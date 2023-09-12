Это блюдо подают во всем мире, однако мало кто знает, что во-первых, это чисто украинское изобретение, которое придумала винничанка Глафира Дорош.

А во-вторых, как вкусно приготовить картофель по-деревенски. Шеф-повар Эктор Хименес-Браво дает мастер-класс.

Ингредиенты

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1 кг картофеля

150 г сметаны

7 ст. л. подсолнечного масла

4-5 зубчиков чеснока

по 2-3 веточки свежего укропа, зеленого лука и базилика

по щепотке майорана, орегано, розмарина

соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Начните с мытья картофеля, используя щетку для чистки. Хорошо промойте и обсушите. Разрежьте картофель на 4-8 частей, положите нарезанный картофель в полиэтиленовый пакет, добавьте пряности и подсолнечное масло. Все хорошо встряхните, чтобы масло полностью покрыло кусочки картофеля. Покройте противень пергаментной бумагой, а затем разместите картофель кожурой вниз, чтобы он не прилип и хорошо поджарился. Выпекайте при 180°C в течение 30-40 минут до золотистой корочки. Подготовьте соус: смешайте сметану, измельченный чеснок и нарезанный укроп. Готовый картофель посыпьте измельченным зеленым луком на подавайте на стол с соусом.

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