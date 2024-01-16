Рецепт долмы, вкусного второго блюда, очень похож на рецепт голубцов из капустных листьев. Нежный мясной фарш с рисом заворачивается в ароматные виноградные листья. Затем процесс тушения и аппетитная долма из виноградных листьев готова.
Как приготовить долму из виноградных листьев
Ингредиенты для приготовления долмы:
- листья виноградные молодые или маринованные – 300 г
- фарш мясной (желательно ассорти) – 1 кг
- рис – 0,5 стакана
- лук репчатый – 1 шт.
- чеснок – 2-4 зубчика
- соль, молотый черный перец – по вкусу
- специи молотые: кориандр, мята, перец чили) – по вкусу
- зелень (петрушка, укроп, кинза) – по вкусу
Для соуса:
- сметана – 400 г
- чеснок – 2 зубка
- зелень – по вкусу
Рецепт приготовления долмы:
- Рис хорошо промываем (до прозрачной воды) и отвариваем до полуготовности.
- Если у вас свежие листья винограда, срезаем хвостики, моем и заливаем листья кипятком на 5 минут. Маринованные листья разворачиваем, также заливаем кипятком и оставляем на 15 минут.
- Для начинки в миску выкладываем фарш, рис, мелко нарезанный лук, пропущенный через пресс чеснок и хорошо перемешиваем. Затем добавляем соль, молотый черный перец, все специи и нарезанную зелень по вкусу, еще раз перемешиваем.
- На край каждого листочка выкладываем начинку и заворачиваем продолговатую “котлетку”, подворачивая края. Важно – заворачиваем не очень плотно, чтобы листочки не лопнули, когда начинка увеличится.
- В кастрюлю с толстым дном выкладываем немного виноградных листьев. Затем выкладываем долму плотно, по кругу, швом к низу.
- Заливаем долму горячей водой. Если долма из свежих листьев воду подсаливаем. Также долму можно залить бульоном. Сверху кладем тарелку и груз, чтобы долма не всплывала и листочки не разворачивались.
- Накрываем кастрюлю крышкой и тушим, после закипания воды около 1 часа.
- Для соуса к сметане добавляем пропущенный через пресс чеснок и нарезанную зелень, хорошо перемешиваем.
- Подаем долму горячей со сметанным соусом.
Итак, рецепт долмы – совсем не сложный. Попробуйте создать свою версию долмы, придерживаясь традиционного рецепта и добавляя что-то свое. Приятного аппетита!
Сейчас смотрят
Читайте также:Тернопольские голубцы с гречкой
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.