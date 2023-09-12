Это блюдо подают во всем мире, однако мало кто знает, что во-первых, это чисто украинское изобретение, которое придумала винничанка Глафира Дорош.
А во-вторых, как вкусно приготовить картофель по-деревенски. Шеф-повар Эктор Хименес-Браво дает мастер-класс.
Ингредиенты
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- 1 кг картофеля
- 150 г сметаны
- 7 ст. л. подсолнечного масла
- 4-5 зубчиков чеснока
- по 2-3 веточки свежего укропа, зеленого лука и базилика
- по щепотке майорана, орегано, розмарина
- соль, черный молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Начните с мытья картофеля, используя щетку для чистки. Хорошо промойте и обсушите.
- Разрежьте картофель на 4-8 частей, положите нарезанный картофель в полиэтиленовый пакет, добавьте пряности и подсолнечное масло. Все хорошо встряхните, чтобы масло полностью покрыло кусочки картофеля.
- Покройте противень пергаментной бумагой, а затем разместите картофель кожурой вниз, чтобы он не прилип и хорошо поджарился.
- Выпекайте при 180°C в течение 30-40 минут до золотистой корочки.
- Подготовьте соус: смешайте сметану, измельченный чеснок и нарезанный укроп.
- Готовый картофель посыпьте измельченным зеленым луком на подавайте на стол с соусом.
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