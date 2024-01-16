Рецепт долми, смачної другої страви, дуже схожий на рецепт голубців з капустяного листя. Ніжний м’ясний фарш з рисом загортається в ароматне виноградне листя. Потім процес тушкування і апетитна долма з виноградного листя готова.
Як приготувати долму з виноградного листя
Інгредієнти для приготування долми:
- листя виноградне молоде або мариноване – 300 г
- фарш м’ясний (бажано асорті) – 1 кг
- рис – 0,5 склянки
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- часник – 2-4 зубки
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
- спеції мелені: коріандр, м’ята, перець чилі) – до смаку
- зелень (петрушка, кріп, кінза) – до смаку
Для соусу:
- сметана – 400 г
- часник – 2 зубки
- зелень – до смаку
Рецепт приготування долми:
- Рис гарно промиваємо (до прозорої води) і відварюємо до напівготовності.
- Якщо у вас свіже листя винограду, зрізаємо хвостики, миємо і заливаємо листя окропом на 5 хвилин. Мариноване листя розгортаємо, також заливаємо окропом і залишаємо на 15 хвилин.
- Для начинки в миску викладаємо фарш, рис, дрібно нарізану цибулю, пропущений через прес часник і гарно перемішуємо. Потім додаємо сіль, мелений чорний перець, усі спеції та нарізану зелень до смаку, ще раз перемішуємо.
- На край кожного листочка викладаємо начинку і загортаємо довгасту “котлетку”, підвертаючи краї. Важливо – загортаємо не дуже щільно, щоб листочки не лопнули, коли начинка збільшиться.
- В каструлю з товстим дном викладаємо трохи виноградних листків. Потім викладаємо долму щільно, по колу, швом до низу.
- Заливаємо долму гарячою водою. Якщо долма зі свіжих листів, воду підсолюємо. Також долму можна залити бульйоном. Зверху кладемо тарілку і вантаж, щоб долма не спливала і листочки не розгорталися.
- Накриваємо каструлю кришкою і тушкуємо, після закипання води близько 1 години.
- Для соусу до сметани додаємо пропущений через прес часник і нарізану зелень, гарно перемішуємо.
- Подаємо долму гарячою зі сметанним соусом.
Отже, рецепт долми – зовсім не складний. Спробуйте створити свою версію долми, дотримуючись традиційного рецепта та додаючи щось власне. Смачного!
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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.