовления долмы:

  • листья виноградные молодые или маринованные – 300 г
  • фарш мясной (желательно ассорти) – 1 кг
  • рис – 0,5 стакана
  • лук репчатый – 1 шт.
  • чеснок – 2-4 зубчика
  • соль, молотый черный перец – по вкусу
  • специи молотые: кориандр, мята, перец чили) – по вкусу
  • зелень (петрушка, укроп, кинза) – по вкусу

Для соуса:

  • сметана – 400 г
  • чеснок – 2 зубка
  • зелень – по вкусу

Рецепт приготовления долмы:

  1. Рис хорошо промываем (до прозрачной воды) и отвариваем до полуготовности.
  2. Если у вас свежие листья винограда, срезаем хвостики, моем и заливаем листья кипятком на 5 минут. Маринованные листья разворачиваем, также заливаем кипятком и оставляем на 15 минут.
  3. Для начинки в миску выкладываем фарш, рис, мелко нарезанный лук, пропущенный через пресс чеснок и хорошо перемешиваем. Затем добавляем соль, молотый черный перец, все специи и нарезанную зелень по вкусу, еще раз перемешиваем.
  4. На край каждого листочка выкладываем начинку и заворачиваем продолговатую “котлетку”, подворачивая края. Важно – заворачиваем не очень плотно, чтобы листочки не лопнули, когда начинка увеличится.
  5. В кастрюлю с толстым дном выкладываем немного виноградных листьев. Затем выкладываем долму плотно, по кругу, швом к низу.
  6. Заливаем долму горячей водой. Если долма из свежих листьев воду подсаливаем. Также долму можно залить бульоном. Сверху кладем тарелку и груз, чтобы долма не всплывала и листочки не разворачивались.
  7. Накрываем кастрюлю крышкой и тушим, после закипания воды около 1 часа.
  8. Для соуса к сметане добавляем пропущенный через пресс чеснок и нарезанную зелень, хорошо перемешиваем.
  9. Подаем долму горячей со сметанным соусом.

Итак, рецепт долмы – совсем не сложный. Попробуйте создать свою версию долмы, придерживаясь традиционного рецепта и добавляя что-то свое. Приятного аппетита!

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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