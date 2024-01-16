Рецепт долми, смачної другої страви, дуже схожий на рецепт голубців з капустяного листя. Ніжний м’ясний фарш з рисом загортається в ароматне виноградне листя. Потім процес тушкування і апетитна долма з виноградного листя готова.

Як приготувати долму з виноградного листя

Інгредієнти для приготування долми:

листя виноградне молоде або мариноване – 300 г

фарш м’ясний (бажано асорті) – 1 кг

рис – 0,5 склянки

цибуля ріпчаста – 1 шт.

часник – 2-4 зубки

сіль, мелений чорний перець – до смаку

спеції мелені: коріандр, м’ята, перець чилі) – до смаку

зелень (петрушка, кріп, кінза) – до смаку

Для соусу:

сметана – 400 г

часник – 2 зубки

зелень – до смаку

Рецепт приготування долми:

Рис гарно промиваємо (до прозорої води) і відварюємо до напівготовності. Якщо у вас свіже листя винограду, зрізаємо хвостики, миємо і заливаємо листя окропом на 5 хвилин. Мариноване листя розгортаємо, також заливаємо окропом і залишаємо на 15 хвилин. Для начинки в миску викладаємо фарш, рис, дрібно нарізану цибулю, пропущений через прес часник і гарно перемішуємо. Потім додаємо сіль, мелений чорний перець, усі спеції та нарізану зелень до смаку, ще раз перемішуємо. На край кожного листочка викладаємо начинку і загортаємо довгасту “котлетку”, підвертаючи краї. Важливо – загортаємо не дуже щільно, щоб листочки не лопнули, коли начинка збільшиться. В каструлю з товстим дном викладаємо трохи виноградних листків. Потім викладаємо долму щільно, по колу, швом до низу. Заливаємо долму гарячою водою. Якщо долма зі свіжих листів, воду підсолюємо. Також долму можна залити бульйоном. Зверху кладемо тарілку і вантаж, щоб долма не спливала і листочки не розгорталися. Накриваємо каструлю кришкою і тушкуємо, після закипання води близько 1 години. Для соусу до сметани додаємо пропущений через прес часник і нарізану зелень, гарно перемішуємо. Подаємо долму гарячою зі сметанним соусом.

Отже, рецепт долми – зовсім не складний. Спробуйте створити свою версію долми, дотримуючись традиційного рецепта та додаючи щось власне. Смачного!

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.