Рецепт долмы, вкусного второго блюда, очень похож на рецепт голубцов из капустных листьев. Нежный мясной фарш с рисом заворачивается в ароматные виноградные листья. Затем процесс тушения и аппетитная долма из виноградных листьев готова.

Как приготовить долму из виноградных листьев

Ингредиенты для приготовления долмы:

листья виноградные молодые или маринованные – 300 г

фарш мясной (желательно ассорти) – 1 кг

рис – 0,5 стакана

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 2-4 зубчика

соль, молотый черный перец – по вкусу

специи молотые: кориандр, мята, перец чили) – по вкусу

зелень (петрушка, укроп, кинза) – по вкусу

Для соуса:

сметана – 400 г

чеснок – 2 зубка

зелень – по вкусу

Рецепт приготовления долмы:

Рис хорошо промываем (до прозрачной воды) и отвариваем до полуготовности. Если у вас свежие листья винограда, срезаем хвостики, моем и заливаем листья кипятком на 5 минут. Маринованные листья разворачиваем, также заливаем кипятком и оставляем на 15 минут. Для начинки в миску выкладываем фарш, рис, мелко нарезанный лук, пропущенный через пресс чеснок и хорошо перемешиваем. Затем добавляем соль, молотый черный перец, все специи и нарезанную зелень по вкусу, еще раз перемешиваем. На край каждого листочка выкладываем начинку и заворачиваем продолговатую “котлетку”, подворачивая края. Важно – заворачиваем не очень плотно, чтобы листочки не лопнули, когда начинка увеличится. В кастрюлю с толстым дном выкладываем немного виноградных листьев. Затем выкладываем долму плотно, по кругу, швом к низу. Заливаем долму горячей водой. Если долма из свежих листьев воду подсаливаем. Также долму можно залить бульоном. Сверху кладем тарелку и груз, чтобы долма не всплывала и листочки не разворачивались. Накрываем кастрюлю крышкой и тушим, после закипания воды около 1 часа. Для соуса к сметане добавляем пропущенный через пресс чеснок и нарезанную зелень, хорошо перемешиваем. Подаем долму горячей со сметанным соусом.

Итак, рецепт долмы – совсем не сложный. Попробуйте создать свою версию долмы, придерживаясь традиционного рецепта и добавляя что-то свое. Приятного аппетита!

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.